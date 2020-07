iPhone 12 (of 13) kan Face ID veiliger maken met deze nieuwe tech

Misschien zal de iPhone 12 (of 13) toch Face ID hebben (in tegenstelling tot wat sommige geruchten zeggen). Een recent patent van Apple maakt namelijk duidelijk dat Apple nog steeds werkt aan manieren om deze vorm van biometrische beveiliging te perfectioneren om ons te onderscheiden van dubbelgangers.

Het patent, ontdekt door PatentlyApple, laat zien dat Face ID de aders in je hoofd kan scannen in plaats van de gezichtskenmerken op het huidoppervlak. Als we het patent in actie zouden zien op een smartphone, zou het waarschijnlijk de onnauwkeurigheid van gezichtsherkenning kunnen aanpakken. Veel mensen melden namelijk dat ze smartphones kunnen ontgrendelen van vrienden die op hen lijken. Dat kan erg vervelend zijn als je alles op je smartphone liever voor jezelf houdt.

Dus deze functie (genaamd 'Subepidermal Imaging' of 'Onderhuidse Beeldvorming') zou beter moeten controleren wie de smartphone wil ontgrendelen. Dit zou het toestel een beetje veiliger maken, omdat het nogal moeilijk is om iemands gezichtsaderen te vervalsen.

Déjà vu?

Subepidermal Imaging, of aderscanning, is niet geheel nieuw voor smartphones, maar heeft tot nu toe niet de beste reputatie opgebouwd.

In 2019 werd bijvoorbeeld de LG G8 gelanceerd met de mogelijkheid om de aders in je hand te scannen om hem te ontgrendelen, maar in de praktijk werkte die technologie niet erg goed. Dus als Apple deze technologie in zijn smartphones (of tablets) wil verwerken, dan moet het deze keer wel goed werken.

Het patent op zich bevestigt niet dat Apple deze technologie daadwerkelijk gaat implementeren in een toekomstig product. Het laat alleen zien dat het bedrijf dit overweegt, waarschijnlijk naast vele andere mogelijke Face ID-upgrades.

Aangezien het nog maar om een patent gaat, verwachten we ook niet dat we binnenkort al een Apple-toestel zien met deze technologie. De kans dat we dit terugzien in de iPhone 12 is dus relatief klein. De iPhone 13 lijkt in dit geval een grotere kanshebber.

Een andere mogelijkheid is dat het zijn weg vindt naar een iPad Pro-model, omdat die groter is (en dus geschikt voor meer geavanceerde camera's en chipsets). De Pro-tablets zijn ook meer gericht op het bedrijfsleven, waar een goede beveiliging meestal van extra groot belang is.