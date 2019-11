Lille vs Ajax live stream: zo bekijk je de Champions League overal ter wereld

Na het gelijkspel tussen Chelsea en Ajax in een zinderende wedstrijd in Londen, mag de ploeg uit Amsterdam zich nu opmaken voor een lastige uitwedstrijd in Lille tegen OSC Lille. Scroll naar beneden voor meer info over hoe je een live stream van Lille vs Ajax kunt bekijken, waar dan ook ter wereld.

Lille vs Ajax live stream - waar en wanneer De Champions League wedstrijd tussen Lille en Ajax vindt plaats in Stade Pierre-Mauroy in Lille. De aftrap is om 21:00 lokale tijd. Aangezien er geen tijdsverschil is tussen Frankrijk en Nederland & België, begint de wedstrijd hier ook op hetzelfde tijdstip.



De strijd in Champions League groep H is nog in volle gang. Hoewel Lille in theorie nog kans maakt om door te gaan naar de knockout-fase van de Champions League, lijkt de strijd te gaan om Ajax, Chelsea, en Valencia; alle drie de ploegen hebben 7 punten behaald in vier wedstrijden.

Vergeleken met de eerste ontmoeting lijkt Ajax nu de grote favoriet te zijn. Waar eerder nog beweerd werd dat de ploegen redelijk gelijkwaardig zouden zijn (mede door het vertrek van enkele belangrijke spelers bij Ajax), blijkt na vier wedstrijden dat Lille waarschijnlijk het onderspit delft.

Gezien de rode kaarten van Blind en Veltman moet Ajax-coach Ten Hag het nodige sleutelen aan de opstelling. Waarschijnlijk wordt de defensieve linie versterkt met Edson Álvarez en Perr Schuurs. Met verdediger Jurriën Timber neemt Ajax bovendien een debutant mee.

Lees verder om erachter te komen hoe je deze op papier interessante wedstrijd overal ter wereld kunt zien.

Stream Lille vs Ajax live in Nederland

In Nederland heeft Talpa de rechten voor de Champions League-wedstrijden van Ajax. De wedstrijden worden uitgezonden via het Talpa-kanaal Veronica op televisie, en het online platform KIJK stelt gebruikers in staat om online de wedstrijd live te volgen. De aftrap vindt plaats om 21:00, en enkele minuten voor de aftrap kunnen gebruikers live meekijken via de website. Ook is het mogelijk om via de KIJK-app de wedstrijd te volgen. Bevind je jezelf buiten Nederland, maar wil je wel de wedstrijd bekijken? Schaf dan een VPN aan en volg de instructies om de live stream alsnog te kunnen bekijken.

Stream Lille vs Ajax in België

Wil je alle Champions League-wedstrijden in België bekijken? Dan dien je een abonnement te nemen op Proximus All Sports. Deze betaalzender is beschikbaar in België en beschikt over de rechten van de Champions League en meer. Heb je een abonnement op deze dienst, maar zit je niet in België vanavond? Dan is het mogelijk om via een VPN alsnog de wedstrijd tussen Lille en Ajax te bekijken.