iPhone 12 kan twee keer sneller zijn dan Samsung Galaxy S20

De iPhone 12 zal de kloof tussen Apple en alle andere Android-smartphones groter maken volgens recent gelekte benchmarks. Dat is geen enorm grote verrassing, aangezien het trio iPhone 11 smartphones nog steeds een stapje voor heeft op de nieuwste Samsung Galaxy S20 Ultra.

Dit iPhone 12-nieuws is afgeleid van een onverwacht benchmarkresultaat voor de 'A14 Bionic', de chipset die we van de iPhone 12 zouden verwachten (de iPhone 11 gebruikte A13 Bionic, de iPhone XS A12 Bionic, enzovoort). GizChina heeft deze Geekbench-resultaten als eerste opgemerkt.

In de test gaf de A14 Bionic een single-core score terug van 1.658, en multi-core score van 4.612. Single-core is nuttig voor eenvoudige taken zoals het scrollen op het web en het gebruik van sociale media, terwijl multi-core taken bestaan uit intensief gamen en het bewerken van foto's en video's.

De multi-core score is de hoogste die we op een smartphone hebben gezien, en dat is logisch omdat de toestellen van Apple doorgaans de hoogste snelheden hebben. De Snapdragon 865 in de Amerikaanse versie van de Samsung Galaxy S20 Plus (die veel van de beste Android-smartphones van 2020 zullen gebruiken) gaf ons een score van ongeveer 3.300 toen we hem testten. Die score komt niet eens in de buurt en is toch een gemiddelde als we kijken naar de prestaties van de Snapdragon 865 in andere smartphones.

De single-core score is echter intrigerend, want hogere scores zijn aantoonbaar een beetje overbodig (een smartphone met een gemiddelde score kan immers de basistaken adequaat uitvoeren). Dit is zeker ook een hele hoge score, ruim twee keer zo hoog als bij de Samsung Galaxy S20.

Er zijn een paar redenen waarom Apple snelle single-core scores zou willen. De kans bestaat dat dit helpt bij het weergeven van je social media feed aan een snellere schermverversingssnelheid (dus misschien heeft het toestel wel een 90Hz of 120Hz scherm).

Hoe dan ook, deze scores suggereren dat de iPhone 12 alle Android-vlaggenschepen vanaf 2020 zou kunnen verpletteren op vlak van rekenkracht. De nieuwe iPhone 12 wordt eind september verwacht na een lanceringsevent eerder die maand.