Specificaties én lanceringsdatum OnePlus Z uitgelekt

We verwachten dat OnePlus dit jaar zijn gebruikelijke stramien zal doorbreken en een mid-range smartphone zal lanceren, waarschijnlijk de OnePlus Z. Dankzij een nieuwe survey hebben we nu een veel duidelijker idee van wat de telefoon zou kunnen bieden.

Een gebruiker van DesiDime (een Indiase online winkelgemeenschap) plaatste een screenshot van iets wat lijkt op een survey van PayBack (een Indiaas klantenbeloningenprogramma) met de vraag hoe geïnteresseerd ze zouden zijn in een OnePlus-toestel met specs die niet overeenkomen met een huidige OnePlus-smartphone.

Het zijn ook mid-range specs, dus hoewel de telefoon niet bij naam genoemd wordt, gaat het waarschijnlijk om de OnePlus Z.

Dit weten we al over de OnePlus Z

De specificaties tonen een Snapdragon 765 chipset (met 5G-ondersteuning), 6GB RAM, 128GB opslag, een 6,55-inch Super AMOLED-scherm met een 90Hz-verversingssnelheid, een in-screen vingerafdrukscanner, een drievoudige camera-setup met 64MP, 16MP, en 2MP sensoren, een 16MP-frontcamera in een punch-hole, en een 4.300mAh-batterij met 30W-snelladen.

Wees echter nog niet zeker van deze specificaties, aangezien ze o.a. verschillen van vorige lekken. Een benchmark vermeldde bijvoorbeeld dat chipset gepaard zou gaan met 12GB RAM, terwijl nog een ander lek geheel andere specificaties vermeldde.

Dit laatste lek is daarnaast afkomstig @MaxJmb (een bekend leaker op Twitter) als onjuist bestempeld. Maar als dit een echt onderzoek is, dan is het wel een degelijke bron vanwege de gedetailleerde specificaties. De kans bestaat natuurlijk dat het screenshot vervalst is.

Lage prijs en snelle lancering

Naast de specs vermeldt het onderzoek ook een prijs van 24.990 Indiase roepies, wat ongeveer 300 euro is. XDA Developers, dat het lek heeft gespot, merkt op dat de prijzen van OnePlus-telefoons in India meestal lager zijn dan in de meeste andere regio's. Zelfs als dit de echte prijs is, is de kans klein dat de OnePlus Z hier 300 euro zal kosten.

De OnePlus Z zou bovendien binnenkort al onthuld worden. Geruchten zeggen dat de smartphone in juli wordt onthuld en vermelden 10 juli als lanceringsdatum voor India.

Die info komt van "een betrouwbare bron binnen het bedrijf" die met Android Central sprak. Dat is de meest specifieke datum die we tot nu toe hebben gehoord, maar aangezien OnePlus nog een officiële info heeft gedeeld, is alles nog mogelijk.