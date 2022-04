iOS 16: dit is alles wat we weten en wat we willen zien

Na de release van iOS 15 en de bijbehorende iPhone 13-reeks, zien we nu een rits aan updates verschijnen die het besturingssysteem wat opfrissen. De nieuwste versie, iOS 15.4, bracht zelfs de mogelijkheid om FaceID te gebruiken met een mondmasker op.

Ondanks dat er redelijk recent nog een grote update is geweest, verwachten we dat we meer gaan horen over de nieuwe versie van iOS bij WWDC 2022.

Elke iOS-release brengt een grote functie met zich mee, of het nu widgets zijn of een donkere modus. iOS kan nog steeds her en der wat verbeteringen gebruiken om jouw iPhone-ervaring nog soepeler te maken.

We zijn door onze iPhones gegaan om vijf features samen te stellen die we graag terugzien in iOS 16. Allereerst vertellen we je wanneer we verwachten dat het besturingssysteem verschijnt en welke iPhones worden ondersteund.

Latest news Mogelijk maakt iOS 16 gebruik van grote interactieve widgets en vernieuwde icoontjes (opens in new tab).

iOS 16 releasedatum

Apple volgt een traditioneel schema waarbij ze een nieuwe iOS-update aankondigen in juni bij WWDC, gevolgd door een release in september.

Nu iOS 15.4 beschikbaar is, rolt Apple meer significante functies uit in kleinere .1-updates. In eerdere jaren hebben we trackpad-ondersteuning gezien in iOS 13.4 en ProRes in iOS 15.1.

Het is niet onwaarschijnlijk dat we eerst iOS 15.5 krijgen, voordat iOS 16 wordt onthuld. Zo komen er steeds meer nieuwe functies naar jouw iPhone of iPad.

iOS 16 ondersteunde iPhones

Apple probeert een redelijke hoeveelheid iPhones te ondersteunen bij elke iOS-release. Om gebruik te maken van iOS 15 heb je minimaal een iPhone 6S nodig. Deze kwam op de markt in 2015.

Een vroege leak (opens in new tab) suggereert dat de iPhone 6S, de iPhone 6S Plus en de originele iPhone SE geen iOS 16 krijgen. Alle toestellen vanaf de iPhone 7 kunnen wel gebruik maken van het nieuwe besturingssysteem.

Het zou niet gek zijn als iOS 16 wordt ondersteund op de iPhone 7, maar we verwachten wel dat oudere iPhones niet optimaal gebruik kunnen maken van de software vanwege hardware-beperkingen.

Elke iOS-release komt met een grote nieuwe functie, maar ook een lading aan kleine verbeteringen. Als je nog steeds een iPhone 8 gebruikt, kun je misschien gebruik maken van een aantal kleinere features en optimalisaties, maar mis je het belangrijkste van de nieuwe update.

Nieuws en geruchten

Naast de mogelijke releasedatum en compatibiliteitsinformatie hebben we maar weinig gehoord over iOS 16. Het enige gerucht wat we zijn tegengekomen claimt dat er grote interactieve widgets (opens in new tab) aankomen.

Intern wordt deze functie ‘InfoShack’ genoemd. Je kunt in de afbeelding hieronder zien hoe het er mogelijk uit kan zien.

🔴EXCLUSIVE: iOS 16.Be prepared for interactive widgets! Apple is now working on these “big widgets” internally named InfoShack.Will tell you more about them soon. pic.twitter.com/GZF9zYjOswJanuary 26, 2022 See more

Deze afbeelding toont ook enkele herontworpen icoontjes, dus wellicht gaan we dat ook zien bij iOS 16. Het Apple TV-icoontje geeft ons echter twijfels. Deze lijkt namelijk totaal niet op de daadwerkelijke afstandsbediening, en het huidige pictogram doet dat wel. Dus neem dit met een korrel zout.

Wat we willen zien

We weten nog niet veel over iOS 16, maar we hebben wel al een wensenlijst samengesteld met welke updates we graag willen zien.

Vernieuwde camera-app

(Image credit: TechRadar)

De iPhone-camera is in de laatste jaren behoorlijk verbeterd. Er zijn meer lenzen bijgekomen en verschillende indrukwekkende modi toegevoegd.

Hierdoor voelt de camera-app echter ietwat opgezwollen aan. Als je een bepaalde instelling nodig hebt, moet je een weg banen door alle menu’s. Dit kan wat soepeler.

Een opgefriste camera-app kan nieuwe gebruikers helpen om goede foto’s te maken, terwijl huidige gebruikers dan ook worden uitgedaagd om de functies opnieuw te ontdekken.

We gaan ervan uit dat Apple grootse plannen heeft voor de camera’s van toekomstige iPhones, dus mogelijk komen er ook meer nieuwe features aan. We zien graag dat de app vanaf de grond opnieuw wordt opgebouwd.

QuickNote to iPhone

(Image credit: Apple)

Deze functie (opens in new tab) kennen we al van iPadOS 15 en macOS 12 Monterey. Het zorgt ervoor dat wanneer je jouw vinger van rechtsonder het scherm omhoog sleept, je snel een notitie kunt maken om later terug te lezen.

Er zijn meer handgebaren die je kunt gebruiken op een iPhone, dus eentje meer kan geen kwaad. Wij zien de mogelijkheid graag terug om snel even een gedachtespinsel op te kunnen schrijven, ook al ben je in een ander scherm bezig.

Widgets voor de Woning-app

(Image credit: Apple)

In iOS 14 hebben widgets een make-over gekregen. Je kunt ze nu overal op het startscherm plaatsen. Enkele apps maken hier nog geen optimaal gebruik van, met name de Woning-app.

Als je smart-verlichting in je huis hebt, kun je deze app gebruiken om het te besturen. Als je snel een lamp aan of uit wil zetten, kan het even duren als de app niet meewerkt of als je Siri moet vragen.

Een widget op het startscherm kan hier de oplossing bieden voor jouw slimme lampen. Zo kun je in een handomdraai het licht aan- en uitzetten zonder naar de Woning-app te navigeren.

Air-apps

(Image credit: Apple )

Als je gebruik maakt van AirPods of een AirTag, merk je misschien dat het wat lastig is om alles te beheren. De instellingen van AirPods zijn alleen te bereiken via Bluetooth, terwijl je de ‘Zoek Mijn’-app moet gebruiken voor AirTags.

Het zou handig zijn als er een toegewijde ‘Air’-app komt voor al je Apple accessoires. Dit kan heel wat verwarring voorkomen als je diep in het ecosysteem van Apple zit.

Derde partijen als Sony hebben hun eigen apps waarmee je de instellingen van je randapparatuur kunt aanpassen, zo hoef je niet helemaal naar Bluetooth the navigeren in de Instellingen-app om een kleine wijziging te maken.

Betere thema’s

(Image credit: Apple)

In 2019 introduceerde Apple een grote hoeveelheid thema’s bij iOS 13 met de introductie van Shortcuts.

Deze app kun je gebruiken om lanceercommando’s in te stellen voor andere apps. Vervolgens kun je een toegewijd icoontje op het startscherm plaatsen die de snelkoppeling activeert.

YouTuber Marques Brownlee heeft een korte gids gemaakt waarin hij toont hoe je op deze manier je eigen pictogrammen kunt maken.

iOS 16 zou nog een stap verder kunnen gaan. We zien graag een nieuwe toegewijde categorie in de App Store waar thema’s worden aangeboden met verschillende opties voor kleuren en geluiden.

Wellicht kunnen derde partijen ook hun eigen thema’s beschikbaar stellen. Dan kun je jouw iPhone echt personaliseren naar jouw smaak.