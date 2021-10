Nieuw Apple-event 2021: dit verwachten we

WWDC 2019 was one of the company's last big physical events

In welk deel van het jaar we ook in zitten; er is altijd een Apple-evenement dat gloort aan de horizon. De fabrikant houdt namelijk meerdere events in een jaar. Apple heeft bevestigd dat het laatste evenement plaatsvindt op 18 oktober om 19:00 uur Nederlandse tijd. Het is voor nu nog een mysterie wat we gaan zien.

Het afgelopen jaar hebben we al diverse nieuwe producten mogen verwelkomen via deze events. Denk aan de nieuwe iPhone 13, nieuwe Apple Watch 7 en de lancering van de nieuwe iPads. Doorgaans presenteert het bedrijf uit Cupertino, Californië ook zijn nieuwe AirPods en Macs op deze manier.

In de uitnodiging van Apple voor het evenement van 18 oktober vinden we weinig informatie terug over wat we kunnen verwachten. Apple Senior Vice-President Greg Joswiak maakt echter tal van referenties naar 'snelheid' en 'ontketende' hardware, waardoor we min of meer rekenen op het zien van een nieuwe MacBook Pro.

Unleashed! These next six days are going to speed by. #AppleEvent pic.twitter.com/0ops2bVPvlOctober 12, 2021 See more

Soms zijn de onthullingen van Apple op dergelijke evenementen makkelijk te voorspellen, terwijl andere heel lastig te raden zijn. Dankzij leaks en geruchten kunnen we over het algemeen een goede inschatting maken wat er te wachten staat. Hieronder vertellen we je meer wat we verwachten van het aanstaande Apple-event, alsook wat we zelf graag willen zien.

Nieuwe datum Apple-event

We weten met zekerheid te zeggen dat de datum van het nieuwe Apple-event gepland staat voor 18 oktober om 19:00 uur Nederlandse tijd. Deze informatie is direct afkomstig van de uitnodiging van Apple. Hoewel we niet zeker weten wat er uit de doeken wordt gedaan, zijn er wel al de nodige geruchten voorbijgekomen.

Veel bronnen wijzen op een release van zowel de AirPods 3 alsook de MacBook Pro 14 inch (2021) voor het einde van dit jaar. Onder andere Bloomberg meldt dat de AirPods 3 tussen september en december zouden kunnen verschijnen.

De alom gerespecteerde Apple-analist Ming-Chi Kuo voorspelde dat Apple de nieuwe AirPods-modellen in het 'derde kwartaal van 2021' zou gaan produceren (via Apple Insider). Andere berichtgevingen wijzen op het starten van verschepingen in juni, wat zou betekenen dat de AirPods 3 zeer binnenkort zouden moeten verschijnen.

Een nieuwe MacBook Pro kan zomaar eens gepresenteerd worden. (Image credit: Future)

Wat betreft de MacBook Pro 14 inch (2021): meerdere bronnen hinten op een release in het derde kwartaal. Die periode is al verstreken, maar oktober (net na het derde kwartaal) zou in dit geval niet heel onlogisch zijn.

Vrij recent wees Mark Gurman van Bloomberg er nog op dat een evenement in oktober erg aannemelijk was. Gurman heeft een goede reputatie omtrent Apple-leaks, en de timing van dit event past ook prima tussen de Apple-events in oktober die vaak op Macs focussen.

Wat zien we op het aanstaande Apple-event?

Zoals hierboven vermeld, verwachten we dat Apple de AirPods 3 en de nieuwe MacBook Pro 14 inch (2021) uit de doeken doet op 18 oktober. Wellicht dat er ook ruimte is voor een 16 inch MacBook en een nieuwe Mac Mini.

Er bestaat zelfs een kans dat we de iPad Air 5 gaan zien, aangezien de iPad Air 4 ook in oktober verscheen vorig jaar. Doordat Apple de iPad 10.2 (2021) en iPad Mini (2021) al heeft gepresenteerd in september, verwachten we toch niet zo snel een nieuwe Air.

De AirPods 3 krijgen naar verluidt kortere steeltjes dan hun voorgangers, zoals de AirPods Pro.

De AirPods 3 komen mogelijk met een design dat lijkt op de AirPods Pro. (Image credit: Apple)

De oortjes komen mogelijk met verbeterde fitness-tracking dankzij nieuwe sensoren, alsook een betere batterijduur, actieve noise-cancelling en ondersteuning voor Spatial Audio (Ruimtelijke Audio).

De nieuwe MacBook Pro's daarentegen lijken uitgerust te worden met de nieuwe M1X-chipsets, Magsafe-laden, Mini LED-schermen. Er zal waarschijnlijk geen Touch Bar aanwezig zijn. Indien er een nieuwe Mac Mini komt, krijgt deze waarschijnlijk ook de M1X-chipset onder de motorkap. Deze chip moet een significante prestatieboost bieden ten opzichte van de Apple Mac Mini (M1, 2020).

Mocht het onverwachte gebeuren en er toch een iPad Air 5 op dit evenement verschijnen, dan krijgt deze tablet naar verluidt een LCD-display. Dat terwijl er eerder wel geruchten gingen dat de Air een OLED-display zou krijgen. Ook zit er mogelijk een A15 Bionic-chip onder de motorkap, dezelfde chipset als bij de iPhone 13-reeks. Een dubbele camera-opzet (met groothoekcamera) is niet uitgesloten, alsook ondersteuning voor 5G.