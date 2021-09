iPhone 13 officieel uit de doeken: dit moet je weten

We hebben er maandenlang over geschreven, maar het moment is nu eindelijk daar: de iPhone 13 is zojuist uit de doeken gedaan door Apple.

Net als vorig jaar gaat het om maar liefst vier nieuwe iPhones: de iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. Hieronder vind je alle informatie die je nodig hebt over de vier toestellen, waaronder de prijzen, het design en de specificaties.

Interessante nieuwigheden zijn onder meer het nieuwe 120Hz display, 1TB opslagopties en enkele indrukwekkende camera-upgrades.

Lees hieronder alles wat je moet weten over de nieuwe generatie iPhones.

iPhone 13-serie: tot de kern

Wat is het? Apple's nieuwe smartphone-serie

Apple's nieuwe smartphone-serie Wanneer verschijnt het? 24 september, de aankondiging was op 14 september

24 september, de aankondiging was op 14 september Hoeveel gaat het kosten? Het goedkoopste model kost 809 euro

iPhone 13 releasedatum en prijs

iPhone 13 Pro (Image credit: Apple)

De nieuwe iPhone 13-serie is uit de doeken gedaan op 14 september. Je kunt vanaf vrijdag 17 september pre-orders plaatsen voor de nieuwe telefoons.

Vanaf 25 september zijn alle vier de nieuwe iPhone 13-modellen verkrijgbaar in de winkels. Dat is een redelijk verschil met vorig jaar, toen er enkele weken zat tussen de beschikbaarheid van diverse modellen.

De iPhone 13 kent een adviesprijs van 909 euro, en de iPhone 13 Mini kent een startprijs van 809 euro. Dat is voor 128GB opslag, en matcht de adviesprijs van de 64GB-versie van de iPhone 12 vorig jaar.

Benelux iPhone 13 Mini 128GB €809,- iPhone 13 Mini 256GB €929,- iPhone 13 Mini 512GB €1.159,- iPhone 13 128GB €909,- iPhone 13 256GB €1.029,- iPhone 13 512GB €1.259,-

De prijs van de iPhone 13 Pro bedraagt 1.159 euro, terwijl de iPhone 13 Pro Max over de toonbank gaat voor 1.259 euro. De startprijzen zijn voor de modellen met 128GB aan opslaggeheugen.

Benelux iPhone 13 Pro 128GB €1.159,- iPhone 13 Pro 256GB €1.279,- iPhone 13 Pro 512GB €1.509,- iPhone 13 Pro 1TB €1.739,- iPhone 13 Pro Max 128GB €1.259,- iPhone 13 Pro Max 256GB €1.379,- iPhone 13 Pro Max 512GB €1.609,- iPhone 13 Pro Max 1TB €1.839,-

iPhone 13 design en display

(Image credit: Apple)

De iPhone 13 komt met een plat en hoekig design, vergelijkbaar met de iPhone 12. Ook het Ceramic Shield van de iPhone 12-serie blijft, alsook de IP68-certificering voor water- en stofbestendigheid.

De iPhone 13 is beschikbaar in 5 nieuwe kleuren: Pink, Blue, Midnight, Starlight en Product RED.

Het design is zoals gezegd vergelijkbaar met dat van de iPhone 12-serie. Beschik je over een van deze toestellen, dan weet je min of meer wat je op dit vlak kan verwachten. De notch is wel een stukje smaller. Apple zelf zegt dat het gaat om een 20 procent kleinere notch. Dat geeft jou als gebruiker dus iets meer schermoppervlak.

Voor wat betreft het display: de iPhone 13 komt met een 6,1 inch display, terwijl de iPhone 13 Mini beschikt over een 5,4 inch display. Beide zijn ze voorzien van een Super Retina XDR-display, wat gebruikmaakt van Apple's eigen OLED-technologie.

Beide toestellen hebben een 60Hz display, wat overeenkomt met de geruchten.

De iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max zijn beschikbaar in de kleuren Graphite, Gold, Silver en Sierra Blue. De laatste kleur is nieuw, en het is een van de meest gewaagde kleuren die we tot dusver hebben gezien in de Pro-serie.

(Image credit: Apple)

Het grotere design is vrij gelijk aan dat van de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max, maar met hier en daar een paar aanpassingen. Er zijn roestvrijstalen antennes rondom het toestel.

De iPhone 13 Pro komt met een nieuw Super Retina XDR-display, wat beschikt over een piekhelderheid van 1000 nits. Misschien wel de belangrijkste upgrade is de verversingssnelheid van het display: de Pro-serie is eindelijk uitgerust met 120Hz verversingssnelheid.

Het is de eerste keer ooit dat we een hogere verversingssnelheid zien dan 60Hz op een iPhone. Voor iedereen die hier nog niet bekend mee is: een hogere verversingssnelheid zorgt ervoor dat alles net wat soepeler eruitziet. Dit merk je bijvoorbeeld wanneer je scrolt door sociale media of een artikel aan het lezen bent.

Apple's eigen technologie past de verversingssnelheid aan op basis van waar je naar kijkt. Deze technologie kennen we al van de iPads en diverse Android-smartphones. Deze functie moet vooral de batterijduur ten goede komen.

MagSafe zien we ook terug bij alle iPhone 13-telefoons. Je kunt dus alle accessoires van de iPhone 12 gewoon gebruiken op de iPhone 13. Beter nog: Apple heeft zelfs enkele nieuwe accessoires uit de doeken gedaan.

iPhone 13 camera

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: Apple) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: Apple)

Het iPhone 13-camerablok is voor het eerst diagonaal geplaatst, en dat is mogelijk ook de grootste aanpassing ten opzichte van de iPhone 12 qua design.

Aan de achterzijde treffen we een primaire 12MP camera en een 12MP groothoekcamera. Beide zijn voorzien van nieuwe sensoren. Apple maakt ons duidelijk dat deze nieuwe iPhone beduidend beter is dan zijn voorganger.

De primaire camera heeft een diafragma van f/1,6 en de groothoekcamera kent een diafragma van f/2,4.

De iPhone 13 Pro-serie is net als in 2020 uitgerust met drie 12MP camera's. Er is een primaire camera met f/1,5 diafragma, een groothoekcamera met f/1,8 diafragma en een telefotocamera met f/2,8 diafragma.

Zowel de 2x optische alsook 3x optische en 6x optische zoom is mogelijk. De maximale zoom (digitaal) bedraagt 15x.

Apple brengt "later dit jaar" ProRes-video naar de iPhone 13 Pro en Pro Max. Dit videoformaat, dat al door veel filmmakers wordt gebruikt en in 2007 voor het eerst werd geïntroduceerd, biedt videofotografen efficiëntere codering om het bewerken in apps als Final Cut Pro sneller en minder processor-intensief te maken.

De feature laat jou 4K/30p-video opnemen in het ProRes-formaat binnen de camera-app, en is net als de vorige Pro-lijn in staat om op te nemen in Dolby Vision.

iPhone 13 specificaties en prestaties

(Image credit: Apple)

Onder de motorkap zit de nieuwe Bionic A15-chipset. Op het moment van schrijven moeten we nog informatie krijgen over de exacte prestaties. Buiten kijf staat echter dat de nieuwe chipset ontzettend snel is, nog sneller dan de A14.

Alle vier de telefoons ondersteunen 5G, net als de iPhone 12-serie.

Eindelijk heeft Apple ervoor gekozen om te stoppen met de twee goedkopere modellen uit te rusten met 64GB. De instapvariant maakt gebruik van 128GB opslaggeheugen. Je hebt verder de keuze uit 256GB of 512GB opslaggeheugen.

Wil je een iPhone 13 Pro-telefoon in huis halen, dan heb je de keuze uit 128GB, 256GB, 512GB én 1TB aan opslaggeheugen. Laatstgenoemde is nieuw. Je betaalt er maar liefst 1.739 euro voor bij de reguliere Pro en 1.839 euro voor de Pro Max-versie met 1TB opslag.

iPhone 13 batterijduur

(Image credit: Apple)

Volgens Apple zijn beide iPhone 13-telefoons uitgerust met een betere batterijduur dan hun voorgangers. De iPhone 13 Mini en iPhone 13 Pro houden het 90 minuten langer vol dan de iPhone 12 Mini of iPhone 12 Pro.

De iPhone 13 en iPhone 13 Pro Max houden het 2,5 uur langer vol dan een iPhone 12 of iPhone 12 Pro Max. De iPhone 13 Pro Max is volgens Apple bovendien voorzien van de beste batterijduur ooit op een iPhone.

Met name de Bionic A15-chipset is verantwoordelijk voor de boost in batterijduur, alsook iOS 15. Apple meldt nooit de exacte accucapaciteit van zijn toestellen. Het zal dan ook even duren voordat we de exacte cijfers op dit vlak te weten komen.

Net als bij de iPhone 12-serie levert Apple geen adapter mee in de doos. Je moet dus terugvallen op je bestaande adapter, of er een apart aanschaffen.

Draadloos laden wordt ondersteund met een maximale snelheid van 15W. Dit geeft jou een respectabele snelheid, maar er zijn Android-modellen die hogere snelheden ondersteunen.