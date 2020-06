Manchester City vs Arsenal live stream: bekijk Premier League clash overal ter wereld

Het is ongeveer drie maanden geleden dat het coronavirus ervoor zorgde dat de wereld stil kwam te staan. Zo ook de Premier League, de grootste voetbalcompetitie ter wereld. In tegenstelling tot de Eredivisie is er in Engeland besloten om de competitie wel nog een waardig einde te geven. Voor vele fans kan de clash tussen Manchester City vs Arsenal dan ook niet snel genoeg beginnen. Wij vertellen je hoe je overal ter wereld deze clash kunt bekijken.

Manchester City vs Arsenal live stream

Manchester City vs Arsenal - waar en wanneer De grote wedstrijd van vanavond wordt live uitgezonden op Ziggo Sport. De voetbalpot begint om 21:15 Nederlandse tijd in het Etihad Stadium in Manchester.

Liverpool zal maar wat blij zijn dat de competitie 'gewoon' uitgespeeld gaat worden. De Engelse topploeg kan namelijk voor het eerst in 30 jaar zich kronen tot landskampioen. Het lijkt uitgesloten dat achtervolger Manchester City nog kans maakt op de titel; verliest de ploeg vanavond, dan kan het enkel nog in theorie gelijk komen met Liverpool op punten. De achterstand bedraagt momenteel 27 punten, en City heeft nog 10 wedstrijden te spelen.

Hoe anders is de situatie voor Arsenal. De Gunners bezetten momenteel plek 9. Een plek die recht geeft op Champions League deelname (plek 4) is 8 punten verwijderd van ze, en voor een Europa League-plek kan het gat vanavond slinken tot 2 punten.

De ploeg van Arteta is erop gebrand om zich van hun beste kant te laten zien, zeker nadat Manchester City in december 2019 de ploeg in eigen huis volledig van de mat speelde. Het werd 0-3 in het Emirates Stadium.

Het mooie aan de lange rustperiode voor voetbalploegen is het feit dat er met het sterkste elftal gespeeld kan worden. Grote kans dus dat we sterren als Aubameyang, Aguero, De Bruyne, en Pépé aan het werk zien vanavond.

Lees hieronder meer over waar je de clash van vanavond kunt bekijken. Het maakt niet uit waar je ergens in de wereld zit, want dankzij onze gids heb je gegarandeerd een werkende live stream.

VPN gebruiken om Manchester City vs Arsenal buitenshuis te kijken

Wil je de wedstrijd kijken, maar ben je niet thuis? Geen paniek; via een VPN kun je alsnog deze voetbalwedstrijd waar dan ook ter wereld bekijken. Een VPN gebruiken is helemaal niet zo moeilijk als je wellicht denkt.

Een VPN stelt jou in staat om je IP-adres aan te passen, waardoor het lijkt alsof jij je op een compleet andere locatie bevindt. We hebben honderden VPN-diensten getest, en NordVPN behoort tot een van de betere diensten. NordVPN heeft momenteel een ontzettend scherp geprijsde aanbieding voor jou: koop een 2-jarig NordVPN abonnement voor slechts €3,11 per maand. Normaal is deze lage prijs enkel voorbehouden voor een 3-jarig abonnement. Een VPN is echter veel meer dan enkel een oplossing om voetbalwedstrijden overal ter wereld te bekijken; denk aan het bekijken van Netflix-content wat officieel niet in jouw land beschikbaar is, extra veilig winkelen en online bankieren, en het downloaden van torrents.

Manchester City vs Arsenal live stream Nederland