Nieuwe MacBook Pro's: M1X-chips heten mogelijk M1 Pro en M1 Max

Vanavond om 19:00 uur doet Apple naar verluidt de nieuwe MacBook Pro's uit de doeken. De 14 inch en 16 inch versie beschikken naar verluidt over een verbeterde versie van de M1-chip. Voorheen gingen er geruchten dat het om de M1X-chip zou gaan, maar een nieuw leak stelt dat het om de M1 Pro en M1 Max gaat.

Gerespecteerd leaker Mark Gurman (van Bloomberg) meldt deze mogelijkheid in zijn nieuwsbrief, wat vaker een bron is gebleken voor leaks over aankomende Apple-apparaten.

Gurman stelt dat een Mac-ontwikkelaar hem heeft ingelicht dat de nieuwe MacBooks met een M1 Pro- en M1 Max-chip komen. Deze namen zouden naar verluidt zijn opgedoken in app logs. Het is mogelijk dat de M1 Pro en M1 Max plaatsvervangende namen zijn voor de M1X-chip.

Gurman schrijft: “De de bovengenoemde ontwikkelaar vertelt mij dat er nieuwe MacBook Pro-chips zijn verschenen in logs onder de namen 'M1 Pro' en 'M1 Max'. Ik zeg niet dat Apple die kant op zal gaan met de daadwerkelijke marketingnamen, maar het is een mogelijkheid.”

De naam M1X blijft dus mogelijk. Daarnaast hebben we ook geruchten over de naam M2 gehoord. Naar verluidt zou de laatste echter bedoeld zijn voor de opvolger van volgend jaar. Mogelijk komt de nieuwe MacBook Air in 2022 met deze SoC, terwijl de M1X dit jaar gebruikt wordt voor de aankomende MacBook Pro's.

In de tussentijd zijn er meerdere geruchten opgedoken over deze nieuwe modellen. Zo zouden ze mogelijk over een iPhone-achtige notch beschikken.

Analyse: twee verschillende chipnamen?

Het gebruiken van twee chipnamen is mogelijk verwarrend. Welke chipset is beter: de Pro of de Max? Waarschijnlijk de laatstgenoemde, maar dat is niet geheel duidelijk. Beide suggereren dat het gaat om een sterke SoC. De MacBook Pro met M1 Pro-chip klinkt wat over the top, terwijl een Mac met Max-chip ook niet lekker bekt.

Het zou daarom goed kunnen gaan om codenamen. Aangezien het om een upgrade gaat en niet om een compleet nieuwe SoC, denken we dat het M1-label in enige mate zal blijven. De M1X-chip klinkt nog altijd als een sterke kanshebber.

Volgens de laatste speculaties komt de vernieuwde chipset met minstens 10-cores. Er zou ook een variant met 16 of zelfs 32 cores mogelijk zijn. Deze laatste zouden in theorie de Pro- en Max-chips kunnen betreffen.

We verwachten verder dat de nieuwe modellen met een flink prijskaartje komen. Naar verluidt komen ze met mini-LED-displays. Gurman gelooft daarnaast dat de huidige MacBook Pro 13 inch nog even beschikbaar blijft, naast de nieuwe 14 inch variant. De 13 inch versie zal dan de betaalbaardere optie zijn, naast de duurdere nieuwe laptops van Apple.

Via MacRumors