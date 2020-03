De beste Chromebooks van 2020

De beste Chromebooks zijn meer dan alleen lichtgewicht alternatieven voor Windows-laptops. Deze toestellen houden zich staande tegen enkele van de beste laptops als het gaat om productiviteit, multi-tasking, beveiliging en het streamen van je favoriete films en tv-programma's. Zelfs de non-premium Chromebooks zijn krachtig genoeg voor de meeste dagelijkse taakjes.

Als je geen krachtige onderdelen nodig hebt en al je belangrijke taken zoals tekstverwerking en spreadsheets in de Chrome-browser kunt uitvoeren, dan is een van deze Chromebooks misschien wel iets voor jou. Je bespaart niet alleen geld, maar ook batterij, aangezien Chromebooks bekend staan om hun lange uithoudingsvermogen.

Nu Chromebooks steeds populairder (en sneller) worden is dit misschien wel het beste moment om mee te doen met de hype. Dit zijn de beste Chromebooks om te overwegen voor 2020.

De Google Pixelbook Go is de beste Chromebook van 2020 (Image credit: Google)

1. Google Pixelbook Go

De beste Chromebook ooit

CPU: Intel Core m3 – i7 | GPU: Intel HD Graphics 615 | RAM: 8 – 16GB | Scherm: 13,3 inch Full HD of 4K LCD touchscreen | Opslag: 128GB – 256GB eMMC

Ongelooflijke batterijduur

Fantastisch Hush-toetsenbord

Hoge prijs

Geen biometrische login-opties

Google zet zijn traditie voort om de beste Chromebooks ter wereld te maken. Terwijl het oudere Pixelbook-model voorheen de toppositie in onze beste Chromebook-lijst innam, is het vervangen door de nieuwste Chromebook van Google: de Pixelbook Go.

Dit is een Chromebook die bewijst dat deze apparaten net zo stijlvol en krachtig kunnen zijn als traditionele laptops. De Pixelbook Go brengt veel van de oorspronkelijke premium functies van de Pixelbook naar een meer betaalbaar apparaat. Hij beschikt ook over een fantastische levensduur van de batterij en een briljant toetsenbord dat typen op een plezierige manier mogelijk maakt.

De Google Pixelbook Go is jammer genoeg niet officieel verkrijgbaar in de Benelux, maar je kan hem wel bestellen via Amazon.

Lees de volledige review: Google Pixelbook Go

De beste 2-in-1 Chromebook (Image credit: Asus)

2. Asus Chromebook Flip

Een premium Chromebook met een budgetvriendelijke prijs

CPU: Intel Pentium 4405Y – Intel Core m3-6Y30 | GPU: Intel HD Graphics 515 | RAM: 4GB | Scherm: 12,5 inch, FHD (1.920 x 1.080) LED-verlicht anti-reflecterend | Opslag: 32GB – 64GB eMMC

Elegante tabletmodus

Aangenaam toetsenbord

Geen ondersteuning voor Android-apps uit de doos

Matige speakers

Voor de lancering van de Pixelbook, was de Asus Chromebook Flip het streefdoel voor de goedkope laptopjes. Met een volwaardige Intel Core-processor en Full HD-display was de Asus Chromebook Flip een heuse vernieuwing. Als je de belangrijkste functies van de Pixelbook wilt, maar de premium prijs moeilijk door te slikken is, dan is de Asus Chromebook Flip waar je moet zijn. Met een beperkt budget is dit een van de beste Asus laptops die je kan vinden.

Lees de volledige review: Asus Chromebook Flip

Nog een geweldige 2-in-1 Chromebook (Image credit: Acer)

3. Acer Chromebook Spin 13

De beste 2-in-1 business Chromebook

CPU: 8e generatie Intel Core i3 – i5 U-reeks | GPU: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 4GB – 8GB LPDDR3 | Scherm: 13,5 inch 2.256 x 1.504 IPS touchscreen | Opslag: 64GB – 128GB eMMC SSD

Prachtig display

Premium afwerking

Prijzig

Chromebooks zijn vooral populair in het onderwijs, maar de Acer Chromebook Spin 13 richt zich op het bedrijfsleven. De aluminium behuizing bevat een prachtig QHD-scherm waarmee hij perfect in elke kantooromgeving past. Naast deze mooie looks, krijg je een volwaardige ultrabook-processor zodat je, waar dan ook, je werk kan doen.

Lees de volledige review: Acer Chromebook Spin 13

Nog een geweldige 2-in-1 Chromebook (Image credit: Dell)

4. Dell Inspiron Chromebook 11 2-in-1

Terug naar de essentie van de Chromebook

CPU: Intel Celeron N3060 | GPU: Intel HD Graphics 400 | RAM: 4GB | Scherm: 11, 6 inch, HD (1.366 x 768) touchscreen | Opslag: 32GB-64GB eMMC

Duurzaam

Lange batterijduur

Niet heel krachtig

De beste Chromebooks zijn de modellen die voor iedereen betaalbaar zijn. In dat opzicht is de Dell Inspirion Chromebook 11 2-in-1 een perfect toestel. Het is niet de snelste Chromebook, maar voldoet aan alle eisen: goedkoop, gebruiksvriendelijk en duurzaam. Deze stevige Chromebook is goed om wat op het web te surfen, papers te schrijven en een occasionele serie te kijken.

Lees de volledige review: Dell Inspiron Chromebook 11 2-in-1

De Acer Chromebook Spin 11 is een van de beste modellen tot nu toe (Image credit: Acer)

5. Acer Chromebook Spin 11

Een Chromebook met een twist

CPU: 1.1GHz Intel Celeron N3350 | GPU: Intel HD Graphics 500 | RAM: 4GB LPDDR4 | Scherm: 11,6 inch HD (1.366 x 768) IPS touchscreen | Opslag: 32GB eMMC SSD

Betaalbaar

Duurzame behuizing

Donker scherm

De beste Chromebooks zijn tevens ideale studentenlaptops en daar blinkt de Acer Chromebook Spin 11 uit. Of je nu een student of ouder van een student bent, dit is een goedkope, veelzijdige en stevige laptop die perfect is voor schoolwerk onderweg. Een doorwinterde gamer gaat er niet heel blij mee zijn, maar voor wat papers en series is hij een geweldige Chromebook.

Lees de volledige review: Acer Chromebook Spin 11

(Image credit: Lenovo)

6. Lenovo Chromebook S340

Scherp geprijsde optie

CPU: 1.1GHz Intel Celeron N4000 | GPU: Intel HD Graphics 600 | RAM: 4GB LPDDR4 | Scherm: 14 inch Full HD (1.920 x 1.080) IPS | Opslag: 64GB eMMC SSD

Prima prestaties

Uitstekende batterijduur

Licht

Schermkwaliteit matig

Onderkant slipt snel weg

De Lenovo Chromebook S340 is een koopje te noemen. Voor minder dan 300 euro ben je in het bezit van een snelle tekstverwerker. Hij ziet er redelijk gelikt uit, en naast het prima design is hij ook niet vies van een beetje multitasken. Het grootste pluspunt is ongetwijfeld de batterijduur; een volledige werkdag doorbrengen op één cyclus moet zeker te doen zijn. Grafisch intensieve spellen spelen raden we af, maar dat mag je ook niet verwachten van deze laptop.

Lees de volledige review: Lenovo Chromebook S340

Weer een prachtige Chromebook van Acer (Image credit: Acer)

7. Acer Chromebook 15

Focus op batterijduur boven sterke specificaties

CPU: Intel Pentium N4200 | GPU: Intel HD Graphics 505 | RAM: 4GB | Scherm: 15,6 inch, FHD (1.920 x 1.080) | Opslag: 32GB eMMC

Ongelooflijke batterijduur

Aantrekkelijk design zonder ventilators

Vervelend trackpad

Meerdere tabbladen vertragen hem sterk

De bouwkwaliteit van de Acer Chromebook 15 komt in de buurt van de Macbook. Deze Chromebook laat het 2-in-1 design achterwege, maar de ondersteuning voor Android-apps is intussen uitgebreid genoeg zodat dat geen probleem is. Je kan hem volledig plat leggen met zijn 180°-scharnier, maar vooral de batterijduur van maar liefst 17 uur onderscheidt hem van de concurrentie.

Lees de volledige review: Acer Chromebook 15

(Image credit: Acer)

8. Acer Chromebook R11

Het 360°-scharnier is een schot in de roos

CPU: Intel Celeron N3060 – N3150 | GPU: Intel HD Graphics – Intel HD Graphics 400 | RAM: 4GB | Scherm: 11,6 inch, HD (1.366 x 768) | Storage: 16GB – 32GB SSD

Convertible

Goede batterijduur

HD display

Verschrikkelijk touchpad

Een vernieuwing van de Acer Chromebook R11 zou geen verrassing zijn gezien de recente lancering van de Chromebook Spin 11 als een van de sterkste opties op de markt. Ondanks dat blijft de Chromebook R11 nog steeds een van de beste opties met volledige toegang tot Android-apps in de Play Store. Daarnaast krijg je nog een touchscreen dat in tabletmodus gedraaid kan worden, afgewerkt met een metalen behuizing.

Lees de volledige review: Acer Chromebook R11

Een geweldige budget Chromebook van HP (Image credit: HP)

9. HP Chromebook 14

Een optimale prijs-kwaliteitbalans

CPU: Intel Celeron N2840 – N2940 | GPU: Intel HD Graphics | RAM: 2GB – 4GB | Scherm: 14 inch, HD (1.366 x 768) BrightView | Opslag: 16GB – 32GB eMMC

Uitstekend toetsenbord

Levendig scherm

Trager dan de concurrentie

Matige batterijduur

Ook de HP Chromebook 14 is een model dat de perfecte balans tussen prestaties en een goedkope prijs weet neer te zetten. Hoewel hij sterk op de Acer Chromebook 15 lijkt, is dit model van HP net iets compacter. Een felblauwe afwerking en een mooi scherm maken hem tot een geweldige Chromebook. De batterijduur en prestaties zijn gemiddeld, maar de HP Chromebook 14 is nog steeds een uitstekende keuze.

Lees de volledige review: HP Chromebook 14

