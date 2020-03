Netflix verlaagt streamingkwaliteit in Europa

Uren nadat de EU telecomproviders en streamingsdiensten heeft verzocht om te helpen om ophoping op het netwerk te voorkomen tijdens de coronaviruspandemie, heeft Netflix aangekondigd dat zij hun streaming bitrate de komende 30 dagen zullen verlagen.

"Na de gesprekken tussen [Interne Markt en Diensten] commissaris Thierry Breton en Reed Hastings, en vanwege de uitzonderlijke uitdagingen veroorzaakt door het coronavirus, heeft Netflix besloten om te beginnen met het verlagen van de bitrates voor alle streams in Europa de komende 30 dagen", zo laat het bedrijf weten in een verklaring.

De algehele reductie in bitrates zal Netflix's dataverbruik verlagen met 25%, wat nogal aanzienlijk is aangezien de dienst, over het algemeen tussen de 1.9 GB en 2.55 GB per uur van gestreamde HD video gebruikt.

Netflix zegt dat sommige gebruikers een afname in de videokwaliteit zullen ervaren, terwijl anderen dat misschien niet zullen merken, alhoewel geen enkele gebruiker een significant kwaliteitsverlies zal merken. Dit is dankzij Netflix z'n gestroomlijnde compressiealgoritmes. Voor degenen die meer willen doen: de Europese Commissie moedigt gebruikers aan om te switchen naar de standaard definitie als Full HD en 4K content niet per se nodig zijn.

Draag ook bij om het netwerk te laten draaien

Zoals we al eerder zeiden, is de reductie in bitrate van Netflix maar een van de vele nodige opofferingen die Europeanen zullen moeten maken om een te overvol netwerk te voorkomen. Dit omdat er meer mensen vanuit huis werken en in quarantaine zitten.

Gelukkig zegt de Europese Commissie dat er tot nu toe geen storingen of nadelige gevolgen zijn gemeld, maar het zegt dat de vermindering in bitrate en pogingen daartoe problemen kan voorkomen die kunnen ontstaan nu meer abonnees de streamingsdienst gebruiken.

Facebook CEO Mark Zuckerberg zei woensdag dat de website een grote toename ziet in het online verkeer vanwege het coronavirus en zegt dat hetzelfde geldt voor de apps, WhatsApp en Facebook Messenger. Vodafone, een van Europa's grootste providers, zag een toename van 50% in internetgebruik zo meldden ze eerder deze week.

Degenen die buiten Europa wonen zullen geen vermindering zien in de streamingkwaliteit maar deze situatie is wel een waarschuwing voor wat er komen gaat als de de coronaviruspandemie erger wordt.