OnePlus Nord releasedatum, prijs en alles wat we al weten

OnePlus heeft een nieuwe, betaalbare smartphone en die heet de OnePlus Nord. De Nord is geestelijk de opvolger van de OnePlus X, het eerste toestel van de Chinese fabrikant dat ook qua specificaties toentertijd net onder haar reguliere vlaggenschepen zat.

De nieuwe OnePlus Nord heeft een lager prijskaartje dan de OnePlus 8 en dat was broodnodig. Tegenover de OnePlus 7 heeft de OnePlus 8 (en zeker de OnePlus 8 Pro) een flinke prijsstijging ondergaan. Toch gaat het bij de Nord niet om een echt budget toestel.

Terwijl er veel gespeculeerd werd over de naam, is OnePlus Nord de officiële naamgeving voor deze smartphone. Eerdere geruchten over een OnePlus Z of OnePlus 8 Lite zijn bij deze van de kaart geveegd.

Een betaalbare versie van een vlaggenschip is geen nieuwe truc. Het succes van de Google Pixel 3a en iPhone SE (2020) laat zien dat mensen altijd op zoek zijn naar een premium ervaring zonder het hoge prijskaartje.

Dus wanneer zien we deze raadselachtige OnePlus telefoon en hoe ziet hij eruit? Er zijn verschillende lekken rond de OnePlus Nord en we hebben alle informatie hieronder verzameld. We hebben ook een klein verlanglijstje gemaakt van wat we willen zien.

Het laatste nieuws: De nieuwe OnePlus telefoon zal OnePlus Nord heten en we weten nu ook hoeveel hij ongeveer zal kosten. Ook lijken de specificaties al gelekt te zijn.

Tot de kern

Wat is het? Een betaalbare OnePlus-smartphone (maar nog steeds niet goedkoop)

Een betaalbare OnePlus-smartphone (maar nog steeds niet goedkoop) Wanneer verschijnt hij? Vermoedelijk in de loop van juli 2020

Vermoedelijk in de loop van juli 2020 Hoeveel gaat hij kosten? Minder dan 500 euro

OnePlus Nord releasedatum en prijs

OnePlus Nord prijs: minder dan 500 euro

OnePlus Nord pre-orders: beperkte pre-orders op 1 juli, 8 juli, en 15 juli

OnePlus Nord lancering: 21 juli bevestigd

De OnePlus Nord heeft nog geen concrete verkoopdatum, maar nu de officiële lanceerdatum bevestigd is voor 21 juli lijkt die dag niet meer ver weg te kunnen zijn.

Op 21 juli houdt OnePlus een evenement waarin naast de OnePlus Nord ook andere apparaten hoogstwaarschijnlijk worden onthuld. Je kunt de presentatie via augmented reality bekijken. Je dient hiervoor de speciale applicatie te downloaden, waarna je op de dag van de onthulling om 16:00 de app geopend moet hebben.

Het bedrijf heeft beperkte pre-orders geopend op 1 juli, 8 juli, en 15 juli. Op de eerste datum waren er 100 handsets te verdelen, die allen binnen één seconde verkocht waren. De twee pre-orderronde ging gepaard met 900 exemplaren. Het is nog niet bekend hoeveel er op 15 juli in de pre-order gaan via de OnePlus-website.

De OnePlus Nord komt eerst beschikbaar in Europa en India. Vervolgens krijgen een select aantal mensen in Noord-Amerika de kans om het toestel te gebruiken via een gelimiteerd bèta-programma na de lancering.

Over de prijs van de OnePlus Nord weten we wel meer. OnePlus heeft bevestigd dat hij "minder dan 500 euro" zal kosten.

Hiermee komt hij onder de OnePlus 8 te zitten die begint bij 699 euro. Hij zal dus ruim 200 euro goedkoper zijn, maar daarmee zit hij nog steeds niet op het niveau van de echt goedkope toestellen.

We verwachten ook dat "minder dan 500 euro" zich zal vertalen in 499 euro, maar tot we een exact prijskaartje zien, blijven we hopen op het beste.

OnePlus Nord naam

Geen OnePlus Z of OnePlus 8 Lite

Het is officieel, de betaalbare OnePlus smartphone heet de OnePlus Nord.

Na enkele maanden van geruchten rond een trio van namen (OnePlus 8 Lite, OnePlus Z en OnePlus Nord) was het de meer onverwachte van de drie die uiteindelijk de echte naam bleek te zijn.

In een gesprek met OnePlus-CEO Carl Pei wordt duidelijk dat de naam OnePlus Nord een van de 400 namen was die in overweging werden genomen voor dit toestel.

OnePlus Nord prestaties en interface

Nord krijgt Snapdragon 765G chipset

Nord wordt een smartphone met 5G-ondersteuning

OnePlus heeft exclusief bevestigd aan TechRadar dat de te verschijnen OnePlus Nord gebruikmaakt van Qualcomms Snapdragon 765G chipset.

Deze chipset is zeker geen onbekende voor ons. De octa-core processor hebben we al eerder gespot in de Oppo Find X2 Neo en de LG Velvet. Met deze chip ben je verder verzekerd van 5G-ondersteuning, wat de OnePlus Nord dan ook toekomstbestendig maakt.

Hoewel de exacte softwareschil nog niet bevestigd is, verwachten we dat OnePlus de Nord levert met Oxygen OS, de schil die we kennen van andere OnePlus-telefoons. Oxygen OS komt met eigen functies en uiterlijkheden bovenop de standaard Android-schil.

OnePlus Nord camera's

OnePlus Nord heeft 'vlaggenschip-camera's'

Vier camera's achter, twee camera's voor

Primaire 48MP sensor?

OnePlus heeft zelf bevestigd dat de OnePlus Nord over maar liefst vier camera's gaat beschikken aan de achterzijde, en twee aan de voorzijde. Gedetailleerde specificaties brengt het vooralsnog niet naar buiten, maar Carl Peil meldt aan TechRadar dat de camera-opzet van vlaggenschipkwaliteit is.

De meest betrouwbare bron tot dusver wijst op een primaire 48MP sensor, bijgestaan door een 8MP groothoek, 5MP macro en 2MP dieptesensor. Volgens een OnePlus-insider zit er een reguliere 32MP sensor en een 8MP groothoekcamera aan de voorzijde.

OnePlus Nord design en display

We hebben al enkele glimpen opgevangen van de OnePlus Nord. Een afbeelding gespot op Amazon India, en enkele video's geplaatst door OnePlus zelf geven ons al een beter beeld van wat we exact mogen verwachten.

De afbeelding op Amazon toont ons de achterzijde van het toestel. Hoewel de handset zelf wat vervaagd op de foto staat, is het vrij makkelijk om het OnePlus-logo te spotten, inclusief de volumeknop, aan/uit-knop en grote verticale camerabult.

(Image credit: Amazon / OnePlus)

Op Instagram zien we een video van de Chinese fabrikant die ook eventjes de Nord tonen. Specificaties geeft men zelf niet prijs, maar na ongeveer één minuut zie je wel weer een stukje van de te verschijnen telefoon.

OnePlus Nord leaks en geruchten

The leaked OnePlus 8 Lite render (Image credit: @OnLeaks / 91mobiles)

Een OnePlus Nord render geeft ons een goed beeld van wat we qua uiterlijk mogen verwachten. Op het eerste gezicht lijkt de smartphone vrij veel op de andere OnePlus 8-telefoons. Zo is er onder meer een cameragat in het display gemaakt, steekt de camera-opzet wat uit ten opzichte van de achterkant, en zien we geen 3,5mm ingang.

Verder is er een hands-on foto van het toestel opgedoken, en die lijkt veel te bevestigen van wat we al zagen in de render. Het scherm is plat, en dat is wel nieuw ten opzichte van de gebogen OnePlus 8 en 8 Pro. Helaas zien we niet de achterkant.

Net voor de aankondiging van de OnePlus 8 liet een groot lek alle drie de toestellen zien. Mochten de gegevens kloppen, dan krijgt de OnePlus Nord een 6,4 inch scherm, 48MP + 16MP + 12MP camera-opzet aan de achterkant, 16MP frontcamera, en 4.000mAh aan batterijcapaciteit.

Het betreffende lek blijkt echter niet helemaal accuraat als we kijken naar de uiteindelijke OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro. Bovendien is al bevestigd dat de OnePlus Nord eigenlijk een Snapdragon 765G chipset krijgt, terwijl bovenstaande bron sprak over een MediaTek 1000-chip.

(Image credit: OnePlus)

Een van de nieuwste spec leaks wijst ook op een Snapdragon 765 chipset, samen met 6GB RAM, een drievoudige camera achteraan (64MP, 16MP, 2MP), een 16MP punch-hole selfiecamera, een 6.55-inch Super AMOLED scherm met een 90Hz verversingssnelheid, 128GB opslagruimte, een in-screen vingerafdrukscanner en een 4.300mAh batterij met 30W-snelladen. Ook hierbij: OnePlus heeft zelf al vier camera's aan de achterkant en twee camera's aan de voorzijde bevestigd, dus we geloven de specs niet meteen.

Nog een ander lek claimt dan ook dat deze specificaties fout zijn, dus je kan gerust zeggen dat er heel wat discussie is over wat OnePlus precies van plan is op vlak van hardware.

Een nog recenter lek heeft op zijn beurt aangegeven dat de OnePlus Nord een dubbele frontcamera zal hebben met een 32MP-hoofdsensor en een 8MP-groothoekcamera. Die zouden dan allebei ondergebracht zijn in een punch-hole linksboven in het display.

Een onverwachte teaser van de telefoon op een talkshow suggereerde dan weer dat hij drie camera's achteraan zal hebben, dus het lijkt erop dat we min of meer zeker kunnen zijn van het aantal camera's op de achterkant.

OnePlus Nord: wat we willen zien

Hieronder hebben we alles verzameld van wat wij graag terugzien in de OnePlus Nord.

OnePlus 8 Pro (Image credit: Future)

1. Drie (bruikbare) camera's aan de achterzijde

Als een smartphone beschikt over een reguliere, groothoek- en telefotocamera, dan heb je de belangrijkste camera's. De meeste 'goedkopere' telefoons komen echter zonder telefotocamera en bieden in plaats daarvan een macro- of dieptesensor aan. Inzoomen gaat bij deze toestellen dan ook vaak gepaard met veel kwaliteitsverlies.

We hopen dat de OnePlus Nord een uitzondering op deze regel wordt. Helaas lijkt die wens niet heel realistisch; de duurdere OnePlus 8 is niet uitgerust met een telefotocamera.

OnePlus 8 (Image credit: Future)

2. Een 90Hz display

Terwijl nieuwe high-end smartphones langzaam maar zeker meer gebruikmaken van 90Hz of zelfs 120Hz beeldschermen, houden betaalbare telefoons nog even de boot af. Het zou geen verrassing zijn als de OnePlus Nord een 'standaard' 60Hz scherm zou hebben.

Toch hopen we dat OnePlus toont dat het ook anders kan. Gebruikers van een 90Hz of 120Hz display kunnen beamen dat een hogere ververssnelheid zeker geen overbodige luxe is. Het maakt het scrollen door content soepeler, of dat nu op sociale media is of tijdens het swipen tussen de menu's.

De OnePlus 8 had een 90Hz scherm, waardoor een 120Hz display uitgesloten is bij de Nord.

OnePlus 8 Pro (Image credit: TechRadar)

3. 5G ondersteuning

Net als met 90Hz en 120Hz displays zien we ook nog geen 5G-ondersteuning terug bij enigszins betaalbare toestellen. De goedkoopste 5G-smartphone van dit moment is OnePlus 8, en met een adviesprijs van 699 euro kunnen we dit apparaat niet bepaald bestempelen als goedkoop.

We hopen dat de OnePlus Nord niet alleen een stuk goedkoper zal zijn dan de OnePlus 8, maar ook een 5G-modem onder de motorkap krijgt. 5G-abonnementen lijken al duur genoeg te worden, en het laatste wat je wil is dat 5G-smartphones ook al zoveel meer gaan kosten dan reguliere telefoons.