Manchester City vs Chelsea live stream: bekijk de Champions League finale overal

De Champions League zat dit jaar vol met verrassingen. Grote favorieten als Bayern München, PSG en Juventus hebben het niet weten te redden tot de laatste wedstrijd. Die eer gaat uit naar twee Engelse clubs, namelijk Manchester City en Chelsea. Deze ploegen hebben al diverse keren tegen elkaar gespeeld, maar vanavond telt niets van die historie. Hoe je een Manchester City vs Chelsea live stream waar dan ook ter wereld kunt bekijken, vertellen wij je graag hieronder.

Manchester City - Chelsea live stream Manchester City vs Chelsea start vanavond 29 mei om 21:00 in de Benelux. De finale vindt plaats in Estádio do Dragão in Porto.

Manchester City vs Chelsea live stream

De grote finale tussen de twee Engelse topteams kent een mooie primeur: het is de eerste Champions League-wedstrijd in tijden die weer met publiek gespeeld gaat worden. De wedstrijd zou oorspronkelijk plaatsvinden in Istanboel, Turkije, maar vanwege de coronasituatie daar is uitgeweken naar Porto in Portugal. Elk van de teams heeft 6.000 tickets gekregen om te verdelen.

Bij Manchester City zijn er tal van grote sterren aanwezig die de wedstrijd naar zich toe kunnen trekken. Achterin is de rots Rúben Dias zo goed als verzekerd van een basisplaats, en op het middenveld lijkt Gündogan ook te kunnen rekenen op een plekje in het elftal. Voorin gaan Foden en De Bruyne waarschijnlijk de dienst uitmaken.

We zijn erg benieuwd of er nog een mogelijkheid komt voor Agüero om een doelpunt mee te pikken. De Argentijn heeft een heldenstatus in Manchester en vertrekt na dit seizoen, maar is verre van verzekerd van een basisplaats dit seizoen.

Bij Chelsea zal de drang om te winnen minstens net zo groot zijn. De ploeg uit Londen was kansloos in de nationale competitie, en in de finale van de FA Cup ging het mis tegen Leicester. Men moet vanavond dus winnen om überhaupt nog een prijs te pakken dit jaar.

Hier is hoe je een Champions League Manchester City vs Chelsea live stream kan bekijken vandaag van overal in de wereld.

Gebruik een VPN om Champions League finale te kijken

Heb je zin om de kwartfinale van vanavond te bekijken, maar bevind je jezelf niet thuis? Weet dan dat je nog altijd de match overal ter wereld kunt bekijken via een VPN. Het inschakelen van een VPN is waarschijnlijk makkelijker dan je wellicht denkt.

Een VPN stelt jou in staat om je IP-adres aan te passen, waardoor het lijkt alsof jij je op een compleet andere locatie bevindt. We hebben honderden VPN-diensten getest, en NordVPN behoort tot een van de betere VPN's. NordVPN heeft momenteel een ontzettend scherp geprijsde deal voor jou: koop een 2-jarig NordVPN abonnement voor slechts €3,91 per maand. Een VPN is echter veel meer dan enkel een oplossing om voetbalwedstrijden overal ter wereld te bekijken; denk aan het bekijken van Netflix-content wat officieel niet in jouw land beschikbaar is, extra veilig winkelen en online bankieren, en het downloaden van torrents.Deal bekijken

Stream Manchester City vs Chelsea live in Nederland

In Nederland heeft Talpa het recht om deze match uit te zenden. De wedstrijden worden uitgezonden via het SBS6 op televisie, en het online platform KIJK stelt gebruikers in staat om online de wedstrijd live te volgen. Hier kun je gratis een account aanmaken, waarna je de wedstrijd live kunt bekijken. De aftrap vindt plaats om 21:00 Nederlandse tijd, en enkele minuten voor de aftrap kunnen gebruikers live meekijken via de website. Daarnaast heb je de optie om via de KIJK-app de wedstrijd te volgen. Bevind je jezelf buiten Nederland, maar wil je wel de wedstrijd bekijken? Schaf dan een VPN aan en volg de instructies om de PSG vs Bayern München live stream overal ter wereld te kunnen bekijken.

Stream Manchester City vs Chelsea in België