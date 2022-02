Nieuwe games 2022: alle aanstaande game releases voor console en pc

Op zoek naar een releaseschema voor alle games die uitkomen in 2022? Dan ben je op de juiste pagina beland. De komende maanden staan volgepland met nieuwe games die op de markt komen, en in deze lijst vind je daar ook de bijbehorende datums bij.

In 2022 gaan ontwikkelaars aan de slag met het opzoeken van de limieten van de PS5 en Xbox Series X. Games zoals Elden Ring en Horizon Forbidden West moeten ons laten zien waar deze nieuwe consolegeneratie toe in staat is. Naast PlayStation- en Xbox-eigenaren is ook de Nintendo Switch een console om in de gaten te houden. Met games als Breath of the Wild 2, Splatoon 3 en Mario + Rabbids Sparks of Hope die allemaal in 2022 moeten verschijnen, wordt dit in potentie ook in goed jaar voor Switch-gamers. Pc-spelers hebben zicht op Total War: Warhammer 3 en Company of Heroes 3. Het mooie aan de games die uitkomen is dat veel titels op meerdere platformen verschijnen (waaronder PS4 en Xbox One). Aan aanbod dus zeker geen gebrek.

We weten maar al te goed dat het lastig kan zijn om het overzicht te behouden welke nieuwe games uitkomen, en ook wanneer. Daarom heeft TechRadar deze handige gids opgesteld, met daarin nieuwe games die we in 2022 (en daarna) verwachten), inclusief releasedata. Check ook onze lijsten met nieuwe PS5-games en nieuwe Xbox Series X-games.

Nieuwe games 2022: de belangrijkste spellen die binnenkort uitkomen

Nieuwe games in februari 2022

Destiny 2: The Witch Queen – 22 februari 2022 (PC, PS5, Xbox Series X PS4, Xbox One, Stadia)

– 22 februari 2022 (PC, PS5, Xbox Series X PS4, Xbox One, Stadia) Edge of Eternity (Cloud Version) - 23 februari (Switch)

- 23 februari (Switch) Martha is Death - 24 februari (PS5, XSX/S, PS4, Xbox One, PC)

- 24 februari (PS5, XSX/S, PS4, Xbox One, PC) Elden Ring - 25 februari 2022 (PS4, Xbox One, PC, PS5, Xbox Series X/S)

- 25 februari 2022 (PS4, Xbox One, PC, PS5, Xbox Series X/S) Grid Legends – 25 februari 2022 (PC, PS5, Xbox Series X/2, PS4, Xbox One)

Nieuwe games in maart 2022

Elex 2 – 1 maart (PS5, XSX/S, PS4, Xbox One, PC)

– 1 maart (PS5, XSX/S, PS4, Xbox One, PC) Far: Changing Tides – 1 maart (PS5, XSX/S, PS4, Xbox One, Switch, PC)

– 1 maart (PS5, XSX/S, PS4, Xbox One, Switch, PC) Babylon's Fall – 3 maart (PS5, PS4, PC)

– 3 maart (PS5, PS4, PC) Gran Turismo 7 - 4 maart (PS5, PS4)

- 4 maart (PS5, PS4) SpellForce 3 Reforced – 8 maart (PS5, XSX/S, PS4, Xbox One)

– 8 maart (PS5, XSX/S, PS4, Xbox One) Assassin's Creed Valhalla : Dawn of Ragnarok – 10 maart (PS5, XSX/S, PS4, Xbox One PC)

– 10 maart (PS5, XSX/S, PS4, Xbox One PC) WWE 2K22 – 11 maart (PC, PS5, XSX/S, PS4, Xbox One)

– 11 maart (PC, PS5, XSX/S, PS4, Xbox One) GTA 5 – 15 maart (PS5, Xbox Series X/S)

– 15 maart (PS5, Xbox Series X/S) GTA Online – 15 maart (PS5, Xbox Series X/S) X/S)

– 15 maart (PS5, Xbox Series X/S) X/S) Tunic - 16 maart (XSX/S, Xbox One, PC)

- 16 maart (XSX/S, Xbox One, PC) WRC 10 (EU) - 17 maart (Switch)

- 17 maart (Switch) Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin – 18 maart (PS5, XSX/S, PS4, Xbox One, PC)

– 18 maart (PS5, XSX/S, PS4, Xbox One, PC) Tiny Tina’s Wonderlands - 25 maart (PS5, PC, XSX/S, PC)

- 25 maart (PS5, PC, XSX/S, PC) Kirby and the Forgotten Land – 25 maart (Switch)

– 25 maart (Switch) Ghostwire: Tokyo - 25 maart (PS5, PC)

Nieuwe games in april 2022

Lego Star Wars: The Skywalker Saga – 5 april (PS5, PS4, XSX/S, Xbox One, Switch, PC)

– 5 april (PS5, PS4, XSX/S, Xbox One, Switch, PC) Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp - 8 april (Switch)

- 8 april (Switch) 13 Sentinels: Aegis Rim – 12 april (Switch)

– 12 april (Switch) Nintendo Switch Sports - 29 april (Switch)

Nieuwe games in mei 2022

Best Month Ever – 5 mei (PS5, XSX/S, PS4, Xbox One, Switch, PC)

– 5 mei (PS5, XSX/S, PS4, Xbox One, Switch, PC) Two Point Campus - 17 mei (PS5, PS4, PC, Switch, Xbox One, XSX/S)

- 17 mei (PS5, PS4, PC, Switch, Xbox One, XSX/S) Vampire: The Masquerade - Swansong – 19 mei (PS5, XSX/S, PS4, Xbox One, Switch, PC)

– 19 mei (PS5, XSX/S, PS4, Xbox One, Switch, PC) Forspoken - 24 mei 2022 (PS5, PC)

- 24 mei 2022 (PS5, PC) Microsoft Flight Simulator: Top Gun Maverick expansion – 27 mei (XSX/S, PC)

Nieuwe games in juni 2022

SpellForce 3 Reforced – 7 juni (PS5, XSX/S, PS4, Xbox One)

– 7 juni (PS5, XSX/S, PS4, Xbox One) SpellForce 3 Reforced: Soul Harvest - 7 juni (PS5, XSX/S, PS4, Xbox One, PC)

- 7 juni (PS5, XSX/S, PS4, Xbox One, PC) SpellForce 3 Reforced: Fallen God - 7 juni (PS5, XSX/S, PS4, Xbox One, PC)

- 7 juni (PS5, XSX/S, PS4, Xbox One, PC) SpellForce 3 Reforced Complete Edition - 7 juni (PS5, XSX/S, PS4, Xbox One, PC)

- 7 juni (PS5, XSX/S, PS4, Xbox One, PC) Mario Strikers Battle League - 10 juni (Switch)

- 10 juni (Switch) Fire Emblem Warriors: Three Hopes - 24 juni (Switch)

- 24 juni (Switch) Cuphead: The Delicious Last Course DLC – 30 juni (PC, Xbox One and Switch)

– 30 juni (PC, Xbox One and Switch) Steelrising - juni (PS5, XSX/S, PC)

Nieuwe games in augustus 2022

Saints Row reboot – 23 augustus, 2022 (PC, PS5, XSX/S, PS4, Xbox One)

Nieuwe games in september 2022

Xenoblade Chronicles 3 - september (Switch)

Nieuwe games in oktober 2022

Scorn – Oktober (XSX/S, PC)

Nieuwe games in november 2022

Starfield - 11 november 2022 (XSX/S, PC)

Nieuwe games in december 2022

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl - 8 december (XSX/S, PC)

Nieuwe games 2022 en daarna