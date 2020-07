Nintendo stopt verkoop digitale downloadcodes voor eigen Switch games in Europa

Europese retailers mogen per 1 juli 2020 niet langer digitale downloadcodes voor Nintendo Switch first party-titels verkopen. Als gevolg hiervan moeten consumenten gebruikmaken van de digitale versies die in de Nintendo Switch eShop staan als ze een digitale kopie willen.

Voorheen konden retailers digitale downloadcodes van first party-Nintendo games verkopen, zoals Animal Crossing: New Horizons en Super Mario Odyssey, waarna deze codes verzilverd werden in de Nintendo eShop. Voordeel van deze downloadcodes was vaak de prijs; vergeleken met de eShop waren de games bij de retailer vaak goedkoper. In de eShop worden deze games vaak voor de volle pot verkocht, met uitzondering van de 30 procent korting tijdens een verkoopactie.

Historisch gezien heeft Nintendo al moeite gehad met het afprijzen van haar games. Het heeft de angst dat de waarde van intellectuele eigendommen zakt. Vergelijkbaar met Disney, dat eveneens DVD's en Blu-Ray disks vrijwel nooit met koritng verkoopt, wordt een prijsdaling op lange termijn vaak als iets slechts gezien. Dat op andere plekken dit spel eventueel goedkoper is digitaal, wil Nintendo dan ook niet hebben.

De controversiële stap is onthuld door de Britse online retailers ShopTo.net. Zij onthulden dat ze niet langer digitale downloadcodes van Nintendo Switch games mochten aanbieden/verkopen.

Hi, just to let everyone know, due to a Nintendo decision for all EMEA territories, as from Tomorrow 30/06/20 at 23:00 we are no longer able to offer/sell Nintendo digital full games.We will however, be continuing to offer/sell online membership and add ons, so, with this in… pic.twitter.com/11hrqvEU1mJune 29, 2020

Meer munten nodig

Waarom Nintendo nu deze stap zet in Europa? In een statement op Nintendo Life meldt de techgigant dat het de verkoop van digitale downloadcodes voor haar 'zelf gepubliceerde software' na 'zorgvuldig onderzoek naar de ontwikkeling van de Europese markt in de afgelopen jaren' heeft beëindigd.

Wat als je echter fysieke Nintendo Switch games koopt? Deze zullen alsnog een stuk goedkoper zijn (vaak) dan hun digitale versies, maar ook hier blijven de first party-titels van Nintendo stevig qua prijs. Er zijn tal van voorbeelden van oude games die nog altijd voor de hoofdprijs worden verkocht op het internet, waaronder spellen van Mario en The Legend of Zelda.

Gelukkig beïnvloedt de stap van Nintendo niet de downloadcodes voor games van derden, Nintendo eShop middelen, Nintendo Switch Online abonnementen, en DLC.