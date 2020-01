Gelekte beelden OnePlus 8 Pro tonen 120Hz-display met QHD-resolutie

The OnePlus 8 Pro kan een punch-hole hebben, in tegenstelling tot de OnePlus 7T Pro (hierboven afgebeeld)

We verwachtten al dat sommige toestellen in de OnePlus 8-reeks een ververssnelheid van 120Hz zullen hebben, maar door het nieuwste lek staat die verwachting nog hoger gespannen. Op een uitgelekt hands-on beeld van de OnePlus 8 Pro zien we namelijk dat het display nog beter zal zijn dan dat van de Samsung Galaxy S11-reeks.

De afbeelding hieronder, die gedeeld werd met true-tech.net, geeft namelijk aan dat de resolutie niet gelimiteerd zal zijn wanneer het display in 120Hz modus wordt gezet. Bij Samsung zou de resolutie bij 120Hz daarentegen beperkt worden tot FHD+, maar ook dit is nog niet bevestigd.

Natuurlijk kan een 120Hz-verversingssnelheid in combinatie met een hoge resolutie zwaar doorwegen op de batterij. Deze foto bevestigt dat deze ververssnelheid bij de hoogste resolutie ook bij de OnePlus 8 Pro hetzelfde tot gevolg heeft. Gelukkig kan je het toestel nog steeds in de bekende 60Hz- en 90Hz-modi zetten.

Exclusive: OnePlus 8 Pro Leaked Hands-On Photo Confirms 120Hz Display - https://t.co/1j3FCwlxJz pic.twitter.com/TdDCpvwpxwJanuary 20, 2020

Je zou dus een goede balans moeten kunnen vinden tussen een degelijke batterijduur en vloeiende interacties op het display.

Naast de hoge verversingssnelheid springt de punch-hole selfiecamera in de linkerbovenhoek in het oog. Dit is niet heel verbazingwekkend, aangezien we al beelden van de OnePlus 8 Lite hebben gezien met hetzelfde ontwerp. Dit beeld geeft een zekere bevestiging dat OnePlus zal afstappen van hun pop-up camera die we terugzagen in de OnePlus 7T Pro.

Dat klinkt misschien als een stap terug, maar het pop-up mechanisme is en blijft fragiel tegenover andere selfiecamera's. Bovendien duurt het met dit systeem iets langer om je smartphone te ontgrendelen met gezichtsherkenning.

Natuurlijk zouden we dit alles voorlopig nog met een korreltje zout nemen, want dit gelekte beeld is mogelijk aangepast of toont gewoon een andere smartphone. De OnePlus 8 Pro (en de rest van de reeks) wordt verwacht in de eerste helft van 2020, dus binnenkort zien we waarschijnlijk meer officiële informatie verschijnen.

Via 9to5Google