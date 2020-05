Motorola lekt 'betaalbare' Moto G Fast

Op zoek naar een prettige betaalbare smartphone? Daarvoor kun je al enkele jaren terecht bij de Moto G-serie van Motorola. Op korte termijn mag je waarschijnlijk een nieuwe variant verwachten in de vorm van de Moto G Fast.

Een video op het Amerikaanse YouTube-kanaal van Motorola (die ondertussen is verwijderd) toont het nieuwe toestel inclusief enkele (volgens Motorola) passende termen, namelijk 'ultra-snel, ultra-responsief' en een variëteit aan betaalbare smartphonespecificaties.

TechRadar heeft Motorola gevraagd om een reactie over de Moto G Fast, en zal dit artikel updaten als we meer te weten krijgen.

Volgens de video zit er een octa-core Snapdragon chipset in het toestel (geen specifiek model genoemd), evenals 3GB RAM. Dat is 1GB RAM minder dan de Moto G8. Verwacht dus geen fenomenale snelheden die je gewend bent van vlaggenschepen.

Motorola zegt ook dat het toestel een batterijduur van twee dagen kent, maar het is nog onduidelijk hoeveel mAh de accucapaciteit exact waarborgt.

Het laatste wat de video ons toont, is dat de camera-opzet onder meer over een groothoeklens beschikt, evenals een macrocamera naast de primaire sensor. We weten momenteel helaas nog niets specifieks over het aantal megapixels. Ook weten we nog niet veel meer over de videocapaciteiten.

Wel zien we het design van de handset. De betreffende video is opnieuw geüpload op een ander kanaal. Het filmpje bekijk je hieronder

Een andere handset komt eraan

Motorola heeft ook de Moto G Pro uit de doeken gedaan. Het gaat om een rebrand van de Moto G Stylus die eerder in de Verenigde Staten is opgedoken. De telefoon is te koop voor 329 euro in de Benelux.

De G Pro beschikt over een 6,4 inch Full HD+ LCD-display, met een Snapdragon 665 chip, 4GB RAM en 128GB opslag. Uit de doos draait het toestel op Android 10. Dankzij de Android One-licentie ben je verzekerd van twee grote systeemupdates en drie jaar lang beveiligingsupdates. De meest opvallende eigenschap is zonder meer de aanwezigheid van een stylus.

Via GSMArena