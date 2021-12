OnePlus 10: releasedatum, prijs, nieuws en leaks

De OnePlus 10 is het volgende vlaggenschip die we verwachten van de Chinese techgigant, vooral nu de OnePlus 9T niet meer komt.

De aankomende smartphone lanceert waarschijnlijk samen met een Pro-variant in de eerste helft van 2022. Rond die periode verwachten we ook de Samsung Galaxy S22, Xiaomi 12 en Oppo Find X4. Voor Android-liefhebbers is er genoeg keuze komend jaar.

We hebben nog niet veel over de OnePlus 10 gehoord, maar er zijn al wat leaks geweest. Hieronder kun je lezen wat we al weten. We verwachten de komende maanden meer informatie te weten te komen over deze reeks.

We hebben ook een wensenlijst gemaakt met wat we graag willen zien van de OnePlus 10. Met de juiste verbeteringen kan het de smartphone een absolute topper worden.

Laatste nieuws De OnePlus 10 krijgt een nieuwe Snapdragon 8 Gen 1-chipset. Dit is bevestigd door OnePlus-CEO Pete Lau.

In het kort

Wat is het? Het nieuwe vlaggenschip van OnePlus

Het nieuwe vlaggenschip van OnePlus Wanneer verschijnt het? Waarschijnlijk januari of februari 2022

Waarschijnlijk januari of februari 2022 Wat gaat het kosten? Verwacht een adviesprijs van ongeveer 699 euro

OnePlus 10: releasedatum en prijs

(Image credit: Truls Steinung)

De OnePlus 9 kwam in maart 2021 op de markt. Aangezien het bedrijf een jaarlijkse release aanhoudt verwachten we dat de OnePlus 10 rond dezelfde tijd uit zal komen in 2022.

Dat gezegd hebbende, een leak suggereert dat de smartphone eerder kan verschijnen. Mogelijk in januari of februari al. Echter meldt een ander gerucht weer dat dit alleen een release in China betreft en dat de telefoon in maart of april een wereldwijde lancering krijgt.

Als het om de prijs gaat, de OnePlus 9 kwam op de markt met een adviesprijs vanaf 699 euro. De Pro-variant kostte minimaal 899 euro. We verwachten dat de OnePlus 10-reeks vergelijkbare bedragen gaat kosten.

Het is altijd mogelijk dat het bedrijf besluit om de prijs te verhogen of te verlagen, maar aangezien de OnePlus 10 geen grote stap vooruit lijkt te zijn, verwachten we geen drastische verandering in de kosten.

Design en display

Volgens een leak verandert er weinig aan het ontwerp van de OnePlus 10 en 10 Pro in vergelijking met de 9-series. Op een paar punten zijn de nieuwe toestellen wat meer gestroomlijnd, maar daar blijft het bij.

OnePlus-ontwerpen zijn doorgaans niet echt baanbrekend, dus dit zagen we aankomen.

Mogelijk verandert het ontwerp van de camera wel behoorlijk. Dat kun je hieronder zien in een afbeelding van bekende tipgever OnLeaks.

Sooo... I'm back from the Future again, this time with the very first and early look at the #OnePlus10Pro in form of stunning 5K renders!On behalf of @ZoutonUS -> https://t.co/OPSs1ray1P pic.twitter.com/A6h1EfT98aNovember 9, 2021 See more

In hetzelfde lek zijn een aantal specificaties terug te vinden. Het zou gaan om een telefoon met een 6,7 inch scherm, een resolutie van 1440 x 3216, een beeldverhouding van 20:9 en een beeldverversing van 120Hz.

In een meer gedetailleerd gerucht over de OnePlus 10 Pro is de telefoon van alle kanten te bewonderen. Volgens die bron heeft het toestel afmetingen van 163 x 73,8 x 8,5mm (of 10,3mm als je het camerablok meerekent).

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: OnLeaks / Zouton) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: OnLeaks / Zouton)

We zijn ook een aluminium dummy-model tegengekomen. Die komt overeen met de bovenstaande afbeeldingen en geeft een goed beeld van hoe het toestel in de hand ligt.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: @xleaks7 / Fathom Bracelets) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: @xleaks7 / Fathom Bracelets) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: @xleaks7 / Fathom Bracelets)

Camera en batterij

We weten nog weinig over de camera van de OnePlus 10. Volgens een leak krijgt de smartphone een camerablok met drie lenzen, waaronder een 48MP hoofdcamera, een 50MP groothoeklens en een 8MP telefotolens met 3,3x optische zoom. Dezelfde camera-specs als de OnePlus 9 heeft.

Of dit klopt, is echter niet duidelijk. Want dezelfde bron die het aluminium model uitlekte, claimt dat de smartphone vier lenzen krijgt. Daarnaast suggereert tipgever Bald Panda op het Chinese platform Weibo dat de OnePlus 10 5x optische zoom krijgt, in plaats van 3,3x.

Wat voor een batterij de OnePlus 10 krijgt, weten we nog niet. Maar een bron claimt dat het een 5.000mAh-accu gaat worden. Ook gaat het gerucht rond dat de smartphone ondersteuning krijgt voor 125W snelladen.

Specificaties en functies

OnePlus heeft bevestigd dat zijn nieuwste smartphones met vernieuwde software verschijnen. Dit is een combinatie van OnePlus’ eigen OxygenOS en ColorOS van Oppo. Dit is mogelijk gemaakt door een fusie van de bedrijven.

Volgens Pete Lau, CEO van OnePlus, wordt de nieuwe software “een combinatie van de snelle en soepele ervaring van OxygenOS, samen met de stabiliteit en functies van ColorOS.”

Als het om de chipset gaat, krijgt de OnePlus 10-reeks waarschijnlijk een topklasse Snapdragon 8 Gen 1-processor. Daarnaast zou de Pro-variant beschikken over 8GB of 12GB aan RAM, 128GB of 256GB aan opslagruimte en een IP68-keuring voor water- en stofbestendigheid. Voor de standaard OnePlus 10 hebben we nog geen specs gehoord, naast de chipset.

Wat we willen zien

Dit is onze wensenlijst voor de OnePlus 10-reeks, gebaseerd op de mindere punten van de OnePlus 9 en het aanbod van de concurrentie.

1. Een terugkeer van zoom-fotografie

Sommige smartphones komen met indrukwekkende zoom-camera’s, zoals de Mi 11 Ultra met een 48MP 5x zoomcamera en de Huawei P50 Pro met een 64MP 3,5x zoomcamera.

De OnePlus 9 komt daar niet bij in de buurt. Meer dan een 8MP 3,3x zoomcamera heeft deze smartphone niet te bieden. Dat is niet slecht, maar als je veel geld voor een nieuw toestel neerlegt, mag je meer verwachten.

We zien graag een telefotocamera op de OnePlus 10. Al heeft deze maar 12MP of 2x zoom, het is beter dan niets. Op de OnePlus 10 Pro zien we graag een periscoopcamera met 4x of 5x zoom en een hoogwaardige sensor. Daarmee kan de concurrentie aan worden gegaan met de Samsung Galaxy S22 Ultra en de Xiaomi 12.

2. Meer opslagmogelijkheden

(Image credit: Truls Steinung)

Het grootste minpunt van de OnePlus 9 is het gebrek aan uitbreidbare opslag. Als je een 128GB-versie van de smartphone koopt zit je vast aan die hoeveelheid opslag. Dit is niet uit te breiden met een geheugenkaart, waardoor je afhankelijk bent van cloud-opslag.

Uitbreidbare opslag is geen noodzaak voor de meeste smartphone-gebruikers, maar de optie voor meer ruimte maakt al een verschil. De iPhone 13 is te krijgen met 512GB of zelfs 1TB aan opslag. OnePlus loopt nog achter.

3. Snelladen

Zowel de OnePlus 9 als de Pro-variant kunnen snelladen tot 65W. Dat is behoorlijk snel in vergelijking met de competitie van Apple en Samsung, maar niet zo snel als wat Huawei en Xiaomi aanbieden.

De Xiaomi 11T Pro bijvoorbeeld kan opladen in slechts 17 minuten. Hopelijk kan OnePlus een manier vinden om de concurrentie bij te blijven.

4. Betere kleuren

The green OnePlus 9 Pro was the only vaguely interesting-looking member of its family. (Image credit: OnePlus)

De OnePlus 9 kwam in een vrij standaard selectie aan kleuren, zoals de meeste apparaten van het bedrijf. Het blijft vaak bij zwart, wit of misschien lichtblauw, maar nooit iets bijzonders.

We hopen dat OnePlus iets nieuws probeert als het om kleuren gaat, zoals de iPhone ook doet in de laatste jaren.

Over het algemeen verkopen kleurrijke smartphones niet zo goed als de versies met saaiere tinten. Maar tegenwoordig lijken de meeste smartphones heel veel op elkaar. Kleur is juist een goed middel om jezelf mee te onderscheiden.

5. Meer uit de samenwerking met Hasselblad

In 2021 kondigde OnePlus een samenwerking aan met Hasselblad voor de camera’s op de 9-serie. Veel smartphone-makers gaan partnerschappen aan voor hun camera’s. Maar het was niet heel duidelijk wat voor een verschil Hasselblad precies zou gaan maken voor OnePlus.

Uiteindelijk bleek het niet veel voor te stellen. Maar OnePlus suggereert dat het wat tijd kost om deze samenwerking om echt van de grond te krijgen.

Hopelijk is de OnePlus 10-serie de eerste reeks aan smartphones die echt profiteert van de samenwerking met Hasselblad. Mogelijk door middel van nieuwe camerafuncties of verbeterde lenzen.