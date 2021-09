MacBook Pro 14 inch (2021): releasedatum, nieuws, leaks en alles wat we weten

Er klinkt steeds meer geroezemoes over de MacBook Pro 14 inch (2021). Als we de geruchtenmolen mogen geloven komt er naast de MacBook Pro 13 inch (2020) en de MacBook Pro 16 inch (2021) die dit jaar moet verschijnen ook een 14 inch versie van de Apple-laptop.

Tot op heden biedt Apple twee modellen aan van zijn Pro-reeks: 13 inch en 16 inch. Mogelijk komt er nu een tussenmaat. Enkele geruchten over de 14 inch laptop spreken over een grote upgrade aan de interne specificaties. De vervanging van de MacBook Pro 13 inch krijgt mogelijk een nieuwe Apple Silicon-processor met tien cores, waarvan twee energie-efficiënte cores en acht high-performance cores.

Daarnaast zou er maximaal 64GB RAM-geheugen mogelijk zijn, hoewel een recent leak stelt dat het geheugen een plafond van 32GB heeft. Deze geruchten wijzen ook naar een soortgelijke update in de specificaties van de verwachte MacBook Pro 16 inch (2021).

Er gaan ook geruchten rond dat Apple van plan is om MagSafe naar de laptops te brengen. De nieuwe MacBook Pro's zouden mogelijk over een mini-LED-display beschikken, evenals een design met platte randen, een SD-kaartsleuf met UHS-II-ondersteuning en een Touch ID-knop met achtergrondverlichting beschikken.

Het is nog niet geheel duidelijk hoe de MacBook Pro 14 inch (2021) eruit kan zien, maar we hebben alvast een kijkje genomen naar alle geruchten en leaks voor de 14 inch Pro.

In het kort

Wat is het? Een gloednieuwe 14 inch MacBook Pro

Een gloednieuwe 14 inch MacBook Pro Wanneer verschijnt het? Mogelijk in het laatste kwartaal van 2021

Mogelijk in het laatste kwartaal van 2021 Wat kost het? Onbekend, maar waarschijnlijk ongeveer evenveel als de MacBook Pro 13 inch (2020): 1.249 euro

MacBook Pro 14 inch (2021): releasedatum en prijs

Er gaan flink wat potentiële releasedata rond als het gaat over de komst van de MacBook Pro 14 inch (2021).

Voorheen werd er voornamelijk gesproken over een release in het derde kwartaal van 2021, maar dat is klaarblijkelijk niet gebeurd. Apple-analist Ming-Chi Kuo stelde dat de 14 inch versie in Q2 of Q3 zou verschijnen.

Een andere doorgaans betrouwbare Apple-leaker, Mark Gurman, sprak ook over een lancering in het midden van 2021, wat het derde kwartaal mogelijk maakte. Aangezien we tot op heden nog geen 14 inch MacBook Pro hebben gezien, is het nog altijd mogelijk dat deze gelijktijdig met de 16 inch MacBook Pro verschijnt. Zeker weten doen we het vooralsnog niet.

Als het aankomt op de prijs, kunnen we enkel een gokje wagen. We verwachten dat de 14 inch variant een vergelijkbaar prijskaartje krijgt als de huidige 13 inch MacBook Pro met M1-chip. Deze begint bij 1.249 euro.

Apple heeft de prijs van de 16 inch Pro ook niet verhoogt ten opzichte van de 15 inch versie van de laptop. We denken (en hopen) daarom dat Apple bij de 14 inch variant om een soortgelijke keuze maakt.

Design

De meest voor de hand liggende verandering in deze aankomende MacBook Pro is uiteraard de vergroting van het scherm van 13 inch naar 14 inch. In wezen gaat het om een verandering van 13,3 inch naar mogelijk 14,1 inch. Dat is in elk geval waar Ming-Chi Kuo over spreekt.

We zien geen reden waarom de MacBook Pro 14 inch (2021) een stuk meer of minder draagbaar zou worden dan zijn voorganger. Apple kreeg het voor elkaar om de randen van het 16 inch model een stuk smaller te maken, waardoor de behuizing niet veel groter werd dan de 15 inch versie.

Een groter scherm was de voornaamste verandering in de originele MacBook Pro 16 inch, maar we verwachten bij de 14 inch versie nog meer aanpassingen aan het design.

Kuo stelt dat de nieuwe MacBook Pro 14 inch (2021) afstand neemt van het 'ronde/gebogen design' dat Apple momenteel gebruikt. Het zou in plaats daarvan overstappen op een platter ontwerp, zoals de iPhone 12.

Daarnaast krijgt de 14 inch MacBook Pro mogelijk een andere schermtechnologie. De laptop zou over een mini-LED-display beschikken, wat moet zorgen voor levendigere kleuren, evenals betere contrasten en een hogere helderheid.

Gurman stelt dat zijn bron gelooft dat Apple van plan is om de schermen van de nieuwe MacBook Pro's (14 en 16 inch) te verbeteren met helderdere panelen die hogere contrasten kunnen leveren, maar er wordt niet gesproken over mini-LED. Niet alle leakers zijn het eens over de komst van deze paneeltechnologie.

Er is mogelijk wel wat slecht nieuws over de Touch Bar, tenzij je niet zo veel met deze functie hebt. Apple zou de aanrakingsgevoelige strip boven het toetsenbord mogelijk willen weglaten in de nieuwe modellen.

Ook Kuo gelooft dat Apple afscheid neemt van de Touch Bar en dat het bedrijf terugkeert naar simpele functietoetsen. Het is niet zeker dat dit daadwerkelijk het geval is, maar Mark Gurman suggereert eenzelfde verandering. Hij weet te vertellen dat Apple versies van de 14 inch en 16 inch MacBook Pro zonder aanraakgevoelige strip heeft getest.

Aan de andere kant wordt er gespeculeerd dat Apple juist een andere weg in wil slaan met de Touch Bar. In plaats van het verwijderen van de strip, zou Apple de Touch Bar mogelijk willen verbeteren met de Force Touch-technologie.

Force Touch stelt je in staat om verschillende functies te activeren op basis van de hoeveelheid druk die je uitoefent op één bepaalde knop. Zo kan er meer functionaliteit worden verpakt in de Touch Bar.

Hoewel het een mooie toevoeging zou zijn, denken we dat de komst ervan onwaarschijnlijk is. Het is gebaseerd op een patent, en het gebeurt vaak genoeg dat patenten niet het daglicht van het daadwerkelijke product zien.

Een ander interessant punt is de mogelijkheid dat de MagSafe-aansluiting terugkeert. Zowel Kuo als Gurman stelt dat de 14 inch (en de 16 inch) versie van de MacBook Pro over deze functie beschikt.

Dit moet sneller opladen mogelijk maken. Daarnaast maakt het gebruik van een magnetische aansluiting, waardoor de kabel er automatisch uit wordt getrokken als er spanning op komt te staan. Als je per ongeluk over de kabel struikelt, zal je laptop daardoor netjes op zijn plek blijven staan.

Als MagSafe terugkeert, is het niet duidelijk of Apple de mogelijkheid om via USB-C op te laden behoudt.

Als we het toch over de poorten hebben: naar verluidt beschikt de 14 inch MacBook Pro over meer poorten, aldus Kuo. Behalve "meer types input- en output-poorten" en de "meeste gebruikers hoeven geen aparte dongle meer te kopen" weten we echter niet veel over de poorten. Het klinkt vooralsnog veelbelovend.

Recentelijk stelt Apple-leaker Luke Miani dat de MacBook Pro 14 inch (2021) over een SD-kaartsleuf met UHS-II-ondersteuning komt. Ook zou er een Touch ID-knop met achtergrondverlichting komen. Deze zou bestaan uit verschillende kleine LED's die een bepaalde animatie kunnen tonen.

Overige leaks en geruchten

We weten al dat Apple afscheid heeft genomen van processoren van Intel en deze heeft vervangen voor zijn eigen M1-chip. De 14 inch opvolger zal ongetwijfeld gebruik blijven maken van Apples nieuwe ARM-architectuur. Het gaat waarschijnlijk zelfs om een verbeterde versie van de M1-chip.

Gurman stelt dat de MacBook Pro 14 inch beschikt over een "next-gen versie" van Apples processor. Deze zou "meer cores en verbeterde graphics" leveren.

Mogelijk krijgt de vernieuwde chip de naam M1X. Deze beschikt naar verluidt over twaalf of zelfs twintig cores. De cores zullen echter niet op vol vermogen draaien. Enkele betreffen efficiënte cores. Er zijn naar verluidt acht gewone cores en vier cores met laag vermogen.

Zoals we hoorden van @LeaksApplePro op Twitter: “Als je denkt dat de M1 snel is, heb je de M1X nog niet gezien". We denken inderdaad dat de M1 snel is; zeer snel zelfs. Het is interessant om te zien in hoeverre de M1X-chip dit kan overtreffen.

Er wordt gesuggereerd dat de Apple M1X-chip krachtig genoeg is om te concurreren met de nieuwste Nvidia GeForce RTX 3070-kaart voor laptops. Dit zou betekenen dat de nieuwe MacBook Pro als gaming-laptop gebruikt kan worden. Het is bovendien een geweldige optie voor creatievelingen die gebruikmaken van veeleisende software.

Een ander gerucht stelt dat de MacBook Pro 14 inch (2021) over een Apple Silicon-processor met tien cores beschikt. Acht daarvan zouden high-performance cores zijn, de andere twee zijn naar verluidt efficiency cores. Dit wordt gepaard met 64GB aan geheugenopslag. Miani stelt echter dat het RAM-geheugen maximaal 32GB betreft.

Kuo gelooft dat het koelsysteem verbeterd wordt. Het nieuwe 14 inch model beschikt naar verluidt over dezelfde heatpipe als de bestaande MacBook Pro 16 inch. Deze is blijkbaar te sterk voor de huidige MacBook Pro 13 inch, en moet voor een flinke prestatieboost zorgen. In combinatie met een betere koeling, werkt een CPU nu eenmaal sneller.

Vooralsnog gaat het om geruchten. We moeten het nieuws dan ook met een korrel zout nemen, totdat Apple (of leakers als Kuo en Gurman) meer informatie over de laptop naar buiten brengt.