Liverpool vs Atletico Madrid live stream: bekijk de Champions League clash overal

Liverpool moet een 0-1 verliespartij zien te overkomen op het eigen Anfield vanavond om door te kunnen gaan naar de kwartfinales van de Champions League. Heel makkelijk gaat dat niet worden, want de verdediging van Atletico Madrid is ijzersterk. Mis geen moment van deze spannende pot dankzij onze Liverpool vs Atletico Madrid live stream gids.

Hoewel Atletico in de heenwedstrijd goede zaken heeft verricht, kan Liverpool hoop putten uit de relatief matige (Europese) vorm waarin de Spaanse grootmacht in verkeert; van de laatste zes uitwedstrijden in de Champions League heeft het team er slechts één weten te winnen. In de Spaanse competitie staat Atletico bovendien op een teleurstellende zesde plaats.

Liverpool vs Atletico Madrid live stream - waar en wanneer De Champions League wedstrijd tussen Liverpool vs Atletico Madrid vindt plaats op Anfield in Liverpool. De aftrap is om 21:00 CET.

Ondanks dat het team van Klopp de laatste weken geen al te sterke indruk heeft achtergelaten, zijn de cijfers van de Reds alsnog verbluffend; van de 21 thuiswedstrijden wist Liverpool er maar liefst 19 te winnen. Ook mogen we de twaalfde man niet vergeten op Anfield om het team naar een overwinning te juichen.

Er is meer goed nieuws voor Liverpool: captain Jordan Henderson is naar verluidt weer fit genoeg om in ieder geval bij de selectie te zitten voor de wedstrijd van vanavond. De vormdip begon min of meer ook toen Henderson geblesseerd uitviel.

De Braziliaanse topkeeper Alisson is helaas nog altijd geblesseerd. Voor hem in de plaats vanavond komt Adrian, die al enkele wedstrijden Alisson heeft mogen vervangen. Bij Atletico lijkt Thomas Partey weer terug te keren in de basis. Álvaro Morata lijkt de voorkeur te krijgen boven Diego Costa in het elftal van vanavond.

Lees hieronder hoe je een Liverpool vs Atletico Madrid live stream overal ter wereld kunt bekijken.

VPN gebruiken om Champions League voetbal buitenshuis te kijken

Wil je de wedstrijd van vanavond zeker niet missen, maar ben je niet thuis? Wees gerust; aan de hand van een VPN kun je alsnog deze voetbalwedstrijd waar dan ook ter wereld bekijken. Een VPN gebruiken is minder lastig in gebruik dan je wellicht denkt.

Een VPN geeft je de optie om je IP-adres aan te passen, waardoor het lijkt alsof jij je op een compleet andere locatie bevindt. We hebben honderden VPN-diensten getest, en NordVPN behoort tot een van de betere diensten. NordVPN heeft momenteel een ontzettend scherp geprijsde deal voor jou: koop een 3-jarig NordVPN abonnement voor slechts €3,10 per maand. Vervolgens krijg je hier een plan van 1 maand, 1 jaar, 2 jaar of 3 jaar daar bovenop. Welk plan je exact krijgt? Dat wordt willekeurig voor jou gekozen. Een VPN is echter veel meer dan enkel een oplossing om voetbalwedstrijden overal ter wereld te bekijken; denk aan het bekijken van Netflix-content wat officieel niet in jouw land beschikbaar is, extra veilig winkelen en online bankieren, en het downloaden van torrents.

Stream Liverpool vs Atletico Madrid live in Nederland

In Nederland heeft Talpa het recht om elke wedstrijddag één match uit te zenden. De wedstrijden worden uitgezonden via het Talpa-kanaal Veronica op televisie, en het online platform KIJK stelt gebruikers in staat om online de wedstrijd live te volgen. De aftrap voor Real Madrid vs Manchester City vindt plaats om 21:00 Nederlandse tijd, en enkele minuten voor de aftrap kunnen gebruikers live meekijken via de website. Ook is het mogelijk om via de KIJK-app de wedstrijd te volgen. Bevind je jezelf buiten Nederland, maar wil je wel de wedstrijd bekijken? Schaf dan een VPN aan en volg de instructies om de live stream alsnog te kunnen bekijken.

Stream Liverpool vs Atletico Madrid in België

Wil je alle Champions League-wedstrijden in België bekijken? Dan dien je een abonnement te nemen op Proximus All Sports. Deze betaalzender is beschikbaar in België en beschikt over de rechten van de Champions League en meer. Heb je een abonnement op deze dienst, maar zit je niet in België vanavond? Dan is het mogelijk om via een VPN alsnog de wedstrijd tussen Real Madrid en Manchester City te bekijken.