Manchester City vs Olympique Lyonnais stream: bekijk de Champions League clash overal

De laatste kwartfinale van het miljoenenbal is in zicht. Na de ontzettend spannende voorgaande wedstrijden is het nu de hoogste tijd om de laatste halve finalist te laten doorgaan. Nadat Manchester City de Europese grootmacht Real Madrid uit wist te schakelen, is het nu de hoogste tijd om Olympique Lyonnais de les te gaan lezen. Weet het team van Memphis Depay te verrassen, of bezwijken ze onder de druk van de Cityzens? Mis geen moment van deze spannende pot dankzij onze Manchester City vs Olympique Lyonnais live stream gids.

Manchester City vs Olympique Lyonnais live stream De aftrap van de wedstrijd Manchester City vs Olympique Lyonnais vindt plaats in Lissabon, Portugal, om 21:00 onze tijd. De match wordt gespeeld in Estádio José Alvalade, het stadion van Sporting Lissabon.

Het is de verwachting dat Manchester City een maatje te groot is voor Lyon, maar vorig seizoen wist het Franse team in groepsfase toch best prima resultaten neer te zetten tegen het team van Pep Guardiola.

In het Etihad wist Olympique Lyonnais met 2-1 te winnen. In het eigen stadion bleef de wedstrijd steken op een 2-2 gelijkspel. Twee van die doelpunten werden gescoord door Maxwel Cornet, een speler die zich meer met defensieve taken bezighoudt vandaag de dag.

Memphis Depay is een van de grotere spelers uit het huidige team van Lyon. Na een zware blessure is hij na zes maanden weer op het veld te bewonderen. De sterspeler scoorde een cruciale penalty in de tweede wedstrijd tegen Juventus. De ex-Man United speler zal erop gebrand zijn om de aartsrivaal van zijn voormalige werkgever alle hoeken van het veld te laten zien.

Manchester City heeft zoals gezegd de beste papieren voor de wedstrijd van vanavond. Met topspelers als De Bruyne, Sterling en Bernardo Silva lijkt er geen houden aan voor de Franse subtopper.

Lees hieronder hoe je een Manchester City vs Olympique Lyonnais live stream overal ter wereld kunt bekijken.

VPN gebruiken om Champions League voetbal buitenshuis te kijken

Bevind je jezelf buitenshuis, maar wil je niets missen van de wedstrijd? Weet dan dat je met een VPN gewoon alsnog naar de wedstrijd van vanavond kunt kijken, waar dan ook ter wereld. Het inzetten van een VPN is minder lastig in gebruik dan je wellicht denkt.

Een VPN geeft je de optie om je IP-adres aan te passen, waardoor het lijkt alsof jij je op een compleet andere locatie bevindt. We hebben honderden VPN-diensten getest, en NordVPN behoort tot een van de betere diensten. NordVPN heeft momenteel een ontzettend scherp geprijsde deal voor jou: koop een 3-jarig NordVPN abonnement voor slechts €3,10 per maand. Vervolgens krijg je hier een plan van 1 maand, 1 jaar, 2 jaar of 3 jaar daar bovenop. Welk plan je exact krijgt? Dat wordt willekeurig voor jou gekozen. Een VPN is echter veel meer dan enkel een oplossing om voetbalwedstrijden overal ter wereld te bekijken; denk aan het bekijken van Netflix-content wat officieel niet in jouw land beschikbaar is, extra veilig winkelen en online bankieren, en het downloaden van torrents.

Stream Manchester City vs Olympique Lyonnais in Nederland

In Nederland heeft Talpa het recht om de clash van vanavond uit te zenden. De wedstrijden worden uitgezonden via SBS6, en het online platform KIJK stelt gebruikers in staat om online de wedstrijd live te volgen. De aftrap voor Manchester City vs Olympique Lyonnais vindt plaats om 21:00 Nederlandse tijd, en enkele minuten voor de aftrap kunnen gebruikers live meekijken via de website. Ook is het mogelijk om via de KIJK-app de wedstrijd te volgen. Bevind je jezelf buiten Nederland, maar wil je wel de wedstrijd bekijken? Schaf dan een VPN aan en volg de instructies om de live stream alsnog te kunnen bekijken.

Stream Manchester City vs Olympique Lyonnais in België