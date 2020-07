De beste laptop van 2020: onze toplijst laptops van dit jaar

Welkom bij onze selectie van de beste laptops van 2020. Of je nu werkt vanuit huis of op kantoor, op zoek bent naar een gaming PC om tot rust te komen of gewoon een budget-laptop die je in contact kan houden met vrienden en familie, wij zijn er om je te helpen.

We hebben in 2020 een aantal geweldige nieuwe laptops gezien van onder andere HP, Dell en Apple, en we hebben ze allemaal het vuur aan de schenen gelegd. Tijdens ons uitgebreide laptopreviewproces houden we deze koopgids altijd in ons achterhoofd en als een toestel goed genoeg is, voegen we hem meteen toe.

Je vindt hieronder onze selectie van de beste laptops voor een hele reeks budgetten en eisen. Onze ingebouwde prijsvergelijker toont bovendien de beste deals die er op dit moment beschikbaar zijn voor elke laptop zodat jij niet zelf op zoek moet gaan naar een verkoper als je geïnteresseerd bent.

Onze lijst met beste laptops richt zich niet alleen op de krachtigste - en duurste - laptops die er zijn. We hebben een breed scala aan verschillende laptops voor verschillende toepassingen en budgetten, waaronder de beste gaming laptops, betaalbare Chromebooks en de beste budget laptops.

Het maakt niet uit wat je budget is, of wat voor soort laptop je zoekt, onze lijst met de beste laptops van 2020 helpt je op weg.

De beste laptops van 2020:

(Image credit: HP)

1. HP Spectre x360 (2020)

De beste laptop

CPU: 10e generatie Intel Core i5 - i7 | Graphics: Intel Iris Plus Graphics | RAM: 8GB - 16GB | Scherm: 13,3-inch FHD (1920 x 1080) IPS BrightView micro-edge WLED-backlit multi-touch / 13,3-inch 4K (3840 x 2160) UWVA BrightView micro-edge AMOLED multi-touch | Opslag: 256GB - 2TB SSD

Stijlvolle en kwalitatieve afwerking

Geweldige all-round prestaties

Batterijduur kan beter

Wordt soms erg heet

De HP Spectre x360 2-in-1 laptop heeft een grote upgrade gehad voor 2020, en de boost in specs, met 10e generatie Intel Core-processoren en Intel Iris Plus graphics, samen met het onberispelijke 2-in-1 ontwerp, betekent dat de nieuwe versie rechtstreeks naar de top van onze beste laptops lijst is geschoten.

HP doet het goed de laatste tijd met de uitstekende HP Elite Dragonfly die ook hoog op onze lijst van beste laptops staat, maar als het gaat om het bouwen van kwaliteit, ontwerp en pure prestaties, is de HP Spectre x360 (2020) veruit de beste laptop die je in 2020 kan krijgen.

Hoewel hij zeker prijzig is, krijg je een aantal uitstekende extra's, zoals formidabele beveiligingsfuncties en Bang & Olufsen-luidsprekers. Als je net zoveel waarde hecht aan esthetiek als aan prestaties en algehele kwaliteit, dan is dit de laptop voor jou.

Lees de volledige review: HP Spectre x360 (2020)

(Image credit: Dell)

2. Dell XPS 13 (2020)

Nog steeds een van de beste

CPU: 10e generatie Intel Core i5 – i7 | Grafische kaart: Intel Iris Plus | RAM: 8GB – 16GB | Scherm: 13,3 inch FHD (1.920 x 1.080) – 4k (3.840 x 2.160) | Opslag: 256GB – 2TB SSD

Prachtig ontwerp

Uitstekende batterij

Teleurstellende audio

Duur

De Dell XPS 13 is al jaren een vaste waarde op de lijst van onze beste laptops, en de 2020 versie verdient opnieuw een hoge plek. Hij bewaart alles waar we van zijn gaan houden, van het prachtige en lichte ontwerp, tot de krachtige moderne componenten die hem aansturen. De Dell XPS 13 bevat nu ook 10e generatie Intel Core i5- of i7-processoren en een 'Infinity Edge'-display, wat betekent dat de Dell XPS 13 (2020) een briljant werkpaard is, terwijl hij toch dun en licht blijft.

Bovendien is er een breed scala aan configuraties, zodat je de Dell XPS 13 aan jouw behoeften kan aanpassen. Het 2020-model verfijnt het bestaande briljante ontwerp van de XPS 13, maar de kosten zijn nog steeds hoog. Hoewel dit gemakkelijk een van de beste laptops ter wereld is op dit moment, is het ook een van de duurste.

Lees de volledige review: Dell XPS 13

(Image credit: Huawei)

3. Huawei MateBook 13

De beste laptop op vlak van prijs-kwaliteit

CPU: 8e generatie Intel Core i5 – i7 | Grafische kaart: Intel UHD Graphics 620 , Nvidia GeForce MX150 2GB GDDR5 | RAM: 8GB | Scherm: 13 inch 1440p (2.160 x 1.440) | Opslag: 256GB - 512GB SSD

Geweldige prestaties

Nvidia grafische kaart

Uitstekende waarde

Maar 8GB RAM

Geen Thunderbolt 3

Huawei heeft het wederom klaargespeeld, en zijn nieuwste laptop staat bovenaan onze lijst met beste laptops van 2020. Net zoals de Huawei MateBook X Pro komt de MateBook 13 met enkele van de nieuwste onderdelen, waaronder een discrete Nvidia MX150 grafische kaart en een prachtig lichtgewicht ontwerp dat je zou verwachten bij dure laptop.

Het feit dat de MateBook 13 zoveel aanbiedt, maar toch met een indrukwekkend lage prijs komt maakt hem tot onze beste laptop van het moment. Je mist dan wel enkele handigheidjes hier en daar om zo'n competitieve prijs te krijgen, maar in het algemeen is dit de vlaggenschiplaptop die het meeste waar voor je geld biedt. Als je op zoek bent naar iets meer toeters en bellen, zoals supersnelle Tunderbolt 3-poorten en een 4K-scherm, dan is de Dell XPS 13 of de MacBook Pro (die ook in deze lijst staan) misschien een betere optie.

Tot slot hebben Microsoft en Intel aangegeven dat ze ondersteuning zullen blijven bieden voor Huawei-laptops ondanks het handelsverbod, dus je moet niet bang zijn dat deze laptop na een paar maanden niet meer naar behoren werkt.

Lees de volledige review: Huawei MateBook 13

(Image credit: Lenovo)

4. Lenovo ThinkBook 14

De alleskunner

CPU: 10e generatie Intel Core i5 – i7 | GPU: Intel UHD Graphics | RAM: 8GB - 16GB | Scherm: 14-inch FHD display (1.920 x 1080) | Opslag: 256GB - 1TB SSD

Degelijke prestaties

Ruim voldoende aansluitingen

Niet de beste batterij

Matige speakers

De Lenovo ThinkBook 14 is om verschillende redenen een van onze favoriete laptops. Hij doet gewoon erg veel goed tegen een verrassend lage prijs. Op het vlak van aansluitingen krijg je het volledige pakket met meerdere usb-poorten en zelfs nog een HDMI-aansluitingen. Een van usb-poorten ondersteunt ook snelladen zodat je je smartphone sneller kan opladen, terwijl een andere poort verborgen zit onder een klepje en ideaal is voor de connector van een draadloze muis.

Op vlak van prestaties krijg je 10e generatie Intel-processoren en de keuze uit 8GB of 16GB RAM-geheugen. Dit is ruim voldoende voor dagelijks werk, maar zware games laat je beter achterwege. De batterij houdt het daarnaast zo'n vijf uur vol en hoewel dat niet fantastisch is, ondersteunt de ThinkBook 14 wel snelladen zodat je geen uren moet doorbrengen bij een stopcontact.

Lees hier de volledige review: Lenovo ThinkBook 14

(Image credit: Futura)

5. Acer Swift 3

De beste budgetlaptop ter wereld

CPU: tot Intel Core i7-8565U | Graphics: Nvidia GeForce MX150, Intel HD Graphics 620 of AMD Radeon Vega 8 | RAM: 4GB - 8GB | Scherm: 14-inch FHD (1,920 x 1,080) ComfyView IPS – 15,6-inch Full HD (1920 x 1080) | Opslag: 128GB – 1 TB HDD, 16 GB Intel Optane Memory

Uitstekende toetsenbord en trackpad

Uitstekende prestaties

Heel redelijke prijs

Ziet er gewoontjes uit

Naast het bescheiden uiterlijk van de Acer Swift 3, is hij een uitstekende laptop met veel vermogen voor werk en studie. De Swift 3 (niet te verwarren met de Switch 3, een andere laptop van Acer) is een goedkope laptop, maar dat gewone chassis is volledig van aluminium en zit vol met solide onderdelen.

Qua prestaties komt hij verrassend dicht in de buurt van de veel duurdere Microsoft Surface Laptop. Het display is iets slechter, maar de twee zijn verder opvallend gelijkaardig - afgezien van de prijs.

Deze laptop is ook een plezier om te gebruiken, met zijn ruime trackpad en het toetsenbord met achtergrondverlichting dat een comfortabele type-ervaring biedt. Als je veel gaat schrijven, of je nu op reis bent of op kantoor, is dit een van de beste budget-laptops die 2020 te bieden heeft.

Lees de volledige review: Acer Swift 3

(Image credit: Future)

6. Apple MacBook Pro (16-inch, 2019)

De nieuwe MacBook is een blijvertje

CPU: Intel Core i7 - i9 2,3GHz | Grafische kaart: AMD Radeon Pro 5300M – Radeon Pro 5500M | RAM: 16GB - 64GB | Scherm: 16-inch Retina display met True Tone | Opslag: 512GB - 8TB SSD

Prachtig 16 inch scherm

Lange batterijduur

Verbeterd toetsenbord

Beperkt tot vier Thunderbolt 3 poorten

Duur

De nieuwe 16 inch MacBook Pro (2019) moest en zou de beste MacBook ooit gemaakt worden. Na een intensieve reviewperiode blijkt dat gelukt te zijn; Apple heeft geluisterd naar de feedback van haar klanten, waarna deze topper tot stand is gekomen.

Naast het nieuwe, grotere scherm zijn er tal van andere verbeteringen merkbaar. Denk aan het vernieuwde toetsenbord, het slanke design, de intens goede specificaties onder de motorkap voor ongekende prestaties, zowel voor simpele taken als browsen, als voor zwaardere bewerkingsprogramma's en games.

De luidsprekers van de nieuwe MacBook Pro 16 inch (2019) zijn eveneens onder handen genomen. De drang om een extern setje speakers aan te sluiten zal een stuk minder aanwezig zijn vergeleken met voorgaande MacBooks.

Wel is het jammer dat er slechts 4 Thunderbolt poorten aanwezig zijn. Ook is de prijs aan de hoge kant, maar daar krijg je logischerwijs dan ook heel veel voor terug. Kun je deze MacBook veroorloven? Dan is dit apparaat zeker het overwegen waard.

Lees de volledige review: Apple MacBook Pro 16-inch (2019)

(Image credit: Apple)

7. Apple MacBook Air (2020)

De beste "goedkope" laptop van Apple

CPU: 10e generatie Intel Core i3 - i7 | Graphics: Intel Iris Plus Graphics | RAM: 8GB - 16GB | Scherm: 13,3-inch (diagonaal) 2.560 x 1.600 LED-backlit display met IPS-technologie | Opslag: 256GB - 2TB SSD

Prachtig design

Lagere prijs

Gedimde kleuren op het display

Batterijduur is gemiddeld

Apple heeft de MacBook Air opnieuw opgefrist en verbeterd, en het 2020-model is de grootste upgrade die we in lange tijd hebben gezien, waardoor het met gemak een van de beste laptops ter wereld is geworden, en zeker de beste betaalbare MacBook ooit gemaakt. Apple heeft nu de nieuwste 10e generatie Intel-processoren ingebouwd en voor het eerst kun je een MacBook Air krijgen met een quad-core CPU, wat een groot verschil maakt als het op prestaties aankomt.

Je krijgt ook meer opslagruimte, want Apple verdubbelt de hoeveelheid waarmee het basismodel wordt geleverd tot 256 GB. Hoewel het niet kan concurreren met de pure kracht van de MacBook Pro 16-inch (hierboven), is dit veruit de beste MacBook Air die het bedrijf ooit heeft gemaakt. En het beste is dat Apple de instapprijs opnieuw heeft verlaagd, zodat je een krachtigere en goedkopere laptop krijgt.

Lees de volledige review: MacBook Air (2020)

(Image credit: Acer)

8. Asus ROG Zephyrus G14

De beste gaming laptop van 2020

CPU: AMD Ryzen 7 4800HS – 9 4900HS | Grafische kaart: NVIDIA GeForce RTX 2060 | RAM: 16GB – 32GB | Scherm: 14-inch Non-glare Full HD (1920 x 1080) IPS-level paneel, 120Hz – 14-inch Non-glare WQHD (2560 x 1440) IPS-level paneel, 60Hz | Opslag: 512GB / 1TB M.2 NVMe PCIe 3.0

Beste batterijduur bij een gaming laptop

Uitstekende prestaties

Dun en licht

Geen webcam

Luide ventilatoren

De Asus Zephyrus G14 is niet perfect. Hij mist een webcam en een Thunderbolt 3 poort. Hij komt wel dicht in de buurt bij perfectie, want hij wist een perfecte score van 5 sterren te halen. Daarmee is hij zonder twijfel een van de beste laptops in 2020, en onze keuze van de beste gaming laptop in het algemeen.

Dit is een absoluut monster van een gaming laptop. Hij levert een ongelooflijke prestaties met zijn AMD Ryzen 4000 processoren en Nvidia RTX 2060 grafische kaart, terwijl hij ook veruit de beste batterijduur heeft van alle gaminglaptops. Voeg daar nog een snel display met een 120Hz refresh rate en een lichtgewicht, ultra-dun ontwerp aan toe en menig gamer is verkocht aan deze laptop.

Het beste is dat deze gaming laptop nog relatief betaalbaar is. Begrijp ons niet verkeerd: hij is niet goedkoop, en als je op zoek bent naar een meer betaalbare laptop, bekijk dan de Dell G5 15 hieronder.

Lees de volledige review: Asus ROG Zephyrus G14

(Image credit: Asus)

9. Asus TUF A15

Een budget gaminglaptop met uitstekende prestaties

CPU: AMD Ryzen 5 4600H – 7 4800H | GPU: NVIDIA GeForce GTX 1660TI – RTX 2060 | RAM: tot 32GB SDRAM | Scherm: 15,6 inch FHD (1920 x 1080) 60Hz Anti-Glare IPS-level Panel – 15.6" (16:9) FHD (1920x1080) of 144Hz Anti-Glare IPS-level Panel | Opslag: 1TB 5400 rpm SATA HDD – 256GB/512GB/1TB PCIe Gen3 SSD

Goede prestaties bij 1080p

Nieuwe AMD-processoren

Goede batterijduur

Luide ventilatoren

Niet de snelste

Design is niet voor iedereen

Als de Asus ROG Zephyrus G14 hierboven buiten je prijsklasse valt, dan is de Asus TUF A15 de beste laptop voor jou. Hij is betaalbaarder dan de Zephyrus, maar biedt nog steeds verbazingwekkende prestaties.

We vinden de Asus TUF A15 voornamelijk goed door de briljante AMD Ryzen 4000 mobiele processor binnenin. De Asus TUF A15 biedt echter niet alleen een fantastische gaming prestaties, maar biedt ook veel waar voor zijn geld én heeft een geweldige batterijduur. Met behulp van Nvidia's beste 1080p GPU (de RTX 2060), zal deze Ryzen 4000-laptop je door al je 1080p-gaming helpen zonder je bankrekening leeg te roven. Of je nu veel esportsgames speelt of een robuuste laptop nodig hebt, hier zit je goed.

Lees het volledige overzicht: Asus TUF A15

(Image credit: HP)

10. HP Elite Dragonfly

De beste 2-in-1 laptop

CPU: 8e generatie Intel Core i5 – i7 | Grafische kaart: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8GB – 16GB | Scherm: 13,3 inch Full HD touchscreen (1.920 x 1.080) | Opslag: 256GB SSD

Prachtig ontwerp

Uitstekende batterij

Erg duur

Deze nieuwe laptop van HP is een verdiende winnaar van onze beste laptopprijs. Dit is een van de meest stijlvolle en slanke laptops die je ooit zult zien en hij zit boordevol briljante functies en krachtige onderdelen.

Hoewel de HP Elite Dragonfly in de eerste plaats bedoeld is voor zakelijke gebruikers, moet je je daar niet door laten afschrikken. Het ongelooflijke ontwerp en het prachtige scherm maken dit de beste laptop voor iedereen die het zich kan veroorloven. De batterijduur is uitstekend, het toetsenbord is een genot om op te typen en hij heeft ook LTE-connectiviteit.

Lange tijd werd onze beste laptoplijst gedomineerd door de Dell XPS 13 (hieronder), maar de HP Elite Dragonfly heeft hem eindelijk van de troon gestoten. Hij is duur, maar als je hem kan betalen, is hij met gemak de beste laptop van 2020.

Lees hier de volledige review: HP Elite Dragonfly

(Image credit: Lenovo)

11. Lenovo Chromebook S340

De beste goedkope Chromebook

CPU: 1.1GHz Intel Celeron N4000 | Grafische kaart: Intel HD Graphics 600 | RAM: 4GB LPDDR4 | Scherm: 14 inch Full HD (1.920 x 1.080) IPS | Opslag: 64GB eMMC SSD

Prima prestaties

Uitstekende batterijduur

Licht

Matig scherm

Onderkant slipt snel weg

De Lenovo Chromebook S340 is een koopje te noemen. Voor minder dan 300 euro ben je in het bezit van een snelle tekstverwerker. Hij ziet er redelijk gelikt uit, en naast het prima design is hij ook niet vies van een beetje multitasken. Het grootste pluspunt is ongetwijfeld de batterijduur; een volledige werkdag doorbrengen op één cyclus moet zeker te doen zijn. Grafisch intensieve spellen spelen raden we af, maar dat mag je ook niet verwachten van deze laptop.

Lees de volledige review: Lenovo Chromebook S340

(Image credit: HP)

12. HP Envy x360 (2019)

De beste middenklasse laptop

CPU: AMD Ryzen 3 3300U – AMD Ryzen 7 3700U | GPU: AMD Radeon Vega 6 – Radeon Vega 10 | RAM: 8GB – 16GB | Scherm: 13,3" FHD IPS (1.920 x 1.080) | Opslag: 256GB - 1TB SSD

Erg dun voor een 2-in-1

Goede bouwkwaliteit

Verbeterde batterijduur

CPU presteert matig

GPU prestaties zijn niet geweldig

Dankzij het dunne 13-inch ontwerp is deze 2-in-1 laptop is hij slanker dan je zou verwachten. Dat komt je bovendien vooral ten goede als je hem in tabletmodus gebruikt. Er zijn ook andere redenen waarom de HP Envy x360 (2019) het overwegen waard is als je op zoek bent naar de beste laptop, vooral als je een hybride wil.

Deze schoonheid van HP heeft een eersteklas behuizing, biedt 9 uur videoweergave en levert een degelijke prestaties voor een redelijke prijs zodat jij je werk tijdig kan afmaken.

Lees de volledige review: HP Envy x360 (2019)

(Image credit: Asus)

13. Asus VivoBook S15

De beste goedkope 15-inch laptop

CPU: Intel Core i5 - i7 | GPU: Intel UHD Graphics | RAM: 8GB DDR4 | Scherm: 15,6-inch Full HD | Opslag: 512GB SSD

Helder, kleurrijk display

Weegt amper 1,8kg

Matige batterij

ScreenPad blijft vreemd

De nieuwe Asus VivoBook S15 is meteen op onze lijst van beste laptops terechtgekomen. Dit komt door zijn dun en licht ontwerp in combinatie met geweldige prestaties en een uitstekende prijs.

Als je op zoek bent naar een middenklasse laptop die niet te veel kost, maar toch goed presteert, dan is dit de beste laptop voor jou.

Dankzij de krachtige Intel-processor, 8 GB RAM en snelle SSD-opslag is dit een laptop die bijna elke taak met gemak aankan (behalve gamen). Het 15,6-inch scherm is helder en levendig en er zijn veel aansluitingen zodat je geen dock nodig hebt om accessoires aan te sluiten.

Hij heeft echter niet de langste batterijduur en het ScreenPad, dat het traditionele touchpad onder het toetsenbord vervangt door een touchscreen, is even wennen.

Lees de volledige review: Asus VivoBook S15

(Image credit: Huawei)

14. Huawei Matebook D14

De budgetkoning

CPU: AMD Ryzen 5 3500U | GPU: Radeon Vega 8 Graphics | RAM: 8GB | Scherm: 14-inch FHD display | Opslag: 512GB

Uitstekende bouwkwaliteit

Voldoende aansluitingen

Huawei Share

Vervelende webcam

Niet het beste toetsenbord

De Huawei Matebook D doet precies wat je wil dat hij doet voor deze prijs. De bouwkwaliteit van deze laptop is geweldig en je krijgt alle aansluitingen die je nodig hebt, waaronder traditionele usb-poorten, een hdmi-poort en een USB-C-poort voor de oplader.

De AMD-hardware zorgt voor solide prestaties, maar verwacht geen wonderen. Vooral games en videobewerking zijn uit den boze hier. Alle overige taken krijgt deze MateBook D met gemak gedaan. Met de Huawei Share-functie kan je bovendien je Huawei-smartphone spiegelen op de laptop én via NFC bestanden uitwisselen.

Het grootste minpunt is de positie van de webcam. Die zit verstopt onder de toets waar je normaal de F7 zou verwachten. Het gevolg is dat de kijkhoek van de webcam verre van flatterend. Als je dus iemand bent die veel videobelt, dan is een aparte webcam aan te raden.

Lees hier de volledige review: Huawei MateBook D (14-inch)

(Image credit: Microsoft)

15. Microsoft Surface Laptop 3

De beste laptop van Microsoft

CPU: Intel Core i5 - i7 / AMD Ryzen 5 / AMD Ryzen 7 | Grafische kaart: Intel Iris Plus Graphics / AMD Radeon Vega 9 / AMD Radeon RX Vega 11 | RAM: 8GB - 16GB | Scherm: 13,5 inch PixelSense (2.256 x 1.504) / 15 inch PixelSense (2.496 x 1.664) | Opslag: 128GB, 256GB, 512GB or 1TB SSD

Uitstekende batterijduur

Keuze tussen AMD en Intel processor

Geen Thunderbolt 3

Te weinig aansluitingen voor zijn formaat

Microsofts derde poging tot een pure laptop is een schot in de roos als je het ons vraagt. Hoewel hij geen enorme wijzigingen vertoont ten opzichte van de originele Surface Laptop, biedt hij verbeteringen op plaatsen waar we op hoopten, waaronder verbeterde hardware die stevige prestatievoordelen oplevert.

De grootste veranderingen zijn de toevoeging van een 15-inch model en de keuze tussen een processor van AMD of Intel. Daarnaast is de Surface Laptop 3 voorzien van een aluminium behuizing wat voor een premium gevoel zorgt en hem tegelijk de nodige bescherming biedt. Zoals zijn voorganger heeft hij niet heel veel verschillende aansluitingen, maar toch is hij nog steeds een van de beste laptops die er zijn.

Lees de volledige review: Microsoft Surface Laptop 3

Welke soort laptop is het beste voor jou?

Algemene laptops: hiertoe behoren de beste goedkope laptops, die focussen op gebruik in de praktijk dan op stijl, draagbaarheid of kracht. Dat wil niet zeggen dat ze niet snel kunnen zijn, maar je vindt zo'n niet-Ultrabook laptop met een HD-scherm en HDD-opslag voor ongeveer €500 en minder.

Ultrabooks: hier vind je de dunne en lichte notebooks met SSD-opslag en displays die boven de 1080p gaan. Voeg hier sterke onderdelen, die al dan niet mobiel georiënteerd zijn, en een lange batterijduur aan toe voor een Ultrabook die aardig wat kan kosten. De beste Ultrabooks kosten €600 tot €2000.

2-in-1 laptops: dit zijn de notebooks die ook dienst doen als tablets. 2-in-1 laptops zijn uitgerust met zowel verwijderbare als 360-graden draaiende scharnieren. Deze hybrides zijn de meest veelzijdige manier om Windows 10 (of Chrome OS) te ervaren op een touchscreen.

Chromebooks: hier vind je de beste Chromebooks met Chrome OS. Zij doen veel van wat Windows en macOS kunnen in een webbrowser en zijn gefocust op cloudopslag. Recent hebben ze ook ondersteuning voor Android-apps op touchscreenmodellen gekregen. Ze kosten over algemeen minder dan €250.

Gaminglaptops: heb je een laptop nodig om games te spelen (bijna) zoals op een desktop-pc? Dan wil je een van de beste gaminglaptops. Deze toestellen kosten over het algemeen €700 of meer, waarbij sommigen tot €3000 kunnen oplopen. Tevens zijn ze waarschijnlijk de eerste om van AMD's Ryzen-processoren voor laptops gebruik te maken.

Laptop-tablet hybrides: ze zijn ontworpen vanuit het "tablet-first" standpunt tegenover laptop-tablet hybrides. De beste Windows-tablets zijn uitgerust met minstens een HD-touchscreen, soms met een kickstand in hun frame of via een toetsenbordcover. Ze stralen voornamelijk in combinatie met een stylus en hebben een zeer uiteenlopende prijs die gaat van budget tot premium.