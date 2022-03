iPhone SE 2022 officieel: Apple's nieuwe goedkope iPhone

Apple heeft zojuist de nieuwe iPhone SE 2022 aangekondigd. Het gaat om de derde generatie van de SE-lijn. Het betaalbaardere toestel van Apple volgt de iPhone SE 2020 op.

Naast de nieuwe iPhone SE heeft Apple ook een gloednieuwe pc met een eveneens nieuwe M1 Ultra-chip aangekondigd: de Mac Studio. Daarnaast kondigde het bedrijf uit Cupertino, Californië de iPad Air 5 (2022) met M1-chip en 5G aan.

iPhone SE 2022: prijs en beschikbaarheid

De iPhone SE 2022 is beschikbaar in modellen van 64GB, 128GB en 256GB in de kleuren Midnight, Starlight en Product RED vanaf 529 euro.

Vanaf 18 maart is de iPhone SE 2022 verkrijgbaar, pre-orders gaan deze vrijdag om 14:00 uur van start.

Design en display

(Image credit: Apple)

De derde generatie van de SE-reeks beschikt over hetzelfde design als de voorganger. Het lijkt dus nog altijd op de iPhone 8. Dat houdt in dat het toestel compact en dun is, met een flinke bezel en onderste rand. Daar vinden we ook de bekende homeknop met Touch ID terug.

De iPhone SE 2022 behoudt hetzelfde 4,7 inch-display als de voorganger. Daarnaast is het toestel voorzien van het 'sterkste glas' op welke smartphone dan ook. Het betreft hetzelfde glas als waarvan de achterkanten van de iPhone 13 en iPhone 13 Pro zijn gemaakt.

De iPhone SE voldoet aan de IP67-norm voor water‑ en stofbestendigheid waardoor hij tot een meter onderwater kan. De smartphone is beschikbaar in de kleuren wit, zwart en rood.

Specificaties en prestaties

(Image credit: Apple)

De iPhone SE 2022 beschikt over de A15 Bionic-chip, die ook in de iPhone 13 te vinden is. De processor is volgens Apple 1,8 keer sneller dan de iPhone 8. Het verschil in snelheid met de iPhone SE 2020 is echter niet duidelijk.

In de A15 Bionic-chip zit een 6-core-CPU met twee high-performance-cores en vier high-efficiency-cores. Apple claimt dat de iPhone SE daarmee tot 1,8 keer sneller is dan de iPhone 8. De smartphone draait op de nieuwste iOS 15-software.

De batterijduur van de iPhone SE 2022 is beter dan de voorganger. Het lijkt erop dat er een grotere batterij aanwezig is, maar dit is niet duidelijk. Ook zal de A15 Bionic-chipset voor verbeteringen zorgen. Daarnaast brengt Apple 5G naar de SE-lijn.

Camera

De nieuwe iPhone SE heeft een geheel nieuw camerasysteem. De 12MP-groothoekcamera heeft een diafragma van f/1.8, ondersteuning voor Smart HDR 4, verschillende fotografische stijlen, Deep Fusion en een portretmodus. Volgens Apple presteert de camera ook goed in omstandigheden met weinig licht.