Microsoft onthult per ongeluk grote updates voor Windows 10

Het lijkt erop dat Microsoft een aantal grote updates voor Windows 10 wil doorvoeren. Er is namelijk een nieuwe vacature verschenen waaruit blijkt dat het bedrijf op zoek is naar een Software Engineering Manager voor zijn Application-connectiviteitsteam, dat zich zal richten op het verbeteren van bestaande Windows 10-functies. Dat team zal daarnaast werken aan het aankomende Windows 10X-besturingssysteem voor apparaten met een dubbel scherm.

Dus wat ligt er in het verschiet? In de vacature, die door Windows Latest is gespot, wordt een van de belangrijkste verantwoordelijkheden genoemd: "Het verbeteren van de prestaties van de Windows Indexer, zodat eindgebruikers hun bestanden en informatie snel kunnen vinden".

Ook een andere functie in Windows 10 kan een grote update krijgen

Dit kan betekenen dat Microsoft de manier waarop Windows 10 bestanden op een pc indexeert wil herzien, waardoor het hopelijk sneller - en betrouwbaarder - is om te zoeken naar bestanden, mappen en toepassingen.

De huidige manier van zoeken in Windows 10 is niet geweldig - het duurt soms een tijdje en zorgt ervoor dat sommige pc's langzamer gaan draaien - dus eventuele verbeteringen zijn hier zeer welkom.

Verbeterde meldingen

Een andere verantwoordelijkheid voor de persoon die de rol op zich neemt is "de betrouwbaarheid van het Windows Notificatiesysteem verbeteren om de behoeften van Xbox en mobiele apparaten te ondersteunen en 'dial-tone' betrouwbaarheid te bereiken".

Dit wijst er opnieuw op dat Microsoft de manier waarop meldingen worden weergegeven in Windows 10 zal verbeteren. Ook meer apps zullen ondersteuning krijgen om deze verbeterde meldingen te tonen aan gebruikers.

Er wordt ook gewerkt aan ondersteuning voor cloud-klembord, wat het mogelijk maakt om snel en eenvoudig bestanden te delen tussen apparaten.

De zoek- en meldingsfuncties van Windows 10 zijn twee van de meest gebruikte functies, en twee van de functies die volgens het meest voor verbetering vatbaar zijn, dus hopelijk zien we binnenkort een aantal grote veranderingen in Windows 10.