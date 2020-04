iPhone 9 wordt mogelijk morgen al onthuld volgens nieuw gerucht

Nog maar een paar dagen geleden meldden we dat de langverwachte iPhone 9 (ook wel bekend als de iPhone SE 2) op 22 april eindelijk zou kunnen worden onthuld. Nu heeft 9to5Mac nieuwe informatie ontvangen die deze claim lijkt te ondersteunen.

Op basis van een tip van een van de vertrouwde lezers van de site is 9to5Mac van mening dat Apple morgen al bestellingen kan aannemen voor zijn nieuwe goedkope iPhone.

De site zegt ook dat de nieuwe smartphone gewoon de naam van de iPhone SE zal behouden en zal worden aangeduid als de 2020-versie om verwarring te voorkomen.

Samen met de details hierboven, onthult het lek ook dat de nieuwe iPhone SE beschikbaar zal zijn in de kleurenvarianten wit, zwart en Product (RED). Apple zou daarnaast drie opslagvarianten aanbieden: 64GB, 128GB en 256GB.

Op vlak van specificaties hebben vorige berichten gesuggereerd dat deze iPhone dezelfde A13-chipset gebruikt als de huidige iPhone 11, maar dan met 3GB RAM en een 4,7-inch LCD-scherm. Het ontwerp zal naar verwachting ook vrijwel identiek zijn aan dat van de iPhone 8, de iPhone 7, de iPhone 6S en de iPhone 6.

Natuurlijk is alle bovenstaande informatie in dit stadium verre van concreet. Voorlopig moeten we wachten tot Apple de eerste stap zet zet.