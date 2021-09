MacBook Pro 16 inch (2021): releasedatum, nieuws, leaks en alles wat we weten

De MacBook Pro 16 inch (2021) wordt dit jaar verwacht. Er duiken steeds meer geruchten op over deze next-gen laptop.

Dankzij het grotere display was de MacBook Pro 16 inch uit 2019 een geweldige aanwinst. Het biedt meer scherm zonder de grootte van de MacBook Pro 15 inch te vergroten. Het algehele design veranderde echter niet veel. Het kleinere 13 inch broertje heeft vorig jaar een flinke upgrade gekregen op het gebied van interne hardware. We verwachten dan ook een soortgelijke verbetering voor de nieuwe 16 inch variant.

Het lijkt erop dat Apple dit daadwerkelijk van plan is. Naar verluidt verschijnt de MacBook Pro 16 inch (2021) met een nóg indrukwekkendere processor van Apple met tien cores. Het zou gaan om acht high-performance cores en twee energie-efficiënte cores. Er zou tot 64GB RAM-geheugen aan boord zitten.

Op het gebied van het design krijgt de 16 inch Pro-laptop mogelijk een mini-LED display, MagSafe-lade en een platter design. Daarnaast zou het over een SD-kaartsleuf met UHS-II-ondersteuning beschikken, evenals een Touch ID-knop.

Als deze geruchten kloppen, wordt de nieuwe MacBook Pro 16 inch (2021) het apparaat waar we allemaal op gewacht hebben. Hieronder volgt alles wat we momenteel weten over de laptop.

In het kort

Wat is het? De opvolger van de originele MacBook Pro 16 inch

De opvolger van de originele MacBook Pro 16 inch Wanneer verschijnt het? Waarschijnlijk eind 2021

Waarschijnlijk eind 2021 Wat kost het? Onbekend, maar mogelijk hetzelfde als de huidige versie (2.699 euro)

(Image credit: Future)

MacBook Pro 16 inch (2021): releasedatum en prijs

De hernieuwde 16 inch MacBook Pro van Apple verschijnt waarschijnlijk in het laatste kwartaal van 2021. Eerder werd er gesproken over Q3 of zelfs Q2, maar het apparaat is klaarblijkelijk niet verschenen in deze periodes.

Apple-analist Ming-Chi Kuo stelde voorheen dat de 16 inch laptop in het tweede of derde kwartaal zou verschijnen. Een bericht van DigiTimes wees weer op een release in het tweede kwarataal.

Daarna heeft Kuo voorspelt dat de MacBook zal draaien op Apples eigen ARM-processor en in de tweede helft van het jaar verschijnt. Het is nog steeds mogelijk dat we de MacBook Pro 16 inch (2021) nog dit jaar zullen zien, maar wanneer precies is nog onduidelijk.

Eerder werd ook de maand augustus genoemd als mogelijke releasedatum. Volgens het laatste gerucht verschijnt de MacBook Pro in oktober of zelfs later. Dit zou te wijten zijn aan de aanhoudende chiptekorten vanwege de coronapandemie.

Als we het hebben over de kosten, hebben we nog niets specifieks gehoord over de prijs van de aankomende MacBook Pro. De huidige MacBook Pro 16 inch begint bij een prijskaartje van 2.699 euro. We denken dat dit een goede leidraad is voor de prijs van de nieuwe 16 inch upgrade.

(Image credit: Future)

Design

Er wordt veel gesproken dat het nieuwe model een flinke herwerking van het design te wachten staat. Volgens Mark Gurman van Bloomberg is de MacBook Pro 16 inch (2021) "gelijkwaardig" aan de huidige variant, maar zal het design aangepast zijn.

Volgens Ming-Chi Kuo neemt Apple afscheid van het "gebogen" uiterlijk in de huidige 16 inch MacBook Pro. Het zou meer weghebben van het plattere design uit de iPhone 12.

Een van de grootste veranderingen is mogelijk dat Apple geen Touch Bar implementeert in de 16 inch modellen. De aanraakgevoelige strip boven het toetsenbord wordt niet door alle gebruikers gewaardeerd. Bovendien maakt het de MacBook Pro een stuk prijziger. Kuo denkt daarom dat Apple ervoor kiest om deze Touch Bar te vervangen voor traditionele functietoetsen.

Gurman stelt bovendien dat Apple versies van de 16 inch MacBook Pro 16 zonder Touch Bar uitprobeert. Het gerucht zou daarom zeker kunnen kloppen.

(Image credit: Future)

Er zijn mogelijk enkele versies van de MacBook Pro 16 inch beschikbaar die geen Touch Bar hebben. Aan de andere kant wordt er juist gespeculeerd dat Apple de Touch Bar (in elk geval in enkele modellen) behoudt en deze zelfs verbeterd. Het zou mogelijk over Force Touch beschikken. Het zou dan de eerste laptop van Apple zijn met deze functie in de Touch Bar.

Deze technologie registreert verschillende hoeveelheden druk die wordt uitgeoefend om de strip, waardoor je extra functies kunt activeren. Tot nu toe is deze functie enkel opgedoken in een Apple-patent, maar zelden bereikt een patent het daadwerkelijke eindproduct. In andere woorden: reken er maar niet op.

Een ouder leak spreekt ook over een tweede generatie Touch Bar, die een stuk groter zou zijn dan de huidige strip. Het lijkt er gezien de andere geruchten echter niet op dat Apple meer wil focussen op de Touch Bar.

Een onderdeel van het design dat mogelijk terugkeert is de MagSafe-lader. In het verleden was dit een populaire manier van opladen. MagSafe maakt gebruik van een magneetaansluiting. Als er onverwacht spanning op de kabel komt, bijvoorbeeld omdat je eroverheen struikelt, zal de kabel zonder problemen losraken. Hierdoor blijft de laptop veilig op zijn plaats.

MagSafe biedt sneller laden aan, maar Apple zal mogelijk ook USB-C-laden als mogelijkheid aanbieden. Zowel Kuo als Gurman geloven dat deze designverandering aanstaande is.

Een mini-LED-scherm wordt ook vaak genoemd als het gaat over de MacBook Pro 16 inch. Kuo voorspelt dat sommige MacBook Pro-modellen in 2021 (en 2022) verschijnen en over de mini-LED-beeldschermtechnologie zullen beschikken, net als de iPad Pro (2021).

Mini-LED zorgt voor levendigere kleuren en een beter dynamisch bereik. Bovendien biedt het superieure contrasten en helderheid. Ook is de technologie efficiënter. Het is mogelijk een flinke stap omhoog op het gebied van de totale beeldkwaliteit.

Vreemd genoeg wordt mini-LED niet genoemd in de laatste berichtgeving van Kuo. Ook Gurman spreekt niet over de aanwezigheid van deze beeldschermtechnologie. Hij stelt echter wel dat Apple van plan is om het scherm van de MacBook Pro 16 inch te verbeteren met "helderdere panelen met hogere contrasten".

Kuo beweert daarnaast dat de aankomende MacBook Pro 16 inch (2021) over meer poorten zal beschikken. Hij heeft echter niet gezegd over wat voor aansluitingen het gaat.

(Image credit: Future)

Leaks en geruchten

Behalve de reeds aangehaalde veranderingen aan het design, is Apple van plan om over te stappen van Intel-processoren naar zijn eigen ARM-architectuur.

Ming-Chi Kuo stelt dat je niet kunt kiezen voor een Intel-optie in de nieuwe MacBook Pro 16 inch. Gurman stelt dat Apple voor een verbeterde versie van de M1-chip gaat die "meer cores en verbeterde graphics" biedt. Naar verluidt zou deze processor de naam M1X krijgen. Mogelijk komt deze met twaalf of zelfs twintig cores.

Het lijkt erop dat de nieuwe MacBook Pro 16 inch (2021) over een hele hoop kracht zal beschikken. Apple heeft al laten zien waar het toe in staat is met de M1-chip. Het is daarom ook mogelijk dat Apple het nog even bij de huidige M1 houdt.

(Image credit: Apple)

Toch lijkt het erop dat Apple voor een verbeterde versie van de chip gaat. Mogelijk zou het om een CPU met tien cores gaan. Acht hiervan zijn high-performance cores en twee betreffen energie-efficiënte cores. Daarnaast zou er tot 64GB RAM mogelijk zijn. Een ander leak stelt echter dat er een maximum van 32GB mogelijk is.

Er wordt daarnaast beweert dat de geïntegreerde Apple M1X-graphics sterk genoeg zijn om te kunnen concurreren met de Nvidia GeForce RTX 3070 voor laptops. De graphics zullen naar verluidt beschikbaar zijn in versies van 16 of 32 cores. Dit maakt de laptop uitermate geschikt voor creativiteitsdoeleinden, maar ook als gaming-laptop.

Daarnaast is het mogelijk dat enkele varianten van de 16 inch laptop met een AMD RX 6700 komen. We kunnen niets anders doen dan afwachten om dit zeker te weten.