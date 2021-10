'Nieuwe MacBook Pro's krijgen 120Hz mini-LED-displays'

De Apple MacBook Pro 14 inch (2021) en MacBook Pro 16 inch (2021) komen naar verluidt met een 120Hz mini-LED-display. Dit meldt Ross Young, CEO van Display Supply Chain Consultants, op Twitter.

Het is de verwachting dat de nieuwe MacBooks worden aangekondigd tijdens het volgende Apple Event dat plaatsvindt op maandag 18 oktober.

Yes, new 14" and 16" MacBook Pro's will have miniLEDs and we believe they will also be 120Hz refresh.October 12, 2021 See more

De mini-LED-schermen beschikken naar het schijnt over een verversingssnelheid van 120Hz. Young tweet daarnaast dat: “Leveranciers van de panelen voor de iPad Pro's en MacBook Pro's dezelfde zijn: LG Display en Sharp. Verwacht een soortgelijke technologie".

Volgens de analist is de aanwezigheid van mini-LED in de nieuwe MacBooks "100 procent bevestigd". Uiteraard moeten we dit nieuws vooralsnog niet geheel voor waarheid aannemen, maar het lijkt er sterk op dat zowel het 14 inch als het 16 inch model over deze beeldschermtechnologie zullen beschikken.

Young stelt dat de kans groot is dat de mini-LED-displays over een variabele beeldverversing beschikken, zoals de iPad Pro. Dit betekent dat de verversingssnelheid naar beneden wordt geschroefd op het moment dat 120Hz niet noodzakelijk is. Op deze manier kan er batterij bespaard worden. Het gaat om dezelfde ProMotion-technologie die de iPad gebruikt.

MacRumors wijst op een ander gerucht van leaker (en iOS-ontwikkelaar) Dylandkt. Hij beweert dat de instapmodellen van zowel de MacBook Pro 14 inch als 16 inch over 16GB RAM-geheugen beschikken en 512GB opslag. Dat is een verbetering van de huidige 13 inch Pro, die begint bij een configuratie van 8GB/256GB.

Daarnaast stelt de leaker dat er een verbeterde 1.080p webcam aanwezig is. Naar verwachting zullen de apparaten gebruikmaken van de nieuwe M1X-chip, wat een verbetering moet zijn ten opzichte van de huidige M1-chip. De M1X betreft een 10-core processor en zal hetzelfde zijn voor beide formaten.

Dylandkt voorspelt ook dat het mini-LED-display onderweg is. Hij stelt dat “120Hz eerder dit jaar is getest op een Mac-prototype". Maar Dylandkt zegt ook geen idee te hebben over "wanneer het verschijnt en op welk model het is getest".

De leaker is van mening dat er een nieuw oplaadblok aanwezig is, vermoedelijk vanwege de mogelijke overstap naar MagSafe. Daarnaast zou de Touch Bar verdwijnen.

Analyse: hoe zit het met de prijzen van de MacBooks?

Er gaan al lange tijd geruchten rond over de mini-LED-displays in de nieuwe MacBooks, maar onvermijdelijk zal dit voor een hoger prijskaartje zorgen. Met name als je bedenkt dat het mogelijk 120Hz ProMotion-displays betreft.

Dylandkt gaat hier verder op in en stelt dat het prijsverschil tussen de nieuwe 14 inch en 16 inch MacBook Pro "kleiner zal zijn dan bij de 13 en 16 inch variant van vandaag". We kunnen hieruit opmaken dat de nieuwe 14 inch versie een stuk duurder wordt.

Het is mogelijk dat de MacBook Pro 14 inch meer dan 2.000 euro zal kosten, aangezien er een hoop nieuwe technologie aanwezig is. Een krachtige nieuwe CPU, een prachtig beeldscherm en verschillende andere veranderingen kunnen ervoor zorgen dat Apple een premium prijs zal vragen. Dit zou ervoor zorgen dat de huidige MacBook Pro 13 inch (M1, 2020) toch een betaalbare Pro-laptop wordt.