Krijgt de iMac een drastische designupdate?

De Apple iMac heeft een revolutie teweeggebracht in de computerwereld bij zijn lancering. Hij creëerde volledig nieuwe verwachtingen van een all-in-one. De lompheid van een desktop heeft plaatsgemaakt voor een (toentertijd) slank all-in-one design dat sindsdien voortdurend is bijgewerkt. Het huidige uiterlijk van een uit de kluiten gewassen monitor kan wel eens enkele stevige veranderingen ondergaan voor het volgende herontwerp.

Apple heeft deze volgende ontwerprevolutie misschien zelfs net aangevraagd bij het Amerikaanse patentbureau. AppleInsider meldt dat de aanvraag voor een "elektronisch apparaat met een glazen behuizing" net is gepubliceerd. De bijgevoegde afbeeldingen tonen een toestel zonder het iconische geborsteld aluminium waar Apple om bekend staat. In de plaats daarvan zien we nu een volledig glazen ontwerp.

Volgens het patent zal het bovenste gedeelte het display bevatten en het onderste deel zowel een toetsenbord, trackpad als de aansluitingen. Die twee delen worden op hun beurt verbonden met een "doorlopend, gebogen oppervlak".

Het patent vermeldt ook een ondersteunende structuur om het glazen display rechtop te houden. Daarin kunnen eveneens de processor en andere hardware verwerkt zitten. Het ziet er naar uit dat het grootste deel van de rekenkracht in die ondersteunende structuur zal worden ondergebracht. Het glazen oppervlak zal dan enkel sensoren bevatten voor de invoer, het display en de camera.

Wanneer zien we deze nieuwe iMac?

Het is nog te vroeg om te zeggen dat dit de definitieve toekomst van de iMac is, maar het is zeker een innovatieve weg die Apple kan inslaan. Hoewel het patent pas op 23 januari 2020 is gepubliceerd, is het al in mei 2019 ingediend. Apple zit dus al langer met dit idee.

Het patent laat veel variaties toe in materialen en functionaliteit, zoals een vouwbaar toetsenbord. Veel concrete details zijn er op dit moment echter nog niet.