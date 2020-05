OnePlus Z releasedatum, prijs, nieuws en leaks

In de opbouw naar de OnePlus 8 lancering hoorden we al het nodige geroezemoes over een goedkoper derde model. Bij de lancering van de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro was er geen Lite-model te vinden, dus moeten we dit gerucht überhaupt nog geloven?

De OnePlus 8 Lite, of OnePlus Z zoals we in meer recente leaks zien, zou veel OnePlus-fans tegemoetkomen. De huidige toestellen van de Chinese fabrikant zijn verre van goedkoop te noemen. Van een betaalbaar alternatief voor high-end telefoons is dan ook al een tijdje geen sprake meer.

Er zijn meer dan genoeg consumenten die een OnePlus-toestel in huis willen halen, maar dan zonder onnodige nieuwe features en gimmicks die de prijs doen stijgen. Dat er vraag is naar de OnePlus 8 Lite of OnePlus Z, vinden we dan ook niet heel vreemd.

In 2019 lanceerde Oppo, een merk dat onder hetzelfde moederbedrijf als OnePlus (BBK Electronics) valt, de Oppo Reno Z uit. Dit was een betaalbare variant van de Oppo Reno, waardoor de term 'Z' niet helemaal uit de lucht zou komen vallen.

Het uitbrengen van een betaalbare variant van een vlaggenschip is bovendien niets nieuws. Vorig jaar kwam Google bijvoorbeeld op de proppen met de Google Pixel 3a, terwijl Apple dit jaar de iPhone 8 in een verbeterd jasje stopt als iPhone SE 2020.

Wanneer mogen we deze mysterieuze OnePlus-toestel nu verwachten, en hoe komt hij eruit te zien? Er zijn tal van geruchten die erop wijzen dat de OnePlus Z er zeker aankomt. Hieronder hebben we het belangrijkste nieuws vergaard, inclusief een wensenlijst met wat we zelf graag terugzien in de smartphone.

Laatste nieuws: een andere kandidaat voor de OnePlus Z-chipset is gelekt: de Snapdragon 765G lijkt ook overwogen te worden.

Tot de kern

Wat is het? Een betaalbare versie van de OnePlus 8

Een betaalbare versie van de OnePlus 8 Wanneer verschijnt het? Ergens medio 2020

Ergens medio 2020 Hoeveel gaat het kosten Minder dan 699 euro

OnePlus Z releasedatum en prijs

OnePlus 8

In eerste instantie verwachtten we dat de OnePlus 8 Lite tegelijkertijd met de OnePlus 8 uit de doeken gedaan zou worden medio april 2020. Die vlieger ging echter niet op, waardoor juli 2020 nu de meeste kans lijkt te hebben als releasemaand. We sluiten zeker niet uit dat de planning van OnePlus overhoop is gehaald door alle hectiek die het coronavirus met zich meebrengt. Zie juli 2020 dan ook niet als een zekerheidje.

De prijs is een andere belangrijke factor bij deze telefoon. Aangezien we hier spreken van een Lite-model, lijkt het ons sterk dat de prijs hoger ligt dan de 699 euro van de reguliere OnePlus 8.

Er is nog niets concreet bekend over de prijs. Wellicht dat OnePlus de directe concurrentie aan wil gaan met de iPhone SE 2020, de nieuwe smartphone van Apple die een adviesprijs heeft van 489 euro.

OnePlus Z leaks en nieuws

Hoewel de OnePlus 8 Lite of OnePlus Z zeker niet zo vaak in het geruchtencircuit is verschenen als zijn premium broertjes, weten we wel al het een en ander over deze telefoon.

Een OnePlus 8 Lite render geeft ons een goed beeld van wat we qua uiterlijk mogen verwachten. Op het eerste gezicht lijkt de smartphone vrij veel op de andere OnePlus 8-telefoons. Zo is er onder meer een cameragat in het display gemaakt, steekt de camera-opzet wat uit ten opzichte van de achterkant, en zien we geen 3,5mm ingang.

Verder is er een hands-on foto van het toestel opgedoken, en die lijken veel te bevestigen van wat we al zagen in de render. Het scherm is plat, en dat is wel nieuw ten opzichte van de gebogen OnePlus 8 en 8 Pro. Helaas zien we niet de achterkant.

Net voor de aankondiging van de OnePlus 8 liet een groot lek alle drie de toestellen zien. Mochten de gegevens kloppen, dan krijgt de 8 Lite een 6,4 inch scherm, 48MP + 16MP + 12MP camera-opzet aan de achterkant, 16MP frontcamera, 4000 mAh aan batterijcapaciteit, en een MediaTek 1000 chipset.

Helemaal 100 procent geloven we het grote lek niet. De gegevens over de reguliere 8 en 8 Pro bleken immers niet volledig te kloppen. Een recenter gerucht meldt tevens dat de OnePlus Z geen MediaTek maar een Snapdragon 765G-chipset krijgt.

Een teaser van de telefoon toont een smartphone met drie camera's aan de achterzijde, wat in overeenstemming is met eerdere geruchten.

OnePlus Z: wat we willen zien

Hieronder hebben we alles verzameld van wat wij graag terugzien in de OnePlus 8 Lite/OnePlus Z.

1. Drie camera's aan de achterzijde

Als een smartphone beschikt over een reguliere, groothoek- en telefotocamera, dan heb je de belangrijkste camera's in beheer. De meeste 'goedkopere' telefoons komen echter zonder telefotocamera, en bieden in plaats daarvan een macro- of dieptesensor aan. Inzoomen gaat bij deze toestellen dan ook vaak gepaard met veel kwaliteitsverlies.

We hopen dat de OnePlus 8 Lite een uitzondering op deze regel wordt. Helaas lijkt die wens niet heel realistisch; de duurdere OnePlus 8 is niet uitgerust met een telefotocamera.

OnePlus 8 (Image credit: Future)

2. Een 90Hz display

Terwijl nieuwe high-end smartphones langzaam maar zeker meer gebruikmaken van 90Hz of zelfs 120Hz beeldschermen, houden betaalbare telefoons nog even de boot af. Het zou geen verrassing zijn als de OnePlus 8 Lite een 'standaard' 60Hz scherm zou hebben.

Toch hopen we dat OnePlus toont dat het ook anders kan. Gebruikers van een 90Hz of 120Hz display kunnen beamen dat een hogere ververssnelheid zeker geen overbodige luxe is. Het maakt het scrollen door content soepeler, of dat nu op sociale media is of tijdens het swipen tussen de menu's.

De OnePlus 8 had een 90Hz scherm, waardoor een 120Hz display uitgesloten is bij de Lite.

OnePlus 8 Pro (Image credit: TechRadar)

3. 5G ondersteuning

Net als met 90Hz en 120Hz displays zien we ook nog geen 5G-ondersteuning terug bij enigszins betaalbare toestellen. De goedkoopste 5G-smartphone van dit moment is OnePlus 8, en met een adviesprijs van 699 euro kunnen we dit apparaat niet bepaald bestempelen als goedkoop.

We hopen dat de OnePlus 8 Lite niet alleen een stuk goedkoper zal zijn dan de OnePlus 8, maar ook een 5G-modem onder de motorkap krijgt. 5G-abonnementen lijken al duur genoeg te worden, en het laatste wat je wil is dat 5G-smartphones ook al zoveel meer gaan kosten dan reguliere telefoons.