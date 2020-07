iOS 14 update waarschuwt je voor zwakke wachtwoorden

Gebruikers die upgraden naar iOS 14 kunnen genieten van een sterkere wachtwoordbeveiliging dan ooit tevoren, zo heeft Apple onthuld.

De nieuwste versie van de mobiele software van Apple bevat een geüpgraded systeem om ervoor te zorgen dat wachtwoorden beschermd blijven, evenals een heleboel nieuwe suggesties en tools om lekken te helpen stoppen.

Apple hoopt dat dit iOS 14 zal helpen om het bedrijf verder te laten draaien als beveiligingsleider, waarbij het ook trots benadrukt dat zijn producten vaak veiliger zijn dan Windows-toestellen.

Dit zijn de beste iPhones van het moment

iOS 14 wachtwoorden

De beveiligingsboost wordt geleverd via de geüpgradede iCloud Keychain-functie in iOS 14. In het instellingenmenu op iPhones en iPads slaat deze dienst website- en app-wachtwoorden op en synchroniseert deze met die van iCloud.

Voor het eerst is er een nieuwe tool die gebruikers waarschuwt als er problemen zijn met hun wachtwoord, ook als het te makkelijk is of te vaak voorkomt. Je kan dus ook waarschuwingen krijgen als "dit wachtwoord is te gemakkelijk te raden" en "veel mensen gebruiken dit wachtwoord".

Als onderdeel van een nieuw menu "Beveiligingsaanbevelingen" kan iCloud Keychain ook waarschuwingen versturen over uitgelekte wachtwoorden. Dit stelt gebruikers in staat om snel hun accountgegevens op de betreffende site te wijzigen om zo uit de klauwen van cybercriminelen te blijven.

Apple zegt deze dienst, die ook in MacOS Big Sur zit, te kunnen aanbieden dankzij een aantal slimme tools binnen Safari. De browser van het bedrijf maakt gebruik van "sterke cryptografische technieken" om regelmatig wachtwoorden te controleren aan de hand van een lijst met gelekte wachtwoorden. Deze informatie wordt nooit onthuld, zelfs niet aan Apple, zegt het bedrijf. De waarschuwingen worden namelijk rechtstreeks aan de gebruiker geleverd.

De lancering komt snel nadat Apple een aantal gratis open-sourcemiddelen heeft vrijgegeven om de ontwikkeling van sterkere wachtwoordmanagement-tools te stimuleren.

Password Manager Resources is gratis te downloaden op GitHub en helpt app-ontwikkelaars om effectievere diensten te ontwikkelen die sterke wachtwoorden maken die compatibel zijn met populaire websites.

Via 9to5Mac