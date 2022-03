iPad Air 5: alles wat we weten

Als we de leaks mogen geloven, komt de iPad Air 5 binnenkort op de markt. Dat is niet gek, aangezien de iPad Air 4 in 2020 verscheen.

De eerste drie generaties van de iPad Air hebben een vergelijkbaar uiterlijk, maar de vierde versie bracht een nieuw ontwerp met zich mee. Hierdoor ging het apparaat van een instap-iPad naar een redelijk alternatief voor de iPad Pro. De 2020-versie van de iPad Air verscheen in de winkelschappen met een modern design, een krachtige processor en een vingerafdrukscanner aan de zijkant. De iPad Pro is van een aantal premium functies voorzien waardoor hij de koning van de Apple-tablets blijft.

Wat mogen we verwachten van de iPad Air 5? Wederom een nieuw design? Een verbeterd scherm? Een extra camera? Mogelijk wordt het een combinatie van al deze opties. Hieronder kun je lezen welke informatie er over de tablet is uitgelekt. Ook hebben we een wensenlijst samengesteld met wat we willen terugzien in het nieuwe Apple-apparaat.

Hieronder vallen een aantal verbeteringen ten opzichte van de iPad Air 4, nieuwe features en nog veel meer.

Laatste nieuws Een Apple-evenement zal plaatsvinden in maart. Dit lijkt een ideaal moment te zijn om het apparaat uit te brengen. Eerdere geruchten wezen al op een release in deze periode. We hebben daarnaast een vermelding gezien van de tablet in een webshop, waardoor we verwachten dat de release niet lang meer duurt.

In het kort

Wat is het? De volgende generatie van de iPad Air-reeks

De volgende generatie van de iPad Air-reeks Wat gaat het kosten? Waarschijnlijk rond de 669 euro

Waarschijnlijk rond de 669 euro Wanneer verschijnt het? De verwachte datum is 8 maart

iPad Air 5: releasedatum en prijs

(Image credit: TechRadar)

Als het om de iPad Air gaat, houdt Apple zich niet echt aan een vast releaseschema, maar we verwachten dat het niet lang meer duurt voordat we de nieuwste versie gaan zien. De iPad Air 4 verscheen immers in oktober van 2020.

Een betrouwbare bron claimt dat de tablet wordt onthuld samen met de iPhone SE 3 op dinsdag 8 maart. Sindsdien heeft Apple bevestigd dat er inderdaad op die dag een evenement plaatsvindt. Ook is er een testpagina gevonden voor de tablet op een webshop, waardoor het een kwestie van tijd lijkt voordat we de tablet gaan zien.

Qua prijs weten we nog niet zo veel. De iPad Air 4 kent een adviesprijs van 669 euro voor het instapmodel. Varianten met meer opslag en connectiviteitsopties kosten uiteraard meer. We verwachten dat de iPad Air 5 weinig van de prijs zal afwijken.

Nieuws en geruchten

We horen steeds meer over de iPad Air 5. Een bron claimt dat er aan het begin van 2022 een iPad Air verschijnt met een 10,9 inch OLED-display.

Dat is hetzelfde formaat als de iPad Air 4, maar met een andere displaytechnologie. De huidige tabletreeks maakt gebruik van LCD-schermen. De overstap naar OLED kan voor betere kleurweergave en contrast zorgen, naast andere upgrades.

Er gaan echter ook verhalen rond over de tablet die suggereren dat Apple toch bij LCD-technologie blijft. Dat hebben we inmiddels twee keer gehoord.

Volgens een andere bron krijgt de iPad Air 5 een 10,9 inch scherm, een A15 Bionic-chipset (waar de iPhone 13-reeks ook gebruik van maakt), 5G-ondersteuning, een camera met twee lenzen (een groothoek- en een hoofdlens), vier stereospeakers en een design wat doet denken aan de iPad Pro 11 (2021). Face ID lijkt geen optie te zijn.

Enkele van deze claims zijn herhaald in een nieuw gerucht. Hier worden dezelfde specs in genoemd, met uitzondering van de camera. Deze bron claimt dat de iPad Air 5 een enkele camera krijgt op de achterkant en een 12MP-groothoeklens als selfiecamera.

Wat we willen zien

Dit is wat we graag willen zien van de nieuwe iPad Air-generatie.

1. Uitgebreide opslagopties

(Image credit: TechRadar)

De iPad Air 4 is beschikbaar in twee opslagopties: 64GB, wat voor de meeste gebruikers niet genoeg is, en 256GB, welke een stuk duurder is.

De meeste tablets komen ook met een 128GB-optie, wat een goede middenweg is. Gebruikers die toch meer ruimte nodig hebben, kunnen ook gebruik maken van iCloud.

We zien graag een 128GB-versie van de iPad Air 5. Wat ons betreft kan Apple de 64GB-variant volledig schrappen. Waarschijnlijk is dit toch niet genoeg voor gebruikers die investeren in een iPad Air.

2. Verbeterde selfiecamera

De 7MP-frontcamera van de iPad Air 4 stelde ons ietwat teleur. Hij was simpelweg niet goed genoeg voor videogesprekken, selfies maken of om video’s mee op te nemen.

Een 10MP- of 12MP-camera zou al een groot verschil maken, maar het liefst zien we de cameratechnologie van een iPhone op de tablet.

3. Meer kleuropties

De iPad Air 4 kwam in een grote reeks aan kleurkeuzes. Met name de pasteltinten waren een prettige toevoeging.

We zien graag dat de iPad Air deze trend voortzet. De iPhone XR en iPhone 12 zijn in spectaculaire kleuren te krijgen, hopelijk gebruiken ze deze ook voor de nieuwe iPad-reeks.

(Image credit: Apple)

4. Betere batterijduur

De batterij van de iPad Air 4 gaat ongeveer 10 uur mee, dat is vergelijkbaar met de meerderheid van iPads. De meesten bieden zo’n 9 tot 12 uur aan stroom. Dit is genoeg wanneer je het apparaat gebruikt om films op te kijken of om wat licht werk op te doen.

Het wordt echter moeilijker als je een iPad gebruikt voor zwaar creatief werk of productiviteitstools. Ook op een lange vlucht kan de batterij net tekort komen.

Hopelijk kan de iPad Air 5 zich onderscheiden door een betere batterijduur te bieden.

5. Verbeterde widgetondersteuning

Dit probleem heeft meer met iPadOS 14 te maken, niet zozeer met de hardware van Apple. We zien hier echter graag wat veranderingen in.

Een van de belangrijkste functies van iOS 14 is dat je widgets kunt instellen gebaseerd op je apps. Deze kun je vervolgens op het hoofdscherm vastzetten om ze makkelijk te gebruiken. In iPadOS kun je alleen widgets toevoegen in een carrousel op het hoofdscherm, waardoor het moeilijk is om ze terug te vinden als je veel apps gebruikt.

Hopelijk komt er een verbeterde versie van iPadOS 14 aan die de ondersteuning van widgets kan verbeteren.

6. Dunnere bezels

De iPad Air 4 en de iPad Pro hebben geen enorme randen die in de weg zitten, maar het kan net iets beter. De bezels zijn nog steeds ietwat opvallend.

Het ontwerp van de iPad Air 4 wordt stukken beter als de schermgrootte dichterbij de grootte van het hele apparaat zit. Het zou geen dealbreaker zijn als dit niet het geval is, maar dunnere randen zien er wat ons betreft altijd beter uit.