iPad Mini 6 releasedatum, prijs, nieuws en geruchten

De iPad Mini 6 moet de nieuwste kleine tablet worden van Apple die binnenkort op de markt verschijnt. De verwachting is dat de Mini 6 het levenslicht ziet op het Apple event van 20 april. Hoewel er nog niets officieel is bevestigd, wijzen talloze geruchten op een lancering op die dag. De iPad Mini 6 zou samen met de nieuwe iPad Pro 2021 uit de doeken worden gedaan.

iPad Mini-toestellen behoren tot de kleinste tablets van de markt en van wat Apple te bieden heeft. De Mini-producten zijn ideaal voor mensen die geen behoefte hebben aan een reusachtig 12,9 inch display zoals bij de iPad Pro, maar wel op zoek zijn naar krachtige prestaties en andere technische hoogstandjes, alsook een gestroomlijnde gebruikerservaring dankzij iPadOS.

Apple's tabletserie kan verwarrend zijn, aangezien de fabrikant diverse tablets aanbiedt. Het is op dit moment nog onduidelijk hoe de iPad Mini 6 zich gaat meten met het huidige aanbod van de fabrikant uit Cupertino. Het laatste product uit de Mini-lijn is de iPad Mini (2019). Een nieuwe versie voor deze serie wordt dus ook hoog tijd.

Ondanks dat de iPad Mini 6 op korte termijn waarschijnlijk in de winkels ligt, weten we nog niet al te veel over het product. Een paar geruchten en leaks lichten een tipje van de sluier, maar ook niet veel meer dan dat. Onder alle verzamelde nieuwtjes hebben we dan ook een lijstje gemaakt met kernpunten die we graag terugzien in de nieuwe iPad Mini 6.

Latest news Apple heeft officieel bevestigd dat er op 20 april een online evenement plaatsvindt, en we verwachten dat de iPad Mini 6 dan het levenslicht gaat zien. Ook zijn er dummy's van de iPad Mini 6 gelekt, waaruit blijkt dat er vergeleken met het 2019-model niet heel veel designwijzigingen zijn doorgevoerd. Een nieuwe iPad is nog niet honderd procent zeker, maar de laatste geruchten wijzen daar wel op.

Tot de kern

Wat is het? Apple's nieuwe kleine iPad

Apple's nieuwe kleine iPad Wanneer verschijnt het? Waarschijnlijk 20 april

Waarschijnlijk 20 april Hoeveel gaat het kosten? Waarschijnlijk rond de 459 euro

iPad Mini 6 releasedatum en prijs

(Image credit: Future)

Apple organiseert een online evenement op 20 april 2021, en dat is naar verluidt de plek waar we voor het eerst kennismaken met de iPad Mini 6. Dit gerucht wordt versterkt door een eerder nieuwtje wat meldde dat de nieuwe iPad Mini 'begin 2021' op de markt komt.

Dat gezegd hebbende: veel nieuws is er nog niet gelekt over de nieuwe iPad Mini 6. Dat is vreemd, want doorgaans komt er wel het nodige naar buiten voor de release van een groot Apple-product. Het zou dus ook niet als een complete verrassing komen als het apparaat niet gepresenteerd wordt op 20 april.

Of het product nu wel of niet verschijnt, TechRadar doet live verslag van het evenement, wat om 19:00 CET zal beginnen. Wij laten het zo snel mogelijk weten als er nieuwe producten aangekondigd worden.

Over naar de prijs. Er is nog geen exacte prijs bekend op het moment van schrijven. Wel wijst een gerucht erop dat de iPad Mini 6 niet zo betaalbaar wordt als het 2019-model vanwege de diverse doorgevoerde verbeteringen.

De iPad Mini 5 verscheen in 2019 op de markt met een adviesprijs van minimaal 459 euro. Gezien de verwachte verbeteringen op specificatievlak sluiten we niet uit dat de iPad Mini 6 ietsjes duurder wordt dan zijn voorganger.

iPad Mini 6 nieuws en leaks

Er zijn twee grote berichtgevingen welke ons de meeste informatie geven over de iPad Mini 6. We hebben ze hierboven al eens genoemd, en geven hieronder verdere uitleg over wat we naar verluidt mogen verwachten.

Het ziet ernaar uit volgens een betrouwbare bron dat de iPad Mini 6 met een Lightning-poort op de markt komt. Dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld de iPad Pro 2020, die met een USB-C ingang te koop is. Verder zou er een Bionic A13-chipset inbegrepen zijn, dezelfde chipset waar de iPhone 11-serie gebruik van maakt. De schermgrootte bedraagt naar verluidt 8,5 inch.

Ter verduidelijking: de 2019 iPad Mini maakt gebruik van een 7,9 inch display. Mits dit gerucht klopt, mag je wel spreken over een redelijke toename in schermoppervlak.

Een tweede leak bevestigt de wijziging in grootte, maar verder dan dat en een vage releasedatum komt deze bron niet.

Refreshed iPad Pros and iPad Mini dummies. Triple Camera array on the pros. Central camera up top on iPad mini; slightly thicker. Hard to tell and different in screen size. pic.twitter.com/5Luizv1T2rApril 8, 2021 See more

In een leak zien we enkele dummy's van de iPad Mini 6. Kloppen deze units, dan ziet het ernaar uit dat de iPad Mini 6 qua design in ieder geval niet heel veel anders is dan zijn voorganger. De randen lijken iets smaller, maar verder niet veel meer.

Interessant is dat er geruchten rondgaan over een iPad Mini Pro. Deze kleine Pro beschikt naar verluidt over een 8,7 inch scherm, en moet breder maar ook minder lang zijn dan de iPad Mini (2019). De bron meldt dat de Pro Mini in de tweede helft van 2021 op de markt komt, maar wij zijn er niet zeker van of dit product daadwerkelijk bestaat.

iPad Mini 6: wat we willen zien

Hier zijn alle belangrijke functies en specificaties die we willen zien in de iPad Mini 6. De lijst is geïnspireerd door onze ervaringen met zijn voorganger en de veranderingen in de tabletmarkt, de concurrenten van de tablet, en Apple's andere iPads.

(Image credit: Future)

1. Een lagere prijs

Apple's iPad-serie is vrij verwarrend, aangezien de instaplevel-iPads en iPad Mini's zich qua prijs vaak in hetzelfde segment bevinden, waarbij de Mini dan vaak net een tikkeltje prijziger is.

De iPad Mini beschikt doorgaans over de betere specificaties, maar is wel beduiden kleiner dan de andere goedkope iPad-opties. De Mini is dus niet direct beter of slechter onderaan de streep. Het kan af en toe verwarrend zijn voor consumenten, aangezien niet altijd duidelijk is of de meerprijs van de Mini het ook echt waard is in hun situatie.

Als de iPad Mini 6 kleiner is dan andere tablets maar wel net zo krachtig en betaalbaar, dan zou het verschil tussen de twee opties een stuk duidelijker zijn voor consumenten.

Op deze manier zou de iPad Mini 6 een goede aankoop zijn voor consumenten die op zoek zijn naar een kleine, betaalbare iPad-kompaan.

2. Een koptelefooningang

Tot dusver heeft Apple al zijn iPad Mini-modellen uitgerust met een koptelefooningang. Een zekerheid dat deze ook bij de nieuwe Mini aanwezig is, die is er allerminst. Tal van Apple-producten zijn namelijk gestript van hun 3,5mm ingang de afgelopen jaren.

We zouden echter graag zien dat de iPad Mini 6 de koptelefooningang behoudt, omdat deze erg handig is voor mensen die graag een koptelefoon met kabel willen gebruiken. Ook maakt de aansluiting het makkelijk om de tablet aan te sluiten op fysieke speakers.

Naast de audio-uitgang kan een koptelefooningang ook worden gebruikt voor audio-ingang. Mensen die hun iPad gebruiken om muziek of spraaknotities op te nemen zullen misschien graag de mogelijkheid hebben om zo'n bedraad apparaat te gebruiken, zonder dat ze met een dongel de hoofdpoort bezetten.

(Image credit: Future)

3. Afgeslankte randen

De bestaande iPad Mini's, iPad Airs en andere goedkope iPads zien er nogal gedateerd uit, en dat heeft alles te maken met de grove bezels van deze apparaten. Nu zelfs de meest betaalbare Android-smartphones smalle randen hebben, mag Apple zijn tablets ook wel eens in een wat moderner jasje stoppen.

Grote bezels maken het formaat van de tablet groter, zonder dat je hier meteen een voordeel aan hebt als gebruiker. We zien ook niet graag dat het formaat van de nieuwe Mini significant groter wordt. Apple kan zich (naar onze mening) er beter eerst op richten om de bestaande bezels af te slanken en die ruimte gebruiken om het schermoppervlak te vergroten.

We begrijpen dat Apple Touch ID en een fysieke knop wil behouden, iets wat we terugzien in bijvoorbeeld de betaalbare iPhone SE (2020), maar de randen moeten ook niet groter zijn dan nodig.

(Image credit: Future)

4. Ondersteuning voor Apple Pencil 2

De iPad Mini 5 is compatibel met de eerste Apple Pencil. Helaas is de eerste generatie vrij beperkt qua mogelijkheden en de irritante manier van opladen (je moet hem fysiek in de tablet pluggen waardoor hij uitsteekt als een vlag) helpt ook niet bepaald mee.

We zien dan ook graag dat Apple bij de iPad Mini 5 ondersteuning toevoegt voor de Apple Pencil 2, welke veel praktischer in gebruik is en je makkelijk kunt opladen door hem magnetisch vast te klikken aan de behuizing.

We hopen dat deze ondersteuning er komt, maar eerlijk gezegd gaan we er niet van uit; de Apple Pencil 2 is tot dusver exclusief voor de high-end iPad Pro's op dit moment.

5. Geen LiDAR-scanner

De iPad Pro's in 2020 zijn voorzien van een LiDAR-scanner. Deze technologie wordt gebruikt voor augmented reality (AR), en Apple heeft de afgelopen tijd deze tech gepusht, maar het is zeker niet voor iedereen.

Wij zien liever dat de iPad Mini 6 op de markt komt zonder LiDAR-scanner. Lang niet iedereen wil augmented reality, en denk maar niet dat de technologie gratis inbegrepen is.

In plaats daarvan zien we liever geen LiDAR-scanner, zodat Apple de prijs van de nieuwe Mini wat kan drukken.