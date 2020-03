iPhone 9 Plus gespot in iOS 14 code

Apple heeft de neiging om per ongeluk veel van zijn aankomende productlanceringen in vroege versies van zijn besturingssystemen te onthullen, en deze keer is dat geen uitzondering. Een vroege versie van iOS 14 is een schat aan nieuwe informatie geweest en lijkt de zogenaamde iPhone 9 Plus te bevestigen.

Volgens 9to5Mac lijkt een deel van de code die beschikbaar is in een vroege versie van iOS 14 te wijzen op het bestaan van een grotere versie van Apple's goedkope iPhone 9 (of iPhone SE 2).

Het is nog niet duidelijk of de smartphone zal verschijnen in de vorm van een iPhone SE 2 en iPhone SE 2 Plus, of een iPhone 9 en iPhone 9 Plus, aangezien beide namen nog gebaseerd zijn op speculaties en geruchten.

Dit is alles wat we weten over de iPad Pro 2020

Uit de iOS 14-code blijkt ook dat zowel de kleinere als de grotere smartphone zijn uitgerust met de A13 Bionic chip. Diezelfde chip is ook in de iPhone 11, 11 Pro en 11 Pro Max te vinden.

De code wijst erop dat de nieuwe budget iPhones gebruik maken van dezelfde Touch ID-toets als de iPhone 8-serie, in plaats van de Face ID van de duurdere modellen over te nemen.

Voor gebruikers die upgraden van oudere modellen van de iPhone, zou deze iPhone 9-serie een aantrekkelijke upgrade moeten blijken. Je krijgt hier onder andere verbeterde prestaties van de A13 Bionic chip en de mogelijkheid om Apple Pay te gebruiken.

In dezelfde code werden vervolgens meer details onthuld over een aanstaande iPad Pro, waaronder het bewijs van een drievoudige camera-opzet met een groothoek-, ultragroothoek- en telelens en een time-of-flight-sensor voor scherptediepte-effecten.

Hoewel in het verleden details in de iOS-code nauwkeurig waren, kunnen we nog steeds niet helemaal zeker zijn van de juistheid van deze informatie. Hou TechRadar dus zeker in de gaten, voor officiële aankondigingen rond Apple's volgende betaalbare iPhones.