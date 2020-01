iPhone 12 krijgt misschien toch geen nieuw design

Voor de iPhone 12 verwachten we niet alleen heel wat interne upgrades, maar ook veranderingen aan het design. Eerdere lekken hadden het bijvoorbeeld over een minder afgerond ontwerp zoals in de iPhone 4. Een nieuw lek claimt echter dat er helemaal niet zo veel gaat veranderen.

Macotakara heeft namelijk mock-ups van de iPhone 12-serie in handen gekregen van Apple's Chinese supply chain. Als we die mock-ups mogen geloven dan zal het design sterk lijken op dat van de iPhone 11 van vorig jaar. De enige verschillen zouden liggen bij de afmetingen en de camera's.

Wat die afmetingen betreft, zou de iPhone 12 "Pro Max" (of hoe hij ook mag heten) van 6,7 inch iets langer zijn de bestaande iPhone 11 Pro Max, maar slechts 7,4mm dun tegenover de huidige 8,1mm.

Dit zijn de beste iPhones

De iPhone SE 2 komt er mogelijk ook aan

Dit weten wel over de iPad Pro 2020

Zoek de verschillen

Volgens Macotakara zou een model van de iPhone 12 slechts 5,4 inch groot zijn en qua hoogte ergens tussen de iPhone SE (123,8mm) en iPhone 8 (138,4mm) zitten, dus hij zal waarschijnlijk zo'n 131mm lang zijn.

Een andere versie van de iPhone 12 zou 6,1 inch groot zijn en qua hoogte tussen de iPhone 11 (150,9mm) en de iPhone 11 Pro (144mm) zitten, wat uitkomt op een hoogte van 147mm of 148mm. Aangezien de iPhone 11 ook een 6,1-inch display heeft, wil dat zeggen dat de schermranden van de iPhone 12 kleiner zijn.

De site deelde daarnaast nog enkele andere details. Zo zouden de modellen van 5,4 inch en 6,1 inch twee camera's achterop hebben, terwijl het model van 6,7 inch drie camera's krijgt.

We nemen dit alles natuurlijk met een korreltje zout, aangezien de lancering van deze smartphones nog even op zich laat wachten. De huidige bronnen lijken het alleszins wel eens te zijn over de camera's op de verschillende modellen. Over het algemene ontwerp zijn er wel enkele twijfels.

Via 9to5Mac