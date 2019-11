Huawei Watch GT Active Black Friday deal: goedkope top smartwatch

Black Friday 2019 is inmiddels in volle gang in de Benelux. Van Amazon tot Coolblue, en van smartphones tot laptops; in elke categorie is er wel een mooie lijst met aanbiedingen te vinden. De categorie smartwatches mag hier natuurlijk niet ontbreken.

Een van de betere smartwatches van dit moment is nog altijd de Huawei Watch GT. Hoewel de Watch GT 2 al enkele weken in de winkels ligt, blijft het apparaat een bijzonder prima aankoop. De GT Active is de grotere broer van de Watch GT met tevens meer uithoudingsvermogen, en is nu in de aanbieding voor een spotprijs.

De Huawei Watch GT Active haal je momenteel in huis voor slechts €140,65. Dat terwijl de meeste webshops een prijs van €199,- hanteren, en de adviesprijs staat op €249,-.

Huawei Watch GT Active Black Friday aanbieding

De deal is vindbaar in de webshop van Amazon, dat flink tekeer gaat met mooie Black Friday aanbiedingen. Hieronder hebben we de Watch GT Active deal voor je uitgelicht. Amazon levert zowel in Nederland als in België de smartwatch.

In de Huawei Watch GT review lees je meer over de mogelijkheden van dit slimme horloge. De twee grootste en noemenswaardige verschillen tussen de Watch GT en Watch GT Active zijn: de Active heeft een 46mm-display, terwijl de reguliere smartwatch een 42mm-display kent. Daarnaast is de Watch GT Active-batterijduur met twee weken ook twee keer zo goed als die van de reguliere Watch.

Houd er rekening mee dat de webshop van Amazon slechts een beperkte voorraad heeft. Op is dus ook echt op!