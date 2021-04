Nieuwe iPad Pro 2021: releasedatum, prijs, nieuws en geruchten

We verwachten dat de nieuwe iPad Pro voor 2021 uit de doeken wordt gedaan tijdens het Apple Event op 20 april. De komst van de tablet is nog niet bevestigd, maar de laatste geruchten wijzen er wel op.

De komst van een nieuwe Pro-tablet zou niet als een verrassing komen. De iPad Pro 2020 verscheen in maart vorig jaar, waardoor de timing van de nieuwe iteratie logisch is. Naast de Pro-versie sluiten we ook niet uit dat er een iPad Mini 6 aankomt. Een officiële bevestiging ontbreekt hier eveneens nog voor.

Het duurt naar alle waarschijnlijkheid dus niet lang meer voordat we weten waartoe de nieuwe iPad Pro 2021 allemaal toe in staat is.

Wil je al zoveel mogelijk informatie weten voor de officiële onthulling? Hieronder vind je het nieuws van wat we tot dusver al weten, inclusief informatie over het scherm, de specificaties, design en features. Ook details over de mogelijke releasedatum en prijs vind je in ons overzicht.

Van 5G tot een Mini LED-scherm, als consument mag je rekenen op de nodige upgrades voor het 2021-model van de iPad Pro.

Latest news Apple heeft officieel bevestigd dat er op 20 april een online evenement plaatsvindt, en we verwachten dat de iPad Pro 2021 dan zijn opwachting gaat maken. Een nieuwe iPad is nog niet honderd procent zeker, maar de laatste geruchten wijzen daar wel op.

Tot de kern

Wat is het? De nieuwe high-end iPad

De nieuwe high-end iPad Wanneer verschijnt het? Waarschijnlijk april 2021, wellicht 20 april

Waarschijnlijk april 2021, wellicht 20 april Hoeveel gaat het kosten? Nog onbekend, maar waarschijnlijk veel

iPad Pro 2021 releasedatum en prijs

De iPad Pro 2021 verschijnt eerder dan je wellicht verwacht, nu Apple heeft bevestigd dat op 20 april een evenement eraan komt. Kan het gaan om de iPad Pro 2021? We weten nog niets zeker, maar de geruchten wijzen er wel op.

We hebben de afgelopen maanden diverse nieuwtjes voorbij zien komen over de nieuwe tablet van Apple, waaronder het gerucht dat op het lente-evenement van het bedrijf uit Cupertino de nieuwe Pro zijn opwachting gaat maken.

Een ander gerucht wijst erop dat de componenten voor het display pas eind maart of zelfs later in productie (zijn) (ge)gaan. Het is dan ook niet vreemd dat de oorspronkelijke verwachting van een release in maart niet doorgingen, mits dit nieuwtje klopt.

Het is op dit moment nog onduidelijk wat de iPad Pro 2021 gaat kosten, maar verwacht niet dat je voor een dubbeltje op de eerste rang zit bij deze tablet. Zijn voorganger kwam op de markt met een prijskaartje van minstens 899 euro voor het 11 inch model, en 1.119 euro voor het 12,9 inch model.

Display

Een gerucht wat we meermaals hebben opgevangen, is dat de iPad Pro 2021 op de markt komt met een Mini LED-scherm.

Dit is een soort LCD-display, maar dan met een verbeterde contrastverhouding en kleurreproductie ten opzichte van standaard LCD-displays. Verwacht ook minder inbranden in het scherm dan bij OLED, wat op het moment van schrijven dé schermtechnologie is voor high-end smartphones.

In april 2020 hoorden we voor het eerst over het Mini LED-display, en sindsdien zwemt dit gerucht al een tijdje rond. De schermtechnologie zou in het eerste of tweede kwartaal van 2021 in productie gaan, mits de info van de bron klopt.

(Image credit: Future)

Het ziet er zeer naar uit dat deze functie aanwezig is bij de nieuwe iPad Pro. Diverse bronnen melden echter dat enkel het grote 12,9 inch model gebruikmaakt van Mini LED.

Weer een ander gerucht wijst op de mogelijkheid van een andere iPad Pro maar dan met een OLED-display. Zoveel iPad Pro's uitbrengen in een jaar zou nieuw zijn. Ook zou Mini LED het 'einddoel' zijn, en niet een opstapje naar OLED.

Een andere bron meldt dat er wel een OLED-model in de maak is, maar de release van deze modellen vindt naar verluidt niet eerder plaats dan in 2022. Die claim is ook op een andere plek al opgedoken.

Design

Zoals gezegd mag je op de nodige vernieuwingen rekenen voor de schermtechnologie van de nieuwe iPad Pro 2021. Het design daarentegen lijkt gelijk te blijven.

De renders hieronder tonen een goede kijk op het design. De afbeeldingen zijn afkomstig van 91Mobiles door een 'betrouwbare' bron en tonen een iPad Pro met dunnere randen dan het 2020-model, inclusief hoekige afrondingen, een vierkantige cameramodule en een aan/uit-knop gepositioneerd op de bovenste rand.

De bron suggereert ook dat de slate quad speakers heeft en een magnetische poort om de Apple Pencil op te laden, net als zijn voorganger.

Afbeelding 1 van 10 (Image credit: 91Mobiles) Afbeelding 2 van 10 (Image credit: 91Mobiles) Afbeelding 3 van 10 (Image credit: 91Mobiles) Afbeelding 4 van 10 (Image credit: 91 Mobiles) Afbeelding 5 van 10 (Image credit: 91Mobiles) Afbeelding 6 van 10 (Image credit: 91Mobiles) Afbeelding 7 van 10 (Image credit: 91Mobiles) Afbeelding 8 van 10 (Image credit: 91Mobiles) Afbeelding 9 van 10 (Image credit: 91Mobiles) Afbeelding 10 van 10 (Image credit: 91Mobiles)

Het ziet ernaar uit dat het design enkele kleine aanpassingen krijgt, maar niet meer dan dat. Een andere bron vermeldt iets soortgelijks, en ook dat het glas van de lens nu gelijk zal zijn met het camera-uitsteeksel. Ook moet het aantal luidsprekergaten met twee derde zijn verminderd.

Het gebrek aan radicale designveranderingen is iets wat tal van leaks en leakers melden. Wel wordt er geclaimd dat de iPad Pro 12.9 2021 een halve millimeter dikker zal zijn dan zijn voorganger, wat neerkomt op 6,4 millimeter.

We hebben enkele dummy's gespot van de nieuwe iPad Pro, en daaruit zou blijken dat er een extra cameralens aanwezig moet zijn. Hieronder zie je de iPad Pro (11 inch en 12,9 inch), alsook de iPad Mini 6.

Refreshed iPad Pros and iPad Mini dummies. Triple Camera array on the pros. Central camera up top on iPad mini; slightly thicker. Hard to tell and different in screen size. pic.twitter.com/5Luizv1T2rApril 8, 2021 See more

Camera, specificaties en features

We weten op het moment van schrijven nog niet al te veel over de iPad Pro 2021 specificaties. Kijken we naar de renders hierboven, dan zien we op cameravlak wel het nodige wat we kunnen verwachten. Er lijkt een iPad met dubbele lens te komen en een LiDAR-scanner, waarover het 2020-model ook beschikt.

Een ander gerucht meldt dat de iPad Pro 2021 mogelijk een A14 Bionic-chipset krijgt, net als de iPhone 12-serie. 5G-ondersteuning moet daardoor tot de mogelijkheden behoren, en dat zou voor het eerst zijn op een iPad.

Een recentere leak wijst zelfs op een nog krachtigere chipset, eentje die qua prestaties gelijk is aan de M1-chip van de recent uitgebrachte Macs. Een andere bron meldt dat de batterij-efficiëntie van de M1-chip dan weer niet inbegrepen is.

Een artikel van 9to5Mac meldt dat er referenties van niet eerder vertoonde chipset in de iOS 14.5 béta-code zit. De chip in kwestie is de A14X, wat waarschijnlijk een variant is van de A14 Bionic-chipset, welke terug te vinden is in de iPhone 12-serie.

Buiten de iPad Pro 2021 zelf zou Apple ook bezig kunnen zijn met het lanceren van een nieuw Magic Keyboard. Dit vermoeden komt door diverse patenten voor een aangepaste versie van het product, welke onder meer aanraakgevoelige strips toont in plaats van een trackpad. Ook zien we een microfoon en vibratiesensoren.

Deze sensoren zouden gebaren kunnen detecteren die op het oppervlak van de iPad worden gemaakt (bijvoorbeeld een veeg over een tafel), en de kracht kunnen meten die wordt gebruikt om toetsen op het toetsenbord in te drukken. Als gevolg hiervan kan een andere invoer mogelijk worden op basis van hoeveel druk er is uitgeoefend.

Maar zoals altijd met patenten, nemen we deze suggesties met een korreltje zout. Lang niet altijd komt er namelijk iets uit.

Het laatste lek dat we tot nu toe hebben gezien betreft een next-gen Apple Pencil dat mogelijk een accessoire wordt wat je naast de iPad Pro 2021 kunt kopen.

New Apple Pencil pic.twitter.com/CWGQrkU2YnMarch 3, 2021 See more

De bron, die in het verleden accuraat is geweest over Apple iPad leaks, bevat een foto die een glanzende Apple Pencil toont met een langere tip dan we hebben gezien op een eerdere stylus van het bedrijf.

Waarom die tip precies langer kan zijn is op dit moment onduidelijk, maar het zou kunnen dat dit is voor extra functies die Apple op de iPad Pro 2021 zal aankondigen.