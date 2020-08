Lyon vs Bayern München live stream: bekijk de Champions League wedstrijd overal

Is er iemand in staat om FC Hollywood tegen te houden dit seizoen? Na de verpletterende 8-2 zege op Barcelona lijkt er geen kruit opgewassen te zijn tegen de Duitse grootmacht. In de halve finale treft het sterrenensemble Olympique Lyon. Een gevaarlijke outsider, maar hebben ze genoeg kwaliteit om het vuur aan de Duitse schenen te leggen? Tegen Manchester City werd in ieder geval duidelijk dat ze geen grote opponenten schuwen. Wij vertellen je hoe je een Lyon vs Bayern München live stream kunt kijken.

Lyon vs Bayern München live stream Lyon vs Bayern München start om 21:00 in de Benelux. De halve finalewedstrijd wordt gespeeld over één match en vindt plaats in het Estádio José Alvalade van Sporting Lissabon.

Uiteraard zijn de underdogs vanavond Lyon. Ze zijn door velen onderschat, al is dat gezien de 7e plek die de ploeg innam in de Franse competitie niet zo heel gek. City weet er na de 3-1 verliespartij in ieder geval alles van. Ook Juventus onderschatte de ploeg ruim een week geleden al in een spannend duel.

Bayern wordt daarentegen door waarschijnlijk niemand meer onderschat. Het team van Hansi Flick heeft nu 24 van haar laatste 25 wedstrijden gewonnen (ja, dat lees je goed). De Beierse ploeg excelleert ook in het miljoenenbal. Na een oorwassing voor Chelsea en Barcelona zou het ons niets verbazen als Lyon hetzelfde lot is beschoren. Met maar liefst zes spelers die tegen Barcelona een doelpunt wisten te maken is er aan scorend vermogen in ieder geval geen gebrek.

Het tegenhouden van zo een indrukwekkende aanval behoort waarschijnlijk tot een van de zwaarste taken waarmee je een elftal op kunt zadelen. Gelukkig kan Lyon putten uit zeer goede resultaten tegen andere grootmachten in Europa.

Ben je klaar voor de actie van vanavond? Lees hieronder meer over hoe je een Lyon vs Bayern München live stream overal ter wereld kunt kijken.

Gebruik een VPN om buitenshuis Champions League voetbal te kijken

Wil je de razend interessante wedstrijd van vanavond niet missen, maar ben je op het moment van de wedstrijd niet thuis? Dan is het fijn om te weten dat je overal ter wereld de wedstrijd kunt bekijken via een VPN. Het gebruiken van een VPN is waarschijnlijk makkelijker in gebruik dan je wellicht denkt.

Een VPN stelt jou in staat om je IP-adres aan te passen, waardoor het lijkt alsof jij je op een compleet andere locatie bevindt. We hebben honderden VPN-diensten getest, en NordVPN behoort tot een van de betere VPN's. NordVPN heeft momenteel een ontzettend scherp geprijsde deal voor jou: koop een 2-jarig NordVPN abonnement voor slechts €3,30 per maand. Een VPN is echter veel meer dan enkel een oplossing om voetbalwedstrijden overal ter wereld te bekijken; denk aan het bekijken van Netflix-content wat officieel niet in jouw land beschikbaar is, extra veilig winkelen en online bankieren, en het downloaden van torrents.

Stream Lyon vs Bayern München live in Nederland

In Nederland heeft Talpa het recht om deze match uit te zenden. De wedstrijden worden uitgezonden via het SBS6 op televisie, en het online platform KIJK stelt gebruikers in staat om online de wedstrijd live te volgen. Hier kun je gratis een account aanmaken, waarna je de wedstrijd live kunt bekijken. De aftrap vindt plaats om 21:00 Nederlandse tijd, en enkele minuten voor de aftrap kunnen gebruikers live meekijken via de website. Daarnaast heb je de optie om via de KIJK-app de wedstrijd te volgen. Bevind je jezelf buiten Nederland, maar wil je wel de wedstrijd bekijken? Schaf dan een VPN aan en volg de instructies om de Lyon vs Bayern München live stream alsnog te kunnen bekijken.

Stream Lyon vs Bayern München in België