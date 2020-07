Jouw Telefoon-app voor Windows 10 krijgt leuke nieuwe functies

Microsoft's Jouw Telefoon-app, die je smartphone koppelt met je Windows 10 PC en allerlei extra functies toevoegt, staat op het punt om heel wat nieuwigheden te ontvangen. Verschillende mogelijke updates gaan namelijk binnenkort de testfase in.

Zoals Windows Latest gespot heeft, suggereert het artwork van Aggiornamenti Lumia op Twitter dat Jouw Telefoon gebruikers de mogelijkheid biedt om de apps op hun smartphone direct vanaf het bureaublad van de PC te beheren (via 'phone screen' mirroring).

Bovendien kan je met een update van de Jouw Telefoon-app, foto's van je smartphone vanaf je PC verwijderen, zodat je ook vanop het bureaublad op de hoogte blijft van de opslag van je smartphone.

Deze extra mogelijkheden kunnen bovenop een grote verandering komen die we eerder al aanhaalden. Dan gaat het om de mogelijkheid om meerdere Android-toestellen te koppelen aan Jouw Telefoon in plaats van een enkele smartphone.

Windows Latest vermoedt dat deze updates allemaal in de testfase zitten of bijna klaar zijn om naar testers gestuurd te worden, dus het kan nog wel even duren voordat ze naar de officiële app komen. De aanwezigheid van een preview build garandeert ook niet dat functies ooit in de publieke versie van de app zullen verschijnen.

Zoals we de laatste tijd hebben gezien, is Microsoft al langer bezig met het verbeteren van Jouw Telefoon. Het einddoel van de app is en blijft hetzelfde: ervoor zorgen dat je minder naar je smartphone moet kijken als je bij je pc zit.