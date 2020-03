Netflix Party-extensie synchroniseert films en series met je vrienden

Netflix Party is gearriveerd, de onofficiële nieuwe sociale functie voor 's werelds grootste filmstreamingdienst zou het kijken naar je favoriete series op je bank een beetje minder eenzaam moeten maken. Hiermee kan je namelijk films en series synchroniseren met je vrienden, waar zij zich ook bevinden.

Wat is Netflix Party precies? De website voor de functie noemt het een nieuwe manier om Netflix met je vrienden online te bekijken. Netflix Party synchroniseert video's die afgespeeld worden en voegt een groepschat toe aan je favoriete Netflix-series.

Playback synchronisatie betekent dat je een film op precies hetzelfde moment kan laten beginnen als je vrienden. Hierbij hoort ook een sidebar met een real-time chat tijdens alles wat je kijkt.

Wil je samen in hoofdletters schreeuwen als Barb naar The Upside Down in Stranger Things wordt gesleept, of huilen over de bewogen scènes in Queer Eye? Dat kan, zonder dat je je ogen van het scherm af hoeft te halen.

Het is geen officiële Netflix-functie en wordt ondersteund door een Patreon, maar is eenvoudig toe te voegen aan je browser. Er zit wel een addertje onder het gras: de extensie is alleen beschikbaar op Google Chrome. Dus als je een die-hard gebruiker bent van Safari, Firefox, of Microsoft Edge, val je buiten de boot.

Dit zijn de allerbeste Netflix-series van het moment

Feest de pannen van het dak

Het is niet de eerste keer dat we zoiets zien, zelfs niet voor Netflix.

We hebben al eerder zo'n app gezien in de vorm van Rave, waarmee gebruikers Netflix- of YouTube-video's met hun smartphone kunnen synchroniseren met andere gebruikers van de app. Maar Netflix Party lijkt een veel bredere gebruikersbasis te hebben doordat het een browserextensie is. Hierdoor is het niet beperkt tot smartphones en tablets.

In deze coronamaatschappij is het een geweldige zaak om meer sociale functies in onze contentdiensten te hebben. Nadat we Netflix Party zelf hebben uitgeprobeerd, is het zowel onopvallend als eenvoudig te gebruiken, met een nette zijbalk aan de rechterkant van het scherm, en opties om een pictogram en een bijnaam in te stellen voor elke persoon die zich bij de gesynchroniseerde stream aansluit.

Het enige wat je hoeft te doen is de extensie te downloaden in je Chrome-browser en vervolgens op het Netflix Party-pictogram op je bladwijzerbalk te klikken terwijl je een film of een serie bekijkt. De chat gaat ook door in opeenvolgende afleveringen, wat betekent dat je een heel seizoen lang kunt chatten met je vrienden.