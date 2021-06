Koop de iPhone 12 Mini voor nog geen 650 euro tijdens Amazon Prime Day

Amazon Prime Day 2021 is officieel van start, en dat gaat gepaard met de nodige fantastische aanbiedingen. Naast dat we je aanraden om eens in de zoveel tijd onze vele overzichtsartikelen te bekijken, lichten we ook gedurende de dagen diverse top deals voor je uit. Te beginnen met de iPhone 12 Mini, die je nu voor wel heel weinig geld in huis haalt.

De iPhone 12 Mini behoort nog altijd tot een van de meest recent uitgebrachte iPhones van dit moment, aangezien de iPhone 13 in nog geen velden of wegen te bekennen is. Vanuit de community is er al jaren vraag naar een écht kleine smartphone, en de iPhone 12 Mini is het antwoord van Apple op die vraag. Het toestel is zó goed dat hij bij onze koopgids kleine smartphones nog altijd fier bovenaan staat.

De iPhone 12 Mini kent een adviesprijs van 809 euro voor het instapmodel. Tijdens Amazon Prime Day 2021 zakt de prijs niet alleen onder de grens van 700 euro, maar ook onder de grens van 600(!) euro.

UPDATE: De rode iPhone 12 Mini is inmiddels uitverkocht. Wel vind je de overige kleurversies nog voor een prijs rond de 650 euro terug in de webshop van Amazon.

iPhone 12 Mini Amazon Prime Day deal

In onze iPhone 12 Mini review geven we de smartphone een score van 4,5 uit 5. De grootste pluspunten zijn naar onze mening: het kleine doch aantrekkelijke design, het fantastische display, en de aanwezigheid van een 5G-ready chipset.

Ben je nog in de markt voor een compacte smartphone of wil je gewoon voor weinig geld een high-end iPhone op de kop tikken? Dan hebben we goed nieuws voor je: tijdens Amazon Prime Day 2021 is de (PRODUCT) RED-versie van de iPhone 12 Mini voor slechts 599 euro verkrijgbaar.

Hieronder hebben we deze speciale deal voor je uitgelicht. Mocht je een andere kleur willen, dan kun je de iPhone 12 Mini alsnog vrij voordelig in huis halen.

Tip: Bevind je jezelf in België en word je onverwachts doorgestuurd naar Amazon Duitsland? Wijzig dan de term ‘Amazon.de’ in de URL in ‘Amazon.nl’ en je komt uit bij de juiste pagina!

iPhone 12 Mini (64GB) voor €641,25,- i.p.v. €809,-

De iPhone 12 Mini is de eerste kleine smartphone van Apple in jaren met high-end specificaties. Ideaal voor iedereen die op zoek is naar een broekzakvriendelijk toptoestel.Deal bekijken