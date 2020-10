Juventus vs Barcelona live stream: bekijk de Champions League topper overal ter wereld

Na de zeer vermakelijke wedstrijd tussen Atalanta en Ajax is het vanavond de hoogste tijd om ons op te maken voor een echte titanenstrijd. In Turijn neemt de Italiaanse grootmatch Juventus het op tegen het Spaanse Barcelona. Aangezien beide ploegen de vorige keer hun eerste duel wisten te winnen, gaat dit om de koppositie in groep G.

Juventus vs Barcelona live stream - waar en wanneer De Champions League-wedstrijd tussen Juventus en Barcelona vindt plaats in het Allianz Stadium in Turijn. De aftrap is om 21:00 CEST.

Sportieve revanche voor Barcelona?

Ondanks de winst vorige week op het Portugese Ferencvárosi staan de zaken er niet bijzonder goed voor bij het Barcelona van Ronald Koeman. De Nederlandse trainer wist met zijn ploeg bijvoorbeeld al drie competitiewedstrijden op rij niet te winnen. Met name afgelopen weekend kwam het verlies tegen Real Madrid in eigen huis hard aan.

Alsof de teleurstellende resultaten nog niet erg genoeg zijn, is er ook heibel in het bestuur van Barcelona. Na jarenlange geklaag van zowel supporters als spelers binnen het team heeft nu voorzitter Bartomeu ervoor gekozen om op te stappen. Het is nog maar de vraag wie de nieuwe voorzitter wordt, en of diegene ook door wil gaan met Ronald Koeman.

Gelukkig voor Barcelona zijn de meeste spelers wel gewoon weer fit. Het grootste verlies is Philippe Coutinho. De Braziliaanse topvoetballer heeft afgelopen weekend een hamstringblessure opgelopen en is niet op tijd fit voor de wedstrijd van vanavond.

Aan de kant van Juventus is er één grote speler die mist, en misschien wel de meest belangrijke: Cristiano Ronaldo. Een tijdje terug testte de sterspeler positief op het coronavirus, waarna hij in quarantaine is gegaan. De uitslag van de laatste test gisteravond gaf aan dat hij nog altijd positief was. Vandaar dat Juventus het zonder hem moet stellen.

Gebruik VPN om Champions League voetbal te kijken

Stream Juventus vs Barcelona live in Nederland

In Nederland heeft Talpa de rechten voor de Champions League-wedstrijden. De wedstrijden worden uitgezonden via het Talpa-kanaal Veronica op televisie, en het online platform KIJK stelt gebruikers in staat om online de wedstrijd live te volgen. De aftrap vindt plaats om 21:00, en enkele minuten voor de aftrap kunnen gebruikers live meekijken via de website. Ook is het mogelijk om via de KIJK-app de wedstrijd te volgen. Bevind je jezelf buiten Nederland, maar wil je wel de wedstrijd bekijken? Schaf dan een VPN aan en volg de instructies om de live stream alsnog te kunnen bekijken.

Stream Juventus vs Barcelona in België