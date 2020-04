Nintendo Switch krijgt dit jaar meerdere remakes van Super Mario games

De Nintendo Switch maakt zich dit jaar klaar voor een mega onthulling van de remakes van Super Mario games, om de 35ste verjaardag te vieren van de geliefde gaming franchise.

Volgens VGC, een website met Super Mario titels van verschillende consolegeneraties die klaargemaakt worden voor remake releases op de Nintendo Switch, wat wellicht het gat zal gaan vullen tussen de grotere first-party releases, en het optrommelen van de Nintendo hype in een game gesprek dat (tenminste in 2020) voornamelijk gaat over de aankomende PS5 en Xbox Series X consoles.

Hoewel het nieuws nog niet officieel is bevestigd, zeggen meer bronnen tegen EuroGamer dat deze games Super Mario 64 (van de Nintendo 64), Super Mario Galaxy (Nintendo Wii) en Super Mario Sunshine (GameCube).

Super. Mario. Sunshine.

SUPER MARIO SUNSHINE

De Super Mario franchise is nu 35 jaar oud, wat betekent dat het talloze uren van platform plezier heeft opgeleverd voor evenzoveel gamers over de hele wereld.

Zonder een GameCube Classic Mini in zicht, in navolging van de NES Classic en SNES Mini consoles, is een remake versie voor de Switch, zonder te overdrijven, een droom die uitkomt.

Het is echter onduidelijk wat de releaseplannen zijn van Nintendo. Het is mogelijk dat deze games gratis beschikbaar worden voor de retro game simulator samen met een Nintendo Switch Online abonnement, hoewel Nintendo misschien wel overweegt om een volwaardige release te plannen met een 2020 RRP. We hopen op de eerste, maar we zijn voorbereid op de laatstgenoemde.