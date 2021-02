iPhone SE 3 releasedatum, prijs, nieuws, leaks en geruchten

The iPhone SE (2020) could get a 2021 successor

De iPhone SE (2020) was een van de meest opwindende smartphones van 2020, en gaf ons geweldige hardware en software van Apple in een compact formaat en tegen een relatief lage prijs.

We hoopten bij de lancering van de iPhone 12 nieuws te krijgen over een opvolger, maar dat was niet het geval. We kregen wel de iPhone 12 Mini te zien, wat een compacte nieuwe iPhone is, maar deze is nog steeds een stuk duurder dan een SE-versie.

Dit was geen volledig nieuw concept voor het bedrijf. Het volgde hiermee de originele iPhone SE van 2016, maar het was een concept dat Apple daarna een tijdje niet meer heeft aangeraakt.

Het toestel werd ook goed onthaald, dus we denken dat we waarschijnlijk een follow-up te zien gaan krijgen. We hebben nog niet veel van deze smartphone gehoord, maar we verzamelen hier alle geruchten en nieuwtjes van zodra ze binnen komen, dus blijf zeker een kijkje nemen voor de nieuwste informatie.

Hieronder kan je alle informatie terugvinden die we momenteel hebben, samen met een lijstje van zaken die we graag in de iPhone SE 3 willen zien verschijnen.

Update: Een bron stelt dat de iPhone SE 3 reeds in april kan verschijnen.

In het kort

Wat is het? De volgende betaalbare iPhone.

De volgende betaalbare iPhone. Wanneer verschijnt het? Mogelijk in april.

Mogelijk in april. Hoeveel zal het kosten? Waarschijnlijk rond de 489 euro.

iPhone SE 3 releasedatum en prijs

De iPhone SE (2020) verscheen in april 2020, dus als Apple hier met jaarlijks wederkerende lanceringen werkt, dan mogen we de iPhone SE 3 misschien in april 2021 verwachten. Hier moeten we echter wel melden dat Apple de eerste iPhone SE in 2016 lanceerde, dus dit is verre van een garantie.

Dit gezegd zijnde, de Japanse blog MacOtakara meldde, nadat het een bericht had gekregen van Chinese leveranciers, dat de iPhone SE 3 in april wordt aangekondigd, dus het is zeker een optie.

Aan de andere kant hebben we eerder enkele leaks opgevangen die suggereren dat er dit jaar geen iPhone SE 3 komt, dus de toekomst van dit toestel is, op zijn zachtst gezegd, onzeker.

Analisten van Wedbush Securities hebben gesuggereerd dat er rond februari een goedkopere 4G-versie van de iPhone 12 zou verschijnen.

Ook al moeten we dit met een korreltje zout nemen, het is onwaarschijnlijk dat Apple een iPhone SE 3 rond diezelfde periode zou lanceren, wat ons een suggestie lijkt dat we nog even zullen moeten wachten. Deze 4G-iPhone zou spirituele opvolger van de iPhone SE 3 kunnen zijn, maar meer dan ook niet.

We moeten ook rekening houden met de iPhone SE Plus. Deze zou een tijdje na de iPhone SE (2020) worden gelanceerd. Ook al hebben we er al een tijdje niets meer van vernomen, Ming-Chi Kuo (een analist met een mooi parcours als het op Apple aankomt) beweerde in april 2020 dat de iPhone SE Plus niet zou verschijnen voor de tweede helft van 2021.

Dus dit is nog een toestel dat in de plaats van de iPhone SE 3 kan verschijnen. Misschien komt er zelfs een iPhone SE 3 en iPhone SE 3 Plus. Het wordt nogal moeilijk om te voorspellen.

Als het op de prijs aankomt, dan hebben we nog geen nieuws zien verschijnen. Als de iPhone SE (2020) op 489 euro start, dan zal de iPhone SE 3 in een gelijkaardige prijsklasse zitten, en mogelijk zelfs hoger.

De iPhone SE 3 verschilt mogelijk niet veel van prijs met zijn voorganger (boven) (Image credit: Future)

iPhone SE 3 nieuws, leaks en geruchten

We hebben nog niet veel van de iPhone SE 3 vernomen, maar als hij wat op de iPhone SE Plus lijkt, dan zal hij waarschijnlijk een groter scherm hebben dan de 4,7 inch iPhone SE (2020). Geruchten stellen dat hij eerder met 5,5 of 6,1 inch komt.

De iPhone SE (2020) verscheen met de laatst beschikbare Apple chipset, dus we vermoeden dat de iPhone SE 3 dit ook zal doen met de A14 Bionic die we in de de iPhone 12 zagen verschijnen.

Wat we willen zien

De iPhone SE (2020) was een knappe smartphone, maar er is altijd ruimte voor verbetering, dus dit is wat we zeker in de iPhone SE 3 willen zien verschijnen.

1. Een modern ontwerp

Het ontwerp van de iPhone SE (2020) was eerder ouderwets, en het had zeker een ouder ontwerp dan de rest van de huidige iPhone-reeks. We willen hier dus graag een update zien bij de iPhone SE 3.

Dat houdt in dat we de home button willen zien verdwijnen, samen met de grote bezels boven- en onderaan voor die meer moderne uitstraling. Zo kan Apple het scherm vergroten zonder dat het de algemene grootte van het toestel moet wijzigen. Ze kunnen ook het scherm zo laten en de smartphone verder inkrimpen.

2. Een OLED-scherm met een hogere resolutie

Het scherm van de iPhone SE (2020) is niet indrukwekkend (Image credit: Future)

De iPhone SE (2020) heeft een IPS LCD-scherm met een resolutie van 750 x 1334, wat niet echt bepaald next-gen is.

Er gelden natuurlijk altijd beperkingen bij middenklasse smartphones, maar als je weet dat de OnePlus Nord en Google Pixel 4a, beide toestellen in dezelfde prijsklasse, een hogere resolutie en OLED-technologie hebben, dan is het moeilijk om te geloven dat Apple dit niet zal voorzien in het volgende iPhone SE-model.

Dat gezegd zijnde, Apple gaat puur op specs nooit de strijd aan met Android, dus verwacht maar niet dat je een van beide krijgt.

3. Betere batterijlevensduur

De iPhone SE (2020) heeft een batterij met een beperkte 1.821mAh, wat misschien redelijk lijkt gezien de beperkte grootte van het toestel, maar bij ons hield het toestel het slechts een dag vol.

Dat is niet verschrikkelijk, maar ook verre van indrukwekkend, dus we willen graag een grotere batterij in de iPhone SE 3, of eentje die efficiënter is.

4. Klein, maar betaalbaar

De iPhone SE (2020) valt op door zijn beperkte grootte en relatief betaalbare prijs, en dat willen we ook bij de iPhone SE 3 zo houden.

Er zijn niet veel compacte smartphones op de markt, of toch zeker geen met interessante specs. IPhones staan ook niet bekend voor hun lage prijs, dus deze twee dingen zouden een perfecte combinatie opleveren.

5. Meer camera's

De iPhone SE (2020) had slechts één camera achteraan, wat niet echt voldoende is (Image credit: TechRadar)

De iPhone SE (2020) had slechts één camera achteraan, in combinatie met een selfiecamera. Ook al kan deze camera goed werken, toch krijg je met meer lenzen een aardige boost in veelzijdigheid.

De iPhone 11 kwam met slechts twee lenzen, dus we verwachten niet geweldig veel van de iPhone SE 3, maar als je stilstaat bij het feit dat de OnePlus Nord en Motorola Moto G 5G Plus vier camera's achteraan hebben, en twee vooraan, dan zou je denken dat een extra lens misschien niet teveel gevraagd is.

6. 5G

Op het moment van schrijven heeft enkel de iPhone 12-reeks 5G. We hopen dat Apple deze tech ook naar de iPhone SE 3 laat doorsijpelen, aangezien dit reeds aanwezig is bij de rivalen van de SE (2020), waaronder de OnePlus Nord, Motorola Moto G 5G Plus en Pixel 4a 5G.

7. Een hogere beeldverversing

Een hoge beeldverversing is nog een functie waar veel rivalen mee uitpakken. De iPhone SE (2020) heeft een beeldverversing van 60Hz, wat tot voor kort de norm was. Nu zijn er echter een boel modellen met een beeldverversing van 90Hz of 120Hz.

Ook de iPhone 12-reeks kwam met de vertrouwde 60Hz, en het doet ons vermoeden dat een hogere beeldverversing geen prioriteit is voor Apple.

Het zou wel leuk zijn hier met de iPhone SE 3 verandering in te zien komen, maar het zou ook een beetje gek zijn als het bedrijf dit toestel zou kiezen om plots een hogere beeldverversing aan te bieden. We mogen wat dromen, toch?