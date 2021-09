Life is Strange: True Colors: eerste episode is veelbelovend

Op 10 september verschijnt de nieuwste telg in de Life is Strange-franchise, genaamd Life is Strange: True Colors. Het is een compleet nieuw verhaal, met een fonkelnieuw hoofdpersonage die over een unieke superkracht beschikt.

In Life is Strange: True Colors stap je in de schoenen van Alex Chen. Een stoer uitziende chick met een voorliefde voor muziek, maar uiteraard met de nodige bagage. Je bent zojuist gearriveerd in de mijnstad Haven Springs, in Colorado, waar je jouw lang verloren broer bezoekt.

Zoals je gewend bent van de vorige Life is Strange-games vormt deze levendige locatie de start van een emotionele rollercoaster voor het hoofdpersonage. Ook Alex heeft een speciale gave. Dit keer gaat het om de bovennatuurlijke kracht om sterke emoties van anderen te absorberen én te manipuleren.

Alex ziet aura's van mensen om haar heen en kan de pijn en emoties van anderen voelen. Het is een indrukwekkende kracht, die Alex de nodige problemen bezorgd. Haar emo-gave brengt een verfrissende nieuwe adaptatie binnen de franchise met zich mee. Life is Strange: True Colors zit dan ook vol met vernieuwingen. Naast een nieuw hoofdpersonage en een nieuwe speciale gave beschikt de game over een nieuwe releasemethode, evenals een nieuwe ontwikkelaar.

Alex Chen in een platenwinkel. (Image credit: Square Enix)

We zijn enkele uren met de game aan de slag gegaan en hebben de eerste episode doorlopen. Alex Chen is een personage die we niet eerder hebben gezien en op het eerste zicht hangt er veel mysterie rond haar. Je weet vrij weinig van Alex als persoon, hoewel je stukje bij beetje steeds meer over haar en haar verleden te weten komt. Exact zoals je gewend bent van dit soort verhalende Square Enix-games.

Zoals je in de trailers hebt kunnen zien, bevindt Alex' broer Gabe zich niet meer onder de levenden. Zijn dood wordt afgedaan als ongeluk, maar Alex is hier niet van overtuigd en zal er alles aan doen om dit tot de bodem uit te zoeken.

De eerste indrukken van Haven Springs zijn veelbelovend. De kleuren van de natuurrijke omgeving zijn levendig en het stadje lijkt te bruisen. Als nieuweling in de stad word je vrijwel direct welkom geheten door de inwoners en je sluit al snel nieuwe vriendschappen. Toch is niet alles rozengeur en maneschijn. We zullen je niet lastigvallen met belangrijke spoilers, maar neem van ons aan dat je je klaar moet maken voor een wilde rit.

We speelden True Colors op de PlayStation 5, waar de game er prachtig uitziet. Er is ray-tracing aanwezig, welke je handmatig moet inschakelen. Jammer genoeg draait de game op deze krachtigere console zichtbaar niet op 60 fps. Het is niet duidelijk of dit in de toekomst wel beschikbaar wordt, al draait de originele Life is Strange op de PS4 Pro en PS5 wel op deze framerates. Voor de soepelste ervaring ben je voorlopig waarschijnlijk het beste af met de PC-versie, zoals dit bij voorgaande delen van Life is Strange ook het geval is.

Hoewel de eerste episode zeker naar meer smaakt, is het lastig om te zeggen hoe de game zich in zijn geheeld verhoudt tot de rest van het genre. De gave van Alex biedt interessante nieuwe mogelijkheden en er is nog een hoop dat we over haar als persoon te weten willen komen. Life is Strange: True Colors is vooralsnog zeer veelbelovend.

Benieuwd naar Life is Strange: True Colors? Binnenkort lees je ook onze volledige review op TechRadar.

Hoe verschilt True Colors van Life is Strange?

Waar nieuwe titels binnen de Life is Strange-franchise normaal gesproken door Dontnod Entertainment worden gemaakt, ligt dit nu anders. Life is Strange: True Colors is ontwikkeld door Deck Nine (Life is Strange: Before the Storm). Ondanks de andere maker, is het duidelijk dat de ontwikkelaar met True Colors dicht bij de originele LiS-games wil blijven. Of dat geheel lukt, dat valt echter te betwijfelen.

Voor het eerst is Life is Strange vanaf dag één volledig speelbaar. Voorheen werden LiS-games gereleaset in verschillende episodes, waarbij je tussen de hoofdstukken door een poosje moest wachten om het verhaal voort te kunnen zetten. Dit is niet langer het geval. De volledige game is in één zitting door te spelen (als je daarvoor de tijd en het enthousiasme hebt). Hierdoor blijf je beter in het verhaal hangen en blijf je meer betrokken bij Alex als hoofdpersonage.

In de originele Life is Strange, ontdekt protagonist Max haar speciale gave om de tijd te manipuleren tijdens het eerste hoofdstuk. Ook Daniel komt op die manier achter zijn telekinetische krachten in Life is Strange 2. Het verschil in True Colors is dat Alex dit maal al op de hoogte is van haar 'talent'.

Alweer een verhalende episodische game?

Life is Strange: True Colors sluit zich achter een steeds langer wordend rijtje verhalende episodische games aan. De oorspronkelijke ontwikkelaar van de franchise, Dontnod Entertainment, heeft er al heel wat op zijn naam staan. Naast Life is Strange en Life is Strange 2, was de maker ook afhankelijk voor Twin Mirror en de recente titel Tell Me Why uit 2020.

Ook Quantic Dream bracht soortgelijke verhaalgedreven games uit, waar keuzes duidelijk consequenties hebben op het verloop van het verhaal, waaronder Heavy Rain, Beyond: Two Souls en Detroit: Become Human.

Kenmerkend aan het genre zijn de impactvolle verhalen die worden behandeld. De hoofdpersonages maken (fictieve) heftige en ingrijpende gebeurtenissen mee. Door de focus op het verhaal hebben deze zware onderwerpen des te meer impact.

Er worden maatschappelijke topics behandeld, waaronder door middel van een transgender hoofdpersoon in Tell Me Why en LGTB-personages Max en Chloe uit de originele Life is Strange. Daarnaast komt er ook geweld voor bij, in de vorm van sterfgevallen, mishandeling et cetera.

De transgender hoofdpersonage in Tell Me Why. (Image credit: Dontnod)

De games zijn stuk voor stuk vrij positief ontvangen (hoewel Twin Mirror wel wat magertjes was). Het populaire genre biedt reden genoeg om de reeks voort te zetten. Iedere keer weer moeten de makers een nieuw impactvol verhaal bedenken en overbrengen. Het moet zowel uniek als vertrouwd aanvoelen. De ontwikkelaars hebben klaarblijkelijk een enorme creativiteit om uit te putten, aangezien het ze steeds weer lukt om intrigerende, boeiende verhalende games af te leveren.

Games als Life is Strange: True Colors zijn een fantastische afwisseling op actievolle avonturengames, shooters en openwereldgames. Zolang er genoeg basis is voor een sterk en origineel verhaal, zal dat zo blijven. We kunnen niet wachten om te zien hoe het verhaal van Alex Chen afloopt, welke mysteries we ontrafelen en wat de toekomst voor het genre brengt.

Life is Strange: True Colors is vanaf 10 september verkrijgbaar voor PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One en Google Stadia. Eind september wordt ook de apart verkrijgbare DLC Wavelengths beschikbaar. De Nintendo Switch-versie is uitgesteld tot later dit jaar. Deck Nine maakte op Twitter ook bekend dat de Life is Strange Remastered Collection is vertraagd tot begin 2022.