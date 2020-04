Lancering iPhone 9 vindt heel binnenkort plaats

De iPhone 9 (of toch de iPhone SE 2) kan elk moment uit de doeken gedaan worden. Hoewel we geen exacte lanceringsdatum kennen, suggereert een nieuw gerucht dat het heel binnenkort zover is.

Dit nieuws komt van Jon Prosser, een leaker met een goede reputatie, die weliswaar ook enkele foutjes op zijn naam heeft staan. Prosser geeft aan dat Apple al een tijdje vergadert om te beslissen wanneer de iPhone 9 moet worden uitgebracht. Op dit moment lijkt het een lancering op 15 april te worden en begint de verkoop van de toestellen op 22 april.

iPhone 9 update 👀Per an internal meeting yesterday, Apple is now preparing for an April release.Tentative dates: - Announcement on April 15- Shipments on April 22Keep in mind: we’re in the middle of a pandemic, and things could change. Fingers crossed 🤞 pic.twitter.com/egz8UWXd9FMarch 31, 2020

In dat geval zou het lanceringsevent van de iPhone 9 op dezelfde dag als dat van de Honor 30 plaatsvinden. Dat is eveneens de dag na de onthulling van de OnePlus 8, waardoor we wel erg veel nieuwe smartphones tegelijk te zijn krijgen.

Maar gezien de huidige situatie kunnen deze data gemakkelijk veranderen, afhankelijk van de verzendingen van smartphones, de status van de VS en die van de andere landen waar de smartphones heen moeten.

Momenteel lijkt het er alleszins op dat we de iPhone 9 heel binnenkort gaan zien. De zogenaamde onthulling op 15 april is slechts twee weken van ons verwijderd en zelfs als Apple het evenement een beetje uitstelt, is dit geen kwestie van maanden.

