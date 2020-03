iPhone 12 mogelijk vertraagd tot oktober (of later)

Terwijl we net de aankondiging hebben gedaan dat de belangrijkste productielijnen van Apple weer op gang komen, lijkt het erop dat dit misschien te laat is voor de lancering van de iPhone 12 in september.

Dat is de maand waarin Apple meestal nieuwe iPhones lanceert, maar volgens Jon Prosser (een leaker met een goede reputatie) zal de iPhone 12 waarschijnlijk worden uitgesteld tot oktober of november.

Hij beweert dat de productie achterloopt op schema en dat Apple door het huidige reisverbod niet eens het ontwerp heeft kunnen afronden. De iPhone 12 zou dus nog steeds in de prototypefase zitten.

Though supply chain is improving, the iPhone 12 will still likely be delayed. Prototyping for iPhone 12 isn’t even done yet. It requires execs from Apple travel to China, and due to travel bans, they haven’t been able to finalize.Expect iPhone 12 in Oct/Nov🧻🧻🧻🧻🧻March 24, 2020