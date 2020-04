Nieuwe Facebook Messenger app is geweldig alternatief voor Zoom op Windows en Mac

Facebook Messenger bestaat al bijna tien jaar, maar het is nog maar net beschikbaar als een desktop app voor zowel Windows als mac OS.

De release komt op een zeer goed moment, aangezien meer en meer mensen op dit moment vanuit huis werken en vertrouwen op videoconferentie tools zoals Zoom en Skype.

Je hebt misschien al een Facebook Messenger-app voor Windows gezien (en geïnstalleerd), waardoor dit nieuws wat verwarrend kan zijn. Dit is dus een nieuwe samengevoegde app voor Microsoft en Apple desktops met een heleboel nieuwe functies en natuurlijk een dark mode.

Dit zijn de beste videoconferentie programma's

Met deze webcams zie je er tiptop uit tijdens je videogesprekken

Facebook zegt dat het in de afgelopen maand een toename van 100% heeft gezien bij de audio- en video-oproep van zijn desktopbrowser. Terwijl het gebruik van Messenger op de Facebook-website prima is, maakt een speciale desktop-app alles een stuk makkelijker. Het is veel gemakkelijker om te schakelen tussen apps en websites terwijl je bijvoorbeeld aan het chatten bent.

Er is natuurlijk het grote voordeel dat je op een groter scherm kunt chatten, wat belangrijk is als je met meerdere mensen een videochat voert. Chats worden gesynchroniseerd tussen je computer en smartphone, en je kunt meldingen beheren zodat je precies zo veel (of weinig) ziet als je wilt. De desktop app werkt op dezelfde manier als de mobiele versies en bevat de dark mode, ondersteuning voor GIFs, opname van audioclips en nog veel meer.

Wees verbonden

Hoewel Facebook Messenger een alternatief biedt voor de mogelijkheden van Zoom, zal het niet voor iedereen geschikt zijn. Er zijn geen tijdslimieten voor videogesprekken in tegenstelling tot de gratis versie van Zoom, maar door de limiet van acht deelnemers zal de app voor veel bedrijven niet geschikt zijn om te gebruiken voor meetings.

Voor videogesprekken met vrienden en familie is het wel handig.

Je kunt Facebook Messenger voor macOS downloaden in de Mac App Store en voor Windows in de Microsoft Store.