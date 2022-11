iPad Pro 2023: alles wat we weten

Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer de iPad Pro 2023 precies gaat verschijnen, daar zijn de voorspellingen het namelijk niet allemaal over eens. Toch hebben we wel al het een en ander gehoord over de nieuwe tablet en het lijkt erop dat het een veel grotere upgrade kan worden dan de iPad Pro 2022 was.

Een grotere upgrade is blijkbaar ook de juiste verwoording, want vanuit verschillende bronnen horen we dat we in 2023 een nog grotere iPad zullen zien dan de huidige iPad Pro (12,9 inch). Het zal waarschijnlijk een toevoeging zijn aan de huidige reeks Pro-modellen en niet een vervanging voor een van de modellen.

Dat is niet het enige nieuws dat we hebben gehoord. Hieronder vind je al het nieuws, de leaks en de geruchten over de iPad Pro 2023 die tot nu toe bekend zijn, inclusief de mogelijke releasedatum en specificaties.

Als we nieuwe informatie krijgen, zullen we dat ook hieraan toevoegen, dus hou deze pagina in de gaten.

In het kort

Wat is het? De volgende iPad van de premium iPad Pro-reeks

De volgende iPad van de premium iPad Pro-reeks Wanneer komt deze uit? Waarschijnlijk ergen in 2023

Waarschijnlijk ergen in 2023 Wat wordt de prijs? Dat is nog onbekend, maar verwacht een erg hoog prijskaartje

iPad Pro (2023): prijs en releasedatum

Je ziet de volgende iPad Pro misschien eerder verschijnen dan verwacht. De iPad Pro modellen uit 2022 kwamen pas uit in oktober 2022, maar de volgende iPad Pro lanceert misschien al in het begin van 2023.

Dat gerucht komt van de leaker Ross Young (opens in new tab). Hij heeft vaker goede voorspellingen gedaan en zegt dit keer dat de volgende iPad Pro-reeks een model met een scherm van 14,1 inch krijgt. Dat is dus groter dan de bestaande modellen van de iPad Pro. Een aankondiging van een nieuwe schermgrootte lijkt ons ook de enige reden voor Apple om de volgende iPad Pro zo vroeg in het jaar te lanceren. Het is dus mogelijk, maar we rekenen daar niet op.

Nog korter geleden hebben we ook gehoord dat er misschien een iPad van 16 inch aankomt tegen het einde van 2023. Het is niet helemaal zeker of het om een Pro-model gaat en of dat naast het model van 14,1 inch zal verschijnen of in plaats van dat model.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat allebei de geruchten niet uitkomen. Misschien komt er namelijk helemaal geen nieuwe iPad Pro in 2023. Het duurde bijvoorbeeld ook langer dan een jaar voordat de iPad Pro (2022) uitkwam in oktober 2022 na de release van de iPad Pro 2021 in april 2021.

Qua prijs, zou het ons niet verbazen als Apple vergelijkbare prijzen gaat aanhouden als bij de huidige toestellen. Dat zou betekenen ongeveer 1.069 euro voor het 11 inch basismodel en ongeveer 1.469 euro voor het 12,9 inch basismodel. Dat zijn voor nu echter allemaal nog vermoedens.

Daarnaast wordt de prijs natuurlijk ook hoger voor een uitvoering met een groter scherm als die geruchten dus kloppen.

De iPad Pro 2023 kost waarschijnlijk minstens zoveel als een iPad Pro 2022 (Image credit: Future)

iPad Pro (2023): nieuws en geruchten

Zoals hierboven genoemd wordt een van de grootste veranderingen aan de iPad Pro voor 2023 waarschijnlijk een groter scherm. We hebben al meerdere keren (opens in new tab) geruchten over een 14,1 inch display voorbij horen komen. Daarnaast hebben sommigen het juist weer over een 16 inch display of in sommige gevallen wordt er gewoon over een groter scherm gesproken.

Het lijkt er dus op dat er een optie komt voor een groter scherm, of dat nou om een van de twee genoemde maten gaat of allebei. Aangezien verschillende bronnen het hebben over dit gerucht, zit er misschien dus wel een kern van waarheid achter.

Bij de geruchten over het model van 14,1 inch werden door de bronnen nog meer voorspellingen gedaan. Zo zou het nieuwe model net als de huidige 12,9 inch-modellen een mini-LED display en een M2-processor krijgen. Het basismodel krijgt volgens die bronnen 512GB opslag en begint misschien ook met een indrukwekkende 16GB aan werkgeheugen.

Die laatste twee specs zijn dus hoger dan op de basismodellen van de huidige reeks. Je kunt de huidige iPads wel configureren met 512GB opslag of 16GB werkgeheugen, maar dat kost je wel wat extra geld.

Aangezien de geruchten het dus vooral over de schermgrootte hebben, is er ook een kans dat de grotere iPad niet bij een nieuwe generatie van de iPad Pro wordt gelanceerd, maar dat deze wordt toegevoegd aan de huidige Pro-reeks.

De andere grote leak die we voorbij hebben zien komen gaat om een switch naar OLED-schermen voor een toekomstige iPad Pro. Dat zou volgens velen een verbetering zijn op het mini-LED-scherm dat in de iPad Pro 12,9 wordt gebruikt en het zou al helemaal een verbetering zijn op het IPS LCD-scherm in de iPad Pro 11.

We hebben dit gerucht over een OLED-scherm al vaker voorbij zien komen, maar er wordt meestal voorspelt dat dit pas in 2024 gaat gebeuren. Dat kan dus betekenen dat er geen OLED-scherm op de volgende iPad Pro zit, maar tegelijkertijd is het ook mogelijk dat de volgende iPad Pro pas in 2024 gelanceerd wordt.

According with my source Apple would be testing a smaller version of macOS exclusively for the new iPad Pro M2!"Mendocino" should be the codename for macOS 14. A simplified version should be planned for the M2. pic.twitter.com/f4RrainlZ1October 20, 2022 See more

De laatste leak die we tot nu toe hebben gehoord komt van Majin Bu (opens in new tab), wiens voorspellingen niet altijd uit zijn gekomen, maar soms kloppen ze wel. Bu zegt dat Apple bezig is met het ontwikkelen van een "kleinere" versie van macOS om als besturingssysteem te gebruiken op de nieuwe iPad Pro-modellen. Dit zou dan eind 2023 gelanceerd worden naast macOS 14 in de vorm van een software-update. Volgens de leak gaat de interface van de nieuwe iPad-reeks daardoor meer op die van een Mac lijken, maar de apparaten houden nog steeds toegang tot iPad-apps.

We weten nog niet echt of we dit gerucht moeten vertrouwen, maar het is wel duidelijk dat Apple het verschil tussen hun tablets en laptops al een tijdje aan het verkleinen is. Het is echter wel een mogelijkheid en als het waar blijkt te zijn, zien we dit nieuwe besturingssysteem dus verschijnen op de volgende iPad Pro.

Naast de informatie uit de geruchten, kunnen we ook zelf wel een aantal logische voorspellingen doen over mogelijke veranderingen voor de volgende generatie van de iPad Pro. Afhankelijk van wanneer de nieuwe modellen uitkomen, kunnen ze ook de onaangekondigde M3-processor gebruiken om de M2-processor te vervangen.

Er is ook een kans dat Apple de selfiecamera dit keer op bovenaan plaatst in de landscape-oriëntatie. Dat is bijvoorbeeld handiger voor videobellen als je een iPad in landscape-modus gebruikt, wat veel mensen ook doen. Op de iPad 10,9 (2022) heeft Apple deze camera ook al verplaatst naar de lange zijde, maar dit is nog niet het geval op de meest recente Pro-toestellen.

In dat geval moet Apple wel uitvogelen waar ze dan de oplaadfunctie voor de Apple Pencil plaatsen, want die zit nu op de plek waar die selfiecamera dan zou zitten. Waarschijnlijk passen de onderdelen niet allebei op die, dus dan vereist het een iets grotere verandering in het ontwerp van de iPad Pro.

Check regelmatig opnieuw deze pagina om de nieuwste informatie en geruchten rondom de iPad Pro 2023 te volgen. Kijk in de tussentijd ook vooral naar onze lijst met de beste iPads. Als je niet kan of wil wachten tot 2023 om een nieuwe iPad te kopen, hou dan ook onze lijst in de gaten voor de beste Black Friday iPad- en tablet-deals.