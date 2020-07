Nieuw specs lek van Samsung Galaxy Tab S7 laat tablet lijken op budgettoestel

The basic Tab S7 could be a successor to the Tab S6 Lite (above)

We hebben meerdere Samsung Galaxy Tab S7 geruchten gehoord, die wijzen op verschillende specs voor de tablet (en misschien een Plus-model, wat de variëteit aan lekken kan verklaren). Een nieuw lek verschafte ons een aantal gloednieuwe specificaties, die wijzen op een verrassend goedkope tablet.

Deze informatie is afkomstig van Ishan Agarwal, die de details aan PriceBaba heeft verstrekt. De gelekte info geeft veel prijs over de tablet, maar veel hiervan komt niet overeen met eerdere geruchten die we hebben gehoord, dus neem dit met een korrel zout.

Volgens Agarwal zal de Samsung Galaxy Tab S7 een 11-inch LCD scherm hebben met een resolutie van 2560 x 1600. Hoewel we dat formaat al eerder gehoord hadden, is het type display wel anders. Op de Galaxy Tab S6 was (zoals op vele andere Samsung-toestellen) een Super AMOLED-display aanwezig, dat duurder is om te produceren dan een LCD-display. De verversingssnelheid zou hier wel 120Hz zijn zoals op de Samsung Galaxy S20.

Dit zijn de beste tablets van het moment

De chipset zou de Snapdragon 865 zijn, een high-end processor die veel rekenkracht biedt. Alle smartphones met Snapdragon 865 zijn 5G-compatibel dankzij de ingebouwde modem van de chipset, maar het is niet duidelijk of dat ook hier het geval is. RAM wordt niet in detail beschreven, maar blijkbaar komt er een variant met 128GB opslag.

Wat de camera's betreft, wordt gezegd dat er een 13MP-camera achteraan en 8MP-camera vooraan zitten op de Galaxy Tab S7. De Galaxy Tab S6 had een dubbele camera achteraan, dus ook dit is zeker een downgrade.

Volgens het lek is de batterij in de Samsung Galaxy Tab S7 8.000mAh, wat 960mAh meer is dan de batterij van de Galaxy Tab S6. De tablet zou dus iets langer mee moeten gaan dan zijn voorganger.

Tot slot zal de Samsung Galaxy Tab S7 blijkbaar een fysieke vingerafdrukscanner aan de voorkant hebben (in tegenstelling tot de Tab S6), maar het grotere 12,4-inch Plus model zou een in-screen vingerafdrukscanner hebben. De twee versies gaan dus niet alleen qua formaat van elkaar verschillen.

Een goedkope(re) tablet

Een aantal specificaties die we zojuist beschreven hebben - de fysieke vingerafdrukscanner, het LCD-scherm, de enkele camera achteraan - beschrijven een tablet die iets meer 'budget' lijkt te zijn dan we verwachtten van de Galaxy Tab S7.

Het lijkt er dus op dat Samsung tegelijk een basistoestel en een premium-toestel op de markt brengt. Bij de Galaxy Tab S6 zagen we een gelijkaardige strategie toen (ruim een halfjaar later weliswaar) de Galaxy Tab S6 Lite werd gelanceerd.

We verwachten tot slot dat de Samsung Galaxy Tab S7 op 5 augustus wordt gelanceerd, naast de Galaxy Note 20 smartphones.