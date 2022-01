OnePlus 10 Pro releasedatum, prijs, specs, functies en nieuws

Na meerdere maanden van leaks en stapsgewijs vrijgegeven informatie is de OnePlus 10 Pro eindelijk onthult. We beschikken nu over alle informatie die in de eerdere leaks en geruchten ontbrak.

Dit gezegd hebbende vindt de lancering voorlopig enkel in China plaats. Dat houdt in dat er nog enkele belangrijke vragen onbeantwoord blijven, waaronder de releasedatum en prijs voor onze contreien. Hieronder kan je alvast terugvinden wat we al weten en verwachten.

Als het op het ontwerp, scherm, de camera's, batterij en de rest aankomt, weten we echter alles al. Wij hebben het hier dan ook gewoon op een eenvoudige manier voor jou verzameld.

In het kort

Wat is het? Het laatste OnePlus-vlaggenschip

Het laatste OnePlus-vlaggenschip Wanneer verschijnt het? Het toestel is reeds beschikbaar in China, en andere regio's volgen binnenkort

Het toestel is reeds beschikbaar in China, en andere regio's volgen binnenkort Hoeveel zal het kosten? Dat is nog onduidelijk, maar verwacht een premium prijs

OnePlus 10 Pro releasedatum en prijs

De OnePlus 10 Pro werd op 11 januari 2022 onthuld in China, en het bedrijf bevestigde dat de smartphone later in het jaar ook globaal wordt uitgerold.

Helaas moeten we het met die vage informatie doen, maar we vermoeden dat we er niet al te lang meer op zullen moeten wachten. De OnePlus 9 Pro verscheen wereldwijd in maart 2021, en leaks lijken te bevestigen dat de OnePlus 10 Pro ook een globale release kent ergens in maart of april. Dat houdt dus in dat we de Samsung Galaxy S22 voor de OnePlus 10 Pro zullen zien verschijnen.

Naar de prijs hebben we voorlopig het raden. De enige referentie die we hebben, is de OnePlus 9 Pro. Deze startte bij 899 euro. We vermoeden dat het hier dus niet veel van zal afwijken.

(Image credit: OnePlus)

Ontwerp

OnePlus onthulde het ontwerp van de OnePlus 10 Pro reeds een geruime tijd op voorhand, dus als je het nieuws wat hebt gevolgd, dan zal je hier niet veel nieuwigheden lezen.

De OnePlus 10 Pro is verkrijgbaar in slechts twee kleuren, zijnde Volcanic Black of Emerald Forest, wat een groene tint is. Ze maken beide gebruik van microkristallen, waardoor de achterzijde een getextureerde uitstraling krijgt.

Het hoogtepunt van het ontwerp is het metalen camerablok dat samenvloeit met de behuizing en een andere kleur krijgt dan de rest van de achterkant. In beide gevallen is het blok zwart, maar een glanzender zwart dan de rest van het Volcanic Black-model.

De aluminium behuizing is ofwel groen of zwart, afhankelijk van het model dat je kiest, maar met een metalen schijn die je niet op het grootste deel van de achterste zijde terugvindt.

De OnePlus 10 Pro meet 163 x 73,9 x 8,55mm, maar OnePlus heeft nog niet gemeld hoeveel de smartphone juist weegt. Het liet al wel vallen dat de gewichtsverdeling hem perfect gebalanceerd in je hand laat liggen.

Tot slot gaf OnePlus mee dat de smartphone met Gorilla Glass Victus komt, wat de laatste generatie van smartphone-bescherming van Corning is. Het is nog niet duidelijk of dit vooraan, achteraan of aan beide zijdes van het toestel gebruikt wordt.

(Image credit: OnePlus)

Display

De OnePlus 10 Pro heeft een 6,7 inch QHD+-display met een verversingssnelheid van 120Hz. Het maakt tevens gebruik van een tweede-generatie LTPO-technologie, waar OnePlus van beweert dat het sneller tussen 1Hz en 120Hz kan schakelen dan de OnePlus 9 Pro. Dat zou tot minder energieverbruik leiden.

Daarnaast zou het scherm een van de eersten zijn dat gebruikmaakt van Dual Color Calibration. Dit houdt in dat het scherm gekalibreerd is om accurate kleuren te leveren, en dat zowel bij lage als hoge helderheden. Deze tech zorgt voor consistente kwalitatief hoogstaande beelden.

Camera

Er is veel aan de hand met de camera's van de OnePlus 10 Pro. In het kort krijg je een 48MP hoofdcamera, 50MP groothoeklens (met een extra breed 150 graden zichtveld) en een 8MP telefotolens. Vooraan bevindt er zich een 32MP selfiecamera.

Als we ze van dichterbij bekijken, dan zijn alle camera's achteraan in staat om in 10-bit kleuren beelden te maken, wat inhoudt dat je een groter kleurenbereik hebt dan de meeste andere smartphonecamera's.

De OnePlus 10 Pro bevat ook enkele nieuwe en verbeterde opnamemodi, waaronder een nieuwe Fisheye-modus met de groothoeklens, en een nieuwe Master Style-mode. Deze stelt je in staat om uit drie verschillende kleurenstijlen te kiezen, zijnde Serenity, Radiance of Emerald, die door professionele fotografen werden gekalibreerd.

(Image credit: OnePlus)

Elke stijl is ontworpen voor een ander type beeld. Serenity is goed voor portretten, Radiance voor hyperrealiteit en Emerald voor landschapsbeelden.

Bovendien heeft OnePlus ook de Hasselblad Pro Mode dit jaar van een upgrade voorzien. Er is nu tevens ondersteuning voor het maken van 12-bit RAW-beelden over alle drie de lenzen achter. Er is ook een nieuwe RAW+-modus die je in staat stelt om 12-bit RAW-beelden te maken terwijl je de computationele fotografie-elementen van het merk blijft behouden. Je krijgt dus beelden die er zeer gelikt uitzien, maar die je nog steeds volledig kan bewerken. Dat klinkt dus als het ProRAW-formaat van Apple.

Tot slot is er ook een Movie-modus waarmee je de witbalans, ISO en sluitersnelheid kan aanpassen, en dat zowel voor als tijdens het filmen. Je kan ook in een LOG-formaat beelden maken zonder een vooraf bepaald beeldprofiel.

Batterij

De batterij in de OnePlus 10 Pro kent een zeer grote upgrade. Deze bedraagt niet enkel 5.000mAh (tegenover 4.500 van de OnePlus 9 Pro), maar ondersteunt ook 80W snelladen, wat een leuke boost is ten opzichte van 65W in zijn voorganger.

Dit stelt je in staat om jouw smartphone van nul naar 100 procent op te laden in slechts 32 minuten. Als je liever gebruikmaakt van draadloos laden, dan kan dat tegen 50W, waardoor de smartphone in slechts 47 minuten volledig opgeladen is. Dit kende echter geen stijging ten opzichte van vorig jaar.

De OnePlus 10 Pro komt tevens met een 80W in de doos, dus deze moet je niet nog apart aanschaffen.

Specs en functies

De OnePlus 10 Pro komt met een Snapdragon 8 Gen 1-chipset, wat waarschijnlijk de high-end Android-chipset blijft voor 2022. Dit wordt gekoppeld met tot wel 12GB RAM.

Er is tevens 256GB aan opslagruimte beschikbaar, en de smartphone loopt op Android 12 met daar de OxygenOS 12-schil over. In China is het de ColorOS 12.1-schil.

De smartphone ondersteunt natuurlijk ook 5G en komt met een dual-SIM-kaartgleuf.